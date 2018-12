Středočeský kraj do svých škol pořídí defibrilátory za miliony

Zhruba polovina lidí postižených náhlou srdeční příhodou zemře ještě dříve, než se dostane do nemocnice. Krutá statistika. Už příští rok by se ve středních Čechách mohla zmírnit díky připravovanému projektu, jenž hodlá do všech svých středních škol pořídit takzvané automatizované externí defibrilátory (AED).