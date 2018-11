Starostové, kteří již nebudou v čele radnic, míří do školy nebo Sokola

Jediný ze starostů, který byl na odchod připraven a počítal s ním, byl Roman Petrus (ČSSD) z Prahy 8. Sám ještě před volbami prohlásil, že už nechce být v čele radnice, na kandidátce sociální demokracie byl až na šestém místě.



„Budu nově pracovat v soukromém sektoru. Nebude to mít nic společného s politikou, ale dokud jsem na radnici, tak nechci být konkrétnější,“ říká Petrus. Končí po šestnácti letech poté, kdy se na radnici ČSSD ani nedostala.

Na odchod z politiky se však Petrus těší. „Věnoval jsem se jí více než půlku života, teď z ní minimálně na čtyři roky, ne-li navždy odcházím. Chci žít něčím jiným. Znovu se vrhnu do školy,“ popisuje s tím, že před nástupem do funkce starosty v roce 2014 mu zbývala jedna zkouška a státnice k zisku titulu bakalář. Ten si nyní hodlá dodělat.

Loučení nejspíš čeká i Oldřicha Lomeckého (TOP 09) v Praze 1. Tu jako starosta vedl osm let, v letošních volbách však jím vedená kandidátka utrpěla propad preferencí a radnici povedou nové strany.

Lomecký už po volbách rezignoval na funkci předsedy topky v Praze 1 a stále zvažuje, zda se vzdá i zastupitelského postu. Možná v něm zůstane, protože se domnívá, že v opozici nemusí být celé čtyři roky. „Nedávám účelovému spojení příliš velkou šanci,“ pochybuje o koalici Prahy 1 sobě, koalice STAN a lidovců, Pirátů a zástupce Zelených.

I tak bude muset ze začátku volebního období pravděpodobně hledat práci mimo radnici městské části. „Na pracovním úřadu se určitě neocitnu. Mám stále místo ředitele Tyršova domu a prvního místostarosty Sokola. Tam se samozřejmě okamžitě vrátím,“ říká Lomecký. Starosta z centra však není jediným „původním konzervativním topkařem“, který po říjnových volbách dá sbohem radnici.

Nabídky z cizích stran

Zcela ze hry je i bývalá starostka Prahy 3 Vladislava Hujová. Po rozepřích ze strany vystoupila a do klání o žižkovskou radnici šla za hnutí Pro Prahu. To však ve volbách neuspělo a Hujová s říjnovými volbami na radnici skončila. A nejspíš i její kariéra aktivní političky.

„O politickou funkci už nebudu usilovat. Vrátím se k ekonomickému a organizačnímu poradenství, kterému jsem se od 90. let věnovala. Hodlám také založit společnost zaměřenou na zahraniční obchod a mám nabídky od poslanců na post poradkyně,“ prozrazuje Hujová. O koho jde, nechce komentovat. „Neřeknu ani, z jakého jsou politického klubu. Ale není to z topky. Ta o mě nemá zájem,“ dodává.

V čele Prahy 3 nestrávila celé poslední volební období. Jejího odchodu ze strany využil ze začátku léta místostarosta Prahy 3 Alexander Bellu (ODS). Podařilo se mu Hujovou odvolat a ve funkci ji nahradit.

Z celé své snahy však nakonec možná vyjde pouze jako starosta na léto. Ač ve volbách coby lídr koalice ODS, Svobodných a lidovců získal nejvíce hlasů, skončí velmi pravděpodobně v opozici. Co bude dělat v případě, že zasedne mimo vedení radnice, zatím Bellu neřeší.

Jako lídr opozice by případně mohl získat placené místo v kontrolním výboru radnice. I kdyby funkci nakonec on sám neobsadil, neobává se, že by zůstal bez práce. „Mám čas na rozmýšlení. I kdybych nyní jako starosta skončil, dostanu ještě tříměsíční odstupné. Pak je několik variant. Podnikal jsem v módě, moji příbuzní v Itálii také podnikají, mohl bych být i politickým poradcem,“ jmenuje Bellu.

Ústup z čela, leč ne z politiky, čeká i dosavadního starostu Prahy 5 Pavla Richtera (TOP 09). Po volbách se nedohodl na pokračování stávající koalice v městské části, funkci však získá na magistrátu. Přestože aspiroval na post radního metropole, nakonec mu připadne „jen“ placený post předsedy dopravního výboru.

Zásek na Jižním Městě

Otazníky visí nad budoucností dosavadního starosty vršovické radnice Vladimíra Nováka. Do říjnových voleb vyměnil domovskou ČSSD za hnutí Pro Prahu, za které teď bude v opozici.

Ke starostům, kteří se rozloučí s řetězem, možná přibude i Petr Jirava (ANO) z Jižního Města. Zatím však není jasné, kdo utvoří v Praze 11 koalici, neboť zástupci zvolených stran se vůči sobě vymezují.

Přestože na jedenáctce vyhrálo Hnutí pro Prahu 11 vedené bývalým starostou Jiřím Štylerem, on sám je ochoten se vzdát postu v čele radnice ve prospěch koaličního partnera. Nejspíš však placenou funkci na radnici získá, a nemusel by se tak vracet k taxikařině.