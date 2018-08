Nabodla se sama, tvrdil stánkař. Za pokus o vraždu pošťačky dostal 15 let

„Událost, jak ji popsal obžalovaný, nemá oporu v důkazech. Jednání obžalovaného jednoznačně směřovalo k dokonání trestného činu. Šlo jednoznačně o pokus vraždy,“ zdůvodnila verdikt soudkyně Iva Říhová

Podle státního zástupce Tomáše Milce pošťačka přežila pouze shodou šťastných okolností. „Jedna bodná rána minula jen těsně krkavici,“ upozornil Milec. Pro obžalovaného navrhl 17 let vězení za loupežnou vraždu spáchanou po předchozí rozvaze.



„Motiv činu není jasný, nemůžeme ani nade vší pochybnost dojít k závěru, že se jedná o pokus vraždy. Kdyby jej můj klient chtěl spáchat, udělal by to jinak,“ argumentoval naopak obhájce.

„Je to polopravda, pololež. Ale toho, co se stalo, lituji,“ pronesl na závěr Miřetinský.

Tomu soud kromě nepodmíněného trestu také nařídil, aby poškozené zaplatil 100 tisíc korun jako náhradu majetkové i nemajetkové újmy.

Zákeřný útok

Útok se odehrál dopoledne 16. února 2018, kdy se běžná obchůzka po rajónu v Mladé Boleslavi stala pro pošťačku bojem o život.

„Pachatel k ní přistoupil zezadu, bodal ji do hlavy, obličeje a krku. Poté poškozenou rukojetí stejné zbraně bil do hlavy a obličeje,“ popsal útok státní zástupce Tomáš Milec.

Vážně zraněné ženě, která ztratila litr krve, útočník podle spisu vyrval tašku, v níž bylo 68 118 korun a utekl. „Napadené bezprostředně hrozila smrt následkem pokrvácivého šoku,“ upozornil žalobce.

Podle jeho slov se obžalovaný po útoku převlékl a oblečení, které měl na sobě při přepadení, hodil do říčky Klenice.

Detektivové násilníka zatkli krátce po útoku, když se vracel s několika lahvemi piva a vodkou z obchodu. Soudce ho poté poslal do vazební cely v liberecké věznici. Vážně zraněné ženě život zachránili doktoři, léčila se více než měsíc.

Čtyřiapadesátiletý obžalovaný Jindřich Miřetinský dnes u soudu k případu odmítl vypovídat. „Nechci se k tomu vyjadřovat,“ uvedl. Soudce proto přečetl jeho výpověď z přípravného řízení. Tehdy Miřetinský hovořil obšírněji. „Není pravda, že jsem ji napadl zezadu. Jinak to souhlasí,“ uvedl na policii.

Na zbraň se prý nabodla

Kriminalistům Miřetinský sdělil, že doručovatelku znal několik let, v inkriminovaný den se ji podle svých slov snažil přemluvit, aby se nechala fingovaně oloupit. „Vzal bych si na to nůž, aby to vypadalo, že jí vyhrožuji a ona tak byla z obliga,“ tvrdil obviněný.

Mladoboleslavský stánkař byl v té době bez peněz. Při rozvodu v roce 2017 sice od bývalé manželky dostal slušné odstupné, to však utratil. Takže dostal zálusk až na 200 tisíc korun, které doručovatelka mohla mít v tašce.

Pošťačka s plánem na předstíranou loupež ale kategoricky nesouhlasila. Obžalovaný ji přesto následoval do vchodu domu, kde do schránek rozdělovala dopisy.

„Řekla mi ne. Jen jsem nevěděl, zda to myslela tak, že odmítá mou nabídku vzít si štěně, anebo říká ne na to fingované přepadení,“ tvrdil Miřetinský.

Ten pak vytáhl z bundy zbraň a zaútočil. „Začala se bránit, tak jsem přitvrdil. Jak pevně držela tu tašku, tak se mi čtyřikrát nabodla na zbraň. Ta jí zajela do krku,“ vypovídal Miřetinský na policii.

Zasyčel a zaútočil

Po útoku tehdy vyběhl ze vchodu a vzápětí se na místo činu vrátil. „Chtěl jsem zjistit, zda je v pořádku,“ uvedl vyšetřovateli. Přitom si vzal tašku s penězi a opět utekl. V jedné z bočních ulic se převlékl a oblečení použité při přepadení nacpal do pytle. Posléze ho hodil do Klenice, kde ho našla policie.

„Viděl jsem odjíždět sanitku, tak jsem si řekl, že bude v pořádku,“ popisoval Jindřich Miřetinský.

Soudci dnes vyslechli také napadenou doručovatelku. „Číhal tam ve křoví. Pak šel za mnou do vchodu, něco zasyčel, pak mne bodl,“ vylíčila poškozená, co se dělo.

Hrozby a sledování

Pošťačka Miřetinského znala několik let a z její výpovědi vyplývá, že spolu měli bližší vztah, muž ji ale obtěžoval. „Pořád mne sledoval, nutil mne, abych se mu pravidelně hlásila, posílal mi výhružné SMS,“ popsala žena pronásledování.

Soudní lékařka dnes při hlavním líčení uvedla, že poškozená utrpěla vážná zranění a šlo jí o život. „Zejména bylo vážné poranění na krku pod ušním boltcem, mohlo dojít k udušení následkem vdechnutím krve,“ sdělila znalkyně Olga Plocková Tatičová.

Podle ní byl útok veden zřejmě šroubovákem, spíše než nožem. Lékařka také vyloučila, že by se oběť na zbraň mohla nabodnout sama. „S tím jsem se ve své praxi nesetkala,“ upozornila na dotaz obhajoby znalkyně.

„Obžalovaný netrpěl duševní poruchou, zjistili jsme u něj smíšenou poruchu osobnosti,“ konstatoval dnes psychiatr Jiří Raboch.

Před soud dopoledne předstoupil také psycholog, který zkoumal osobnost obžalovaného.

„Možnost jeho resocializace hodnotím spíše jako nepříznivou. Jeho osobnost hodnotím jako nevyváženou, nevyrovnanou. Motivem jeho jednání byl majetkový prospěch,“ řekl psycholog Karel Netík.