Uzavřená lávka v Nymburce má velký dopad na turistickou sezonu

„Bezesporu to bude mít a také už nyní má dopad na letošní turistickou sezonu v regionu,“ říká ředitel sdružení Zlatý pruh Polabí Pavel Hlaváč, a vyzývá proto město k urychlenému řešení situace. Tím by mohla být demolice lávky a následné otevření vodní cesty. Město ale nemůže postup nijak urychlit.



„Intenzivně pracujeme na tom, abychom měli všechny potřebné podklady a razítka pro stavební úřad, který povolí demolici,“ řekl včera nymburský starosta Pavel Fojtík (STAN). „Demolici chceme provést co nejdříve,“ ubezpečil.

Problém je podle něho v tom, že jak v samotné konstrukci lávky, tak i na zemi pod ní vedou kabely a potrubí. Správci těchto sítí musí nejdříve najít náhradní řešení a nové propojení. Bez toho by při demolici přišla část obyvatel města například o telefon, internet, televizi a další služby.

Lávka pro pěší přes Labe je stejné konstrukce jako ta přes Vltavu, která se zřítila v pražské Troji. Důvodem jejího pádu byla zřejmě skrytá konstrukční závada, kterou podle odborníků mohou mít i další podobné lávky totožného autora, tedy včetně té nymburské. Že se může zřítit, nyní potvrdili podle mluvčího radnice Petra Černohouse i odborníci z Kloknerova ústavu, kteří přemostění v květnu podrobili zkoumání. Závěr jejich expertní zprávy zní jasně: „Na základě uvedených závěrů je možno konstatovat, že aktuální korozní stav předpínacích lan je prakticky nepředvídatelný a konstrukce se může nacházet ve fázi vysokého rizika náhlého zřícení.“

Nová lávka za dva roky Nové lávky přes Labe se obyvatelé Nymburka hned tak nedočkají. Když vše půjde dobře, hotová by mohla být za dva roky. „Ve čtvrtek zastupitelé schválili zadání podmínek a parametrů architektonické soutěže k podobě budoucí lávky,“ sdělil starosta Pavel Fojtík. Z návrhů architektů vybere vítěze porota, znám by mohl být 14. září. Ten připraví projektovou dokumentaci, začnou se řešit potřebná povolení a následná stavba může být hotová v roce 2020. Mezitím chce město zajistit provizorní lávku pro pěší, přikotvenou ke stávajícímu silničnímu mostu. Ta by mohla být otevřena příští rok na jaře.

Od minulého týdne pod lávkou nesmějí proplouvat lodě a musí se otáčet. Pracovníci Povodí Labe rozmístili před lávkou bóje oznamující zákaz plavby. Také pracovníci plavebních komor před lávkou upozorňují posádky lodí na uzavřený úsek řeky, aby dál nepluly zbytečně.

Policie řešila krátce po vyhlášení zákazu pouze jedno porušení, kdy pod lávkou proplula rekreační loď. Policisté řešili incident domluvou. „V poslední době jsme žádné porušení zákazu proplutí neřešili,“ říká policejní mluvčí Martina Fejfarová.

Lodníci, kteří jsou na této trase závislí, tak museli narychlo měnit plány. Velké potíže to způsobilo například největší české výletní lodi Florentina, která je zároveň i velkým plujícím hotelem. Turisty vozila do Nymburka i do lázeňských Poděbrad, kde loď obvykle kotvila přes noc. „Naši cestující tak mohli večer vyrážet za výlety na kolonádu, kromě toho jsme pořádali výlet do nymburského pivovaru a do dalších míst v regionu,“ řekl MF DNES kapitán lodi Ladislav Novotný.

Zrušení noclehu v Poděbradech pocítí i tamní živnostníci, u nichž turisté utráceli peníze. Uzavírka v plné turistické sezoně se tak dotkne i regionální ekonomiky.

Na výlety místo lodí autobusem

„S lodí musíme zastavit už v Kostomlátkách a tam se otáčíme. Výlety zajišťujeme alespoň autobusem,“ dodává Novotný. Zájem turistů je prý přitom obrovský, přestože loď má kapacitu kolem stovky pasažérů, téměř všechny termíny na léto byly dopředu vyprodané.

Ještě více se omezení dotklo výletní lodě Blanice, pro kterou je Nymbursko hlavní lokací. Dosud plula pravidelně z Nymburka přes Kersko do obce Ostrá. Právě o tyto lokace byl mezi turisty největší zájem. „Vozili jsme tam lidi do centra Botanikus a do Hrabalova Kerska do hájenky na šípkovou omáčku. Tato turistická oblast pro nás byla stěžejní,“ říká provozovatel lodi Petr Bárta. Po uzavření Labe se loď do této oblasti nedostane, provozovatel tak přišel třeba o několik dopředu objednaných školních výletů.

„Loď jsme narychlo přesunuli na trasu mezi Poděbrady a Nymburkem, kde za den zvládneme třikrát dvouhodinový okruh. Doufáme, že o plavby bude zájem, i když nyní jezdíme s minimem cestujících,“ uvedl Bárta. Hlavní zájem ale očekává až o letních prázdninách. Firma již dlouho na stejné trase provozuje loď Král Jiří, o kterou je v létě velký zájem.