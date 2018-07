Staroměstská tržnice už se měla opravovat, projekt ale nabral zpoždění

Už v červnu roku 2016 schválilo pražské zastupitelstvo rekonstrukci chátrajícího památkově chráněného objektu. Tržnici ovšem chtělo město obnovit a otevřít formou koncesního řízení, kdy by vybraná firma opravila tržnici na své náklady a na oplátku by příštích 25 let vydělávala z jejího provozu.

Město ale s vypsáním výběrového řízení dlouho otálelo, loni na podzim pak od něj ustoupilo úplně a rozhodlo se opravit objekt z vlastních zdrojů. „Záměr koncese byl zrušen usnesením zastupitelstva, které zadalo odboru hospodaření s majetkem, aby zajistil rekonstrukci, provozovatel bude vybírán teprve následně,“ vysvětluje mluvčí magistrátu hlavního města Vít Hofman.



Zavrhnutí dlouho prosazovaného plánu už dříve odůvodnil radní pro majetek Karel Grabein Procházka (ANO) obavou z nezájmu investorů. Projekt totiž počítal s poměrně přísnými pravidly, která například přesně stanovila podobu rekonstrukce schválenou památkáři, maximální plochu určenou pro prodej nebo definovala, jaký sortiment může tržnice nabízet.

Teprve teď se Praha vrací k běžnému postupu. „Nyní vybereme v soutěži pouze stavební firmu, která rekonstrukci provede. Pokud bude řízení bezproblémové, vítěze budeme znát do letošního listopadu,“ sděluje radní Procházka s tím, že práce na obnově by mohly začít ještě do konce roku. Mezitím magistrát samostatně vybere i budoucího provozovatele.

Necitlivá oprava a chátrání

Objekt stojící mezi ulicemi 28. října a Rytířskou v Praze 1 byl postaven v roce 1894 jako krytá tržnice pro potřeby obyvatel Starého Města. Ve druhé polovině minulého století byl však necitlivě přestavěn, vnitřní část rozdělily příčky a stavaři zakryli stropní konstrukci.

Navíc objekt dlouhodobě chátrá. Dnes v něm funguje supermarket a pár dalších obchodů a restaurací. Podle mluvčího Hofmana ale nehrozí, že by současní nájemci blokovali budoucí opravy. Ještě než práce odstartují, plochy opustí.

Samotná přestavba má trvat maximálně 16 měsíců, a tak se dá předpokládat, že Staroměstská tržnice začne veřejnosti sloužit až v průběhu roku 2020. Náklady na rekonstrukci město odhaduje na 336 milionů korun. Po ní by se tržnice měla vrátit k původnímu uspořádání velké haly s hlavní a příčnou lodí.

Schválený projekt přesně stanovuje nejen budoucí vzhled prostor, ale také umožňuje prodávat výhradně potraviny, nikoliv například turistické suvenýry. „Podoba a přesné využití je už dáno schválenou projektovou dokumentací, takže jiné zásahy nepřipadají v úvahu. Přesto je důležité, aby u přestavby byl co nejdříve i budoucí provozovatel,“ myslí si Procházka.

Město nemělo experimentovat, myslí si starosta Lomecký

Pro kroky města v otázce obnovy tržnice nemá pochopení opozice v zastupitelstvu. „Byl jsem mezi těmi, kteří před koncesním řízením varovali. Jednalo se o zbytečný krok. Ale obecně tato rada pracovala diletantsky systémem pokusů a omylů a většinu času bohužel tráví řešením těch chybných pokusů,“ tvrdí předseda klubu zastupitelů TOP 09 Václav Novotný.

Za další nezdařené projekty, které dnes brzdí nejrůznější komplikace, považuje také dlouhodobě připravovanou rekonstrukci Malostranského a Václavského náměstí nebo dostavbu levého křídla Průmyslového paláce na Výstavišti.

Kritikou na účet současného vedení metropole nešetří ani radnice Prahy 1. Podle starosty Oldřicha Lomeckého (TOP 09) její postup nebudí důvěru. „Místo je zchátralé už mnoho let a je to škoda. Město mělo standardně připravit obnovu a potom teprve vybrat provozovatele, nikoliv experimentovat. Nakonec se to ukázalo jako ztráta času,“ dodává Lomecký.