Rošáda na Praze 3, starostku Hujovou dnes zastupitelé odvolají z funkce

Jde o vyústění krize ve vedení radnice Prahy 3, kterou tvoří TOP 09, ODS, ČSSD za podpory uskupení Volba pro město.

Vše odstartovala minulý měsíc sama starostka Vladislava Hujová, která rezignovala na své členství v TOP 09, za níž byla druhé volební období starostkou. To se nelíbilo Volbě pro město, jež vyzvala k vypovězení koaliční smlouvy. V nejisté době pak Hujová odjela na dovolenou do zahraničí.

Bez ní se strany dohodly na pokračování současné koalice s tím, že starostka bude odvolána ze své funkce. Na dnešním jednání zastupitelstva Prahy 3 by pro tento návrh měli dle informací MF DNES z několika zdrojů hlasovat zástupci koaličních i opozičních stran.

Podle Hujové na radnici Prahy 3 začíná opět doba politických loutek a kšeftování s funkcemi. „Než bych zůstala v TOP 09, radši přijímám ,spravedlivý´ trest, kdy jsem téměř po 8 letech odvolána z funkce starostky za to, že nemám stranickou příslušnost,“ řekla Hujová.

TOP 09 a opoziční Zelení usilovali i o to, aby až do podzimních voleb zůstal post starostky neobsazen. Městskou část by vedli místostarostové s radními. Důvodem bylo, aby nikdo nemohl těžit z funkce starosty před volbami, díky které by se mohl zviditelnit.

Zůstalo však jen u přání. Bellu má mít totiž zajištěnou dostatečnou podporu pro své zvolení, jejíž součástí bude nakonec i TOP 09.

„Zúčasníme se toho. Jsme součástí nové koalice a budeme proto hlasovat pro všechny věci, na kterých jsme se shodli,“ říká předseda TOP 09 na Praze 3 Martin Dlouhý. Bellu by tak měly do čela radnice vynést hlasy ODS, TOP 09, STAN, ČSSD, lidovců, Svobodných a Volby pro město.

Kompletní přeměna radnice

Bellu nebude jedinou změnou ve vedení městské části. Podle Dlouhého se má vláda personálně obměnit, zároveň si strany přerozdělí oblasti, které budou mít na starosti. Jak se mají gesce rozdělit, nechtějí zástupci stran prozradit.

Podle MF DNES by však kupříkladu ČSSD měla nově dostat oblast kultury. „Počkejte si na jednání zastupitelstva. Teď nebudeme situaci komentovat,“ říká předseda sociálních demokratů na Praze 3 Lukáš Henzl.

Starostka Hujová svou rezignaci na členství v TOP 09, která odstartovala současnou krizi na žižkovské radnici, zdůvodnila tím, že nesouhlasí s vytvořením koalice „topky“ s hnutím STAN, v němž obě strany půjdou na podzim do voleb. A nezamlouvá se jí celostátní předseda strany Jiří Pospíšil, který podle ní dělá stranu příliš liberální.

Kritika od Hujové však zazněla až potom, co zjistila, že už s ní její straníci z městské části nepočítají do dalších voleb jako s kandidátkou na starostku.

Hujová však zřejmě v politice nekončí. „Vzhledem k tomu, že mě osobně oslovují významné osobnosti Prahy 3, připravuji vlastní kandidátku, kterou budu zastřešovat menší politický subjekt,“ sdělila.