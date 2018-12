Středočeská ODS vystoupila proti sňatkům homosexuálů, chce chránit tradice

„Ostudné, demokratická strana, která nectí hodnoty, jako je rovnost, spravedlnost a důstojnost každého člověka,“ kritizoval zprávu, kterou Skopeček pověsil na sociální síť, třeba Petr Miňovský.



Názorů na podporu rozhodnutí ODS se mezi komentáři objevilo poskrovnu. Středočeští občanští demokraté nicméně svůj názor hájí.

„Na regionálním sněmu jsem hlasoval pro toto usnesení, byť jsem je nenavrhoval. Jsem v tomto jasně názorově vyhraněný, podepsal jsem také návrh novely ústavního zákona, který by zakotvil, že manželství je svazek výhradně muže a ženy,“ řekl pro MF DNES Skopeček.

„Usnesení ve středních Čechách získalo tak vysokou podporu i proto, že ODS je konzervativní strana, která chrání a hájí tradiční hodnoty a instituce,“ uvedl Skopeček.

U homosexuálů v kraji tím ale narazil. „Čekal bych to od jiných stran, vždy jsem volil pravici. Nemohu za to, jak jsem se narodil, a žít v nejistotě bez stejných práv, jaká jsou v manželství, se mi samozřejmě nelíbí,“ řekl pětatřicetiletý Jiří, který žije s partnerem v domě v menším městečku v mělnickém okrese.

Stejný názor mají i v Koalici za manželství, která vede kampaň Jsme fér, jež se snaží manželství pro stejnopohlavní páry prosadit.

„Zatím jediné strany, které nařizují poslancům hlasovat proti manželství pro všechny, jsou KDU-ČSL a SPD, které si v tomto rozumějí. Předseda ODS pan Stanjura nás ujistil, že poslanci ODS mohou hlasovat podle svého osobního přesvědčení. V zahraničí, například ve Velké Británii, pomáhaly hlasy konzervativců přijmout manželství pro všechny,“ míní Adéla Horáková z Koalice za manželství.

Osvojení dětí partnerů

Změnu občanského zákoníku, která by umožnila gayům a lesbám sňatky, podepsalo 46 poslanců ze šesti sněmovních klubů – ANO, Pirátů, KSČM, ČSSD, TOP 09 a STAN.

V listopadu ale poslanci nedokončili ani úvodní debatu, na program Sněmovny se má vrátit na prosincové schůzi. „Novela je zásadní pro stejnopohlavní páry, pro jejich děti,“ uvedla předlohu Radka Maxová (ANO).

Novela občanského zákoníku předpokládá, že homosexuálové by měli v manželství stejná práva a povinnosti, jako mají v manželství žena a muž. Registrované partnerství, do něhož mohou homosexuálové vstupovat nyní, by jako institut zaniklo.

V případě registrace už dnes mají páry právo na dědictví. Odlišnost mezi manželi a registrovanými partnery je například ve vzniku společného jmění, které u registrovaných partnerů nevzniká, odlišnosti jsou i v právech k dětem partnerů.

Podle Skopečka je však nutné chránit tradiční instituci, kterou je rodina. „Předešlé generace věděly, že rodina tvořená mužem, ženou a dětmi je tím nejpřirozenějším místem pro výchovu dětí,“ uvedl.

Kritiku svého postoje na sociálních sítích odmítá. Podle něj to není zpátečnický postoj. „Konzervativcům je vyčítáno po generace, že jsou zpátečničtí, ale myslím, že můžeme být moderní a zároveň si vážit tradic a hodnot, které přetrvávají po generace,“ dodal.

„Respekt k menšinám je součástí demokracie,“ oponuje Adéla Horáková. „ODS má na výběr, zda nám bude naslouchat s otevřenou myslí, nebo si bez snahy o porozumění vytvoří názor, se kterým nic nehne, a přikloní se tak k názorům odpůrců,“ dodává.

Skopeček nicméně zdůrazňuje, že proti menšinám nic nemá. „Možná si někteří kritici myslí, že jsme proti homosexuálům, ale to není pravda. Ctím svobodu, každý může žít s kýmkoli a budu jako první protestovat, když by v tomto smyslu na homosexuály někdo útočil,“ uvedl.

To je i názor středočeského poslance a zastupitele Martina Kupky (ODS). „Pro sňatky stejnopohlavních párů také nebudu hlasovat. Moje důvody spočívají zejména v tradičním přístupu ke sňatkům. Tradiční rodina a sňatek tím mohou utrpět,“ uvedl Kupka.

Dodal ale, že je pro to, aby homosexuálové měli snazší podmínky pro přijetí dítěte druhého partnera, který vstupuje do vztahu, právo na zdravotní informace o partnerovi, dědictví a podobně, jen ne formou sňatku. „V tomto směru by Česká republika měla být vstřícnější. Samotný sňatek ale pokládám za věc symbolickou, spojenou s historií a společenskou zvyklostí.“