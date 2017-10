Praha vzdala soutěž o pronájem Staroměstské tržnice budovu také sama opraví

Nový nájemce Staroměstské tržnice měl být podle slibů magistrátu vybrán loni na podzim, pak koncem roku a následně letos na jaře (více jsme psali zde).

Nebude však vybrán vůbec. Město po více než roce příprav zrušilo koncesní řízení, v němž mělo vybrat firmu, která by tržnici na vlastní náklady opravila a následně ji bezplatně provozovala 25 let.

Památkově chráněný objekt stojící na dohled od Václavského náměstí byl ve druhé polovině minulého století necitlivě přestavěn. Vnitřní část rozdělily nevzhledné příčky a došlo k zakrytí stropní konstrukce. Dnes zde funguje supermarket a pár dalších obchodů a restaurací.

Návrat drobných prodejců

Podle záměru, který loni v červnu schválilo pražské zastupitelstvo, by se měli do historické tržnice znovu vrátit drobní prodejci, kteří by nabízeli zeleninu, ovoce, sýry, maso a jiné čerstvé potraviny. Budova měla získat zpátky svůj lesk během dvou let, ale kdy se tak skutečně stane, není zatím jasné.

V každém případě město kvůli neúspěšnému projektu ztratilo už minimálně rok. Nyní rozhodlo, že objekt opraví samo z vlastních zdrojů.

Prioritou je podle radního Prahy pro majetek Karla Grabeina Procházky (ANO) začít s nutnou opravou co nejdříve, aby prodleva dále nenarůstala. Výhodou je v tomto ohledu skutečnost, že projekt rekonstrukce je už hotový a schválený. Aktuálně běží řízení k získání územního rozhodnutí.

„Bude záležet na získání všech potřebných povolení. Přípravné práce by mohly začít ještě letos, hlavní část rekonstrukce ale odstartuje příští rok,“ tvrdí Procházka. Podle něj bude financována na více částí. „Při jednání o rozpočtu na příští rok jsme navrhovali dát 80 milionů korun na první etapu rekonstrukce,“ říká radní s tím, že by obnova měla celkem vyjít na zhruba 250 milionů korun.

Hlavní důvod, proč Praha od koncesního řízení nakonec ustoupila, byla obava z nezájmu investorů. Projekt totiž počítal s poměrně přísnými pravidly. Ta například přesně stanovila podobu rekonstrukce schválenou památkáři, maximální plochu určenou pro prodej nebo jaký sortiment může být nabízen.

„Když jsme si to vyhodnotili, vyšlo nám z toho, že se nikdo nepřihlásí. Vycházeli jsme i ze zpětné vazby, kterou jsme dostávali. Někteří zájemci se u nás informovali, ale když si podrobně přečetli podmínky, řekli, že se jim investice nevrátí ani za třicet let,“ tvrdí radní.

Město naopak nechtělo ustupovat investorům a znehodnocovat unikátní

prostor například navyšováním prodejní kapacity či možností pustit sem třeba i prodejce se suvenýry pro turisty a dalším „výnosnějším“ zbožím.

Město v nově vzniklé situaci také řeší, jestli alespoň vybere správcovskou firmu, která se o chod tržiště postará a bude pronajímat jednotlivá tržní místa.

Druhou možností pak je, že magistrát pověří provozováním Staroměstské tržnice městskou společnost Trade Centre Praha, která už pro Prahu spravuje jak jiné objekty, tak pražské náplavky.

Praha 1 odmítá experimenty

Přešlapování magistrátu kritizuje radnice Prahy 1. „K nynějšímu kroku mělo hlavní město přistoupit hned na začátku. Minulé rozhodnutí bylo špatné, toto je už správné,“ říká starosta Prahy 1 Oldřich Lomecký (TOP 09).

Podle něj tak bude mít město možnost lépe reagovat na aktuální poptávku obyvatel po nabízeném sortimentu, což by koncesní smlouva neumožňovala. Navíc by ji v případě problémů bylo obtížné vypovědět. Výhrady má i část opozice v pražském zastupitelstvu. Pirátům se nelíbí, že vedení města od dlouho chystaného projektu couvlo.

„Na magistrátu mají strach dělat věci správně. Obávají se, že by mohli zakázku vypisovat dvakrát, protože by se napoprvé třeba nikdo nepřihlásil. Jsem si ale jistý, že by se nakonec někdo našel,“ popisuje Ondřej Profant (Piráti).