VIDEO: Zámek přestavěli na ubytovnu. Renomovaný architekt se zhrozil

„Vlastník nechal vyprojektovat úpravy. Dům není kulturní památkou, takže projekt nakreslil architekt a firma to provedla podle projektu. Vše je dodržené a bude se brzo kolaudovat,“ komentoval stavbu Stanislav Studnička, vedoucí odboru výstavby města Kolín.

V Libodřicích jsou obecně s domem spokojeni, na sociálních sítích to však kontroverzní stavba schytává. K domu se vyjádřil třeba i cestovatel Dan Přibáň, který je známý zejména díky dobrodružným expedicím v trabantech.

„To, že vždy staré zanikalo a nové se rodilo, je známá věc, ale s dobou polystyrenoplastovou dnes staré zaniká a odporné se rodí,“ vyjádřil se Přibáň.



Zhrozil se také historik architektury a odborný publicista Zdeněk Lukeš, který srovnává rekonstrukci budovy s opravou základní školy v Kamenných Žehrovicích u Kladna.

„Je to strašné. Skutečně něco tak hrozného jsem dlouho neviděl, naposledy přestavbu školy. Tohle je ještě snad horší a svědčí to o naprosté necitlivosti. Dům stačilo nějak decentně opravit,“ komentoval architekt.

Na zachování historické podoby nebyly peníze

Majitele rekonstruované budovy však hájí starosta Libodřic Jiří Baško, podle něj je jakákoliv přestavba lepší než to, jak byla původně budova řešena.

„Rekonstrukce je (majitele) stála dost peněz z vlastních zdrojů. Jako zastupitelstvo a lidi z Libodřic jim fandíme, protože obec by na to v životě neměla peníze,“ řekl.

To potvrzuje i majitel Tomáš Nerušil. Ten tvrdí, že by dům bez jejich pomoci a rekonstrukce spadl. Na zachování podoby objektu, jehož základy pochází již z 15. století, neměl peníze.

„Přemýšleli jsme nad tím, ale bylo by to finančně tak nákladné, že jsme přistoupili k tomu to zrekonstruovat tak, aby to bylo funkční,“ sdělil Nerušil s tím, že opravu financovali postupně z peněz, které si vydělávali.

První zmínka o Libodřické tvrzi je z roku 1489 a sloužila jako panské sídlo. Tomuto účelu přestala sloužit v roce 1615 a až v roce 1638 se dočkala opravy.

Původní tvrz přestavil Jan Michal Althan kolem roku 1750 na zámek, který se stal sídlem lesního úřadu a získal tak podobu, kterou narušila až rekonstrukce nového majitele.