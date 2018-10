Stížností na volby ve středních Čechách přibylo. Nejvíc je jich v Hostivici

Již teď je jasné, že dva návrhy soud nepřijme, neboť se týkají voleb v městské části Prahy 15, krajskému soudu tedy nepřísluší. Celkem tak soud bude řešit stížnosti z 28 měst a obcí v kraji. Na rozhodnutí je dvacet dní od podání každé stížnosti.



Nejvíc návrhů, dohromady pět, se týká voleb v Hostivici u Prahy. Tam stížnost podalo i vítězné uskupení HOme – Hostivice město. To napadá vznik mandátu někdejšího středočeského hejtmana Davida Ratha. Sdružení má podezření, že někteří kandidáti z jeho uskupení Zdravá Hostivice si do dne konání voleb nezměnili trvalý pobyt do Hostivice.

„Dle volebního zákona jde o překážku volitelnosti, tudíž dle našeho názoru tito kandidáti neměli právo ucházet se o post zastupitele. Jakékoliv hlasy, které dostali, by měly být neplatné,“ uvádí vítězné uskupení HOme – Hostivice město ve stížnosti a dodává: „S ohledem na množství takových kandidátů na kandidátce tohoto uskupení považujeme změnu trvalého pobytu za zcela účelovou.“

„Veškerá volební dokumentace již byla odvezena k soudu. Teď čekáme na jeho rozhodnutí,“ sdělila Jarmila Štětinová, tajemnice Obecního úřadu Hostivice. Podle Štětinové se všech pět stížností v podstatě týkalo téhož, tedy trvalého bydliště kandidátů uskupení Zdravá Hostivice.

Jen pro připomenutí, z důvodu absence trvalého bydliště v obci musely být z rozhodnutí soudu opakovány komunální volby v roce 2006 v Hradčanech na Nymbursku. Pokud by se chybějící bydliště prokázalo, mohlo by tentokrát k podobné situaci dojít v Hostivici.

Že by někde občané museli znovu k volbám, není nijak častý jev. Například v roce 2014 krajský soud řešil 38 stížností, ale nevyhověl ani jedné. Stejně tak se kvůli stížnostem nemusely volby nikde opakovat ani v roce 2010. Jediný vážnější problém byl v obci Kanina na Mělnicku, kde soud nařídil přepočítání volebních hlasů. Jeden lístek vyřazený jako neplatný byl tehdy dodatečně uznán, což pohnulo pořadím kandidátů.

Čekání na rozhodnutí soudu

Druhý nejvyšší počet stížností má Kladno, celkem čtyři. „Není nám známo, kdo stížnosti podal ani čeho se týkají,“ uvedla Lenka Růžková, mluvčí Magistrátu města Kladna.

Města a obce v kraji, kde si stěžují na volby Trnová, Řišuty, Říčany, Hostivice (5x), Milín, Pečky, Olešná u Rakovníka, Měšice, Svojetice, Chlístovice, Neratovice, Lešany, Doubek, Milovice, Kutná Hora (3x), Mělník, Líbeznice, Mníšek pod Brdy, Kačice, Kladno (4x), Jesenice u Prahy, Liteň, Čelákovice, Týnec nad Sázavou (2x), Benešov, Klokočná, Velké Popovice, Zdiby. (Pozn. red.: Obce jsou řazeny chronologicky podle toho, kdy soud přijal jejich stížnost.) Od podání každé konkrétní stížnosti má krajský soud 20 dní na to, aby o ní rozhodl. Počet stížností na volby v kraji: 2018: 41

2014: 38

2010: 14

2006: 8

2002: 13

Všechna města a obce, kterých se soudem řešené návrhy týkají, nyní musí počkat na rozhodnutí soudu, teprve potom mohou svolat ustavující zasedání zastupitelstva, na němž může být zvoleno nové vedení města. V některých případech toto čekání jde komunálním politikům k dobru. Například v Mělníku či v Neratovicích, kde je po jedné stížnosti, stále probíhá bezvýsledné jednání o koalici. Uskupení, která se zatím nemohou dohodnout, tak získala několik dní navíc.

V případě Neratovic je stěžovatelkou čerstvě zvolená zastupitelka za SPD Anna Spěváčková. Domnívá se, že mohlo dojít k omylům při sčítání hlasů, protože mezi některými okrsky jsou velké procentuální rozdíly. To v Milovicích nyní řeší, zda si někteří kandidáti nemohli nahnat hlasy tím, že na kandidátce neměli jako místo bydliště jen Milovice, ale i jejich konkrétní část, tedy například Milovice – Mladá.

Podle vedení města Milovice kvůli tomu podala námitku k soudu členka místní KSČM, podle ní tím mezi kandidáty mohla vzniknout nerovnost.

Vítěz žádá neplatnost voleb

Podivuhodná situace nastala v Kutné Hoře. Tam návrh na neplatnost voleb podalo vítězné uskupení Město PRO lidi bývalého starosty Martina Starého. K tomuto kroku se odhodlalo v pátek, tedy poslední den, kdy bylo možné stížnost podat.

Zároveň již bylo jasné, že nebude v dohodnuté koalici. Důvodem podání stížnosti byly podle Martina Starého falešné letáky Města PRO lidi, které byly distribuovány před volbami. Jeden druh letáku avizoval přijetí až dvou tisíc uprchlíků. Uskupení kvůli tomu podalo i trestní oznámení.

Kuriozitou je Týnec nad Sázavou, nad nímž visí dvě stížnosti. „Zatím nám od soudu nic nepřišlo, ale předpokládám, že by se to mohlo týkat incidentu, ke kterému došlo během voleb a který řešila i policie. Jeden z členů volební komise byl vulgární na její ostatní členy,“ říká vítěz voleb a starosta Týnce nad Sázavou Martin Kadrnožka.