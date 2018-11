Mělník po kritice od opozice vypíše výběrové řízení na nájemce krematoria

„Odložili jsme to, protože jsme se nesešli v kompletním složení. Mohu vám říci, že v radě převládá názor, že nájemní vztah nebude společnosti PAX Bohemia prodloužen a mělo by se vypsat výběrové řízení na další dobu určitou,“ sdělil MF DNES starosta města Ctirad Mikeš (Mé město).

Avizovaným úmyslem vypsat výběrové řízení vedení města pravděpodobně reaguje na tlak ze strany opoziční ODS, která v Mělníku otázku pronájmu krematoria rozdmýchala.

Téma nastolil dřívější předseda kontrolního výboru zastupitelstva a jeho nynější člen advokát Stanislav Servus (ODS). Veřejně upozornil na to, že předešlá rada města na svém vůbec posledním jednání 29. října schválila záměr na prodloužení pronájmu společnosti PAX Bohemia. Servus tento pronájem označil za „pro město nevýhodný a velmi podezřelý“.

Podle starosty Mikeše kolem krematoria spíš vznikla zbytečná hysterie. „Rada odsouhlasila jen záměr, nikoliv prodloužení smlouvy,“ hájí rozhodnutí starosta a dodává: „Důvodem k tomuto rozhodnutí byly nabízené investice a nízká cena žehu.“

Pece by po nabízené opravě vydržely jen do konce nájmu

PAX Bohemia, která má nyní nájemní smlouvu až do roku 2022, požádala o její prodloužení o šest let do 31. 3. 2028. Podle radními schváleného záměru by za to vlastními náklady provedla investice do kremačních pecí přibližně za šest milionů korun.

Podle Zdeňka Matějky, zástupce PAX Bohemia a odpovědné osoby za krematorium, by většina těchto peněz šla na generální opravy pecí. Z toho asi 1,6 milionu korun už bylo prý investováno.

Tyto investice do pecí jsou ale jen teoretickými investicemi do majetku města, protože pece po generální opravě vydrží maximálně 10 let, takže jen po dobu nájemného. Město by je v lepším stavu, než jsou nyní, asi nedostalo. Výše nájemného a poplatků by navíc zůstala stejná. Tedy roční nájemné v celkové výši 155 tisíc korun a poplatek 60 korun za každý provedený spal. Počet spalů v krematoriu se přitom pohybuje kolemtří tisíc ročně.

Zdeněk Matějka upozorňuje na fakt, že město do krematoria prakticky nemusí investovat a společnost si „vše platí sama“.

Podle Stanislava Servuse jsou stávající podmínky pro nájemce velmi výhodné, a naopak pro pronajímatele, tedy město, značně nevýhodné. Odkazuje se přitom na nabídku Pohřebního a repatriačního ústavu ELPIS, s. r. o., který o mělnické krematorium opakovaně projevil zájem.

Ve hře je zdražení žehů na dvojnásobek

Již v dubnu roku 2016 předstoupil majitel ELPIS Jaroslav Mangl, který je zároveň předsedou Asociace pohřebních služeb v ČR, před mělnické zastupitele s nabídkou, že městu jeho společnost dá mnohem více než PAX Bohemia. Přišel s ročním nájemným přes dva miliony korun a k tomu zvýšením poplatku městu za spal na 120 korun.

Zastupitelstvo tehdy tuto nabídku vzalo na vědomí, ale podle Mangla se mu nikdo z vedení města neozval. O rok později, tedy v dubnu 2017, svou nabídku městu opakoval písemně. Od města dostal vyjádření, že nájemce PAX Bohemia má platnou smlouvu až do roku 2022.

Mangl při druhé nabídce zároveň upozornil na špatný stav krematoria a nutnost dalších investic do kotlů, odlučovacích filtrů i samotné budovy. Celkem investice odhadl zhruba na 44 milionů korun. Přitom jen zmíněné filtry vyjdou na 12 milionů korun a Mangl věří, že brzy budou na základě evropských norem povinné. „Na západ od nás jsou již zcela běžné,“ upozornil Mangl.

Nabízené milionové nájemné od ELPIS poněkud bledne právě s ohledem na nutné milionové investice. Již totiž jasně neříká, kdo by je hradil a za jakých podmínek.

Podle Jaroslava Mangla by to bylo věcí dohody. „Zainvestovat bychom to mohli i sami. Nájem bychom ale pak chtěli například na 30 let. Nebo nabízíme odkup krematoria,“ řekl.

Mangl nijak nezastírá, že by v krematoriu i výrazně zvýšil ceny za žeh. Snad až na pět tisíc korun. Nyní se přitom v krematoriu pohybují kolem 2 200 korun. Právě stávající nízká cena žehu je podle starosty Ctirada Mikeše žádoucí a Mělník ji vítá. Její zvýšení by podle něj jen prodražovalo ceny pohřbů.

To, že cena pět tisíc korun za žeh je ideální, nerozporuje ani Zdeněk Matějka. „Takovou cenu by si samozřejmě přála všechna krematoria, ale nikde se za to tolik neplatí. Je to nereálné,“ tvrdí Matějka. Naráží tak na skutečnost, že se krematoria v Česku o zemřelé cenami přetahují. A co se týče stavu budovy krematoria, tak to podle něj tak špatné není. Do krematoria se prý mnoho lidí dívat nechodí, i když to firma umožňuje.

Přístupy PAX Bohemia a ELPIS se podstatně liší. PAX Bohemia slibuje jen nejnutnější opravy a investice do generálních oprav pecí a nízké ceny žehů. Oproti tomu ELPIS navrhuje kompletní a nákladnou modernizaci krematoria, protože vychází z toho, že krematoria mají být reprezentativním a pokud možno příjemným prostředím posledního rozloučení. Ovšem za cenu vyšších nákladů