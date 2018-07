Cyklisté na pražském nádraží zadarmo nezaparkují, zmizel bezplatný stojan

Bezplatný stojan na kola z prostor hlavního nádraží zmizel v pátek 13. července.

„K odstranění stojanu došlo z důvodu jeho nepříliš vhodného umístění na začátku podchodu k nástupištím,“ sdělila serveru iDNES.cz mluvčí SŽDC Radka Pistoriusová.

Stojany byly v jižním podchodu téměř dva a půl roku, od února 2016. V současné době mají cyklisté možnost využít pouze klasické úschovny zavazadel nebo úschovné cykloboxy v hale před knihkupectvím. Platí se ale sto korun na den, takže se oproti bezplatnému stojanu úschova kola nevyplatí.

Správa železniční dopravní cesty, která také hlavní nádraží v Praze vlastní, už jedná s magistrátem o zvýšení kapacity volně stojících kol.

„V nejbližší době by tedy mělo dojít ke zlepšení situace,“ dodala Pistoriusová.

Kdy se cestující nových bezplatných stojanů dočkají, však zatím není známé. Cyklisté provozující server Prahou na kole však z odstranění stojanu nejsou nadšení.

„Odstraněné stojany nebyly z mnoha důvodů žádným zázrakem, ale minimálně zvýšily komfort tím způsobem, že bylo kolo možné někde legálně zaparkovat,“ řekl iDNES.cz člen týmu Prahou na kole Jiří Motýl.

Podle něj jsou současné komerční úschovny svou cenou a kapacitou pro pravidelné dojíždění na nádraží nedostačující a kola se hromadí tam, kde by neměla.

„SŽDC, magistrát, Praha 1 i České dráhy o problému již několik let vědí, a proto je překvapivé, že stojany nyní odstraní bez náhrady. Logičtější by bylo je na místě ponechat do zřízení adekvátní náhrady,“ dodal Motýl.