Kolín ovládl Rakušan, Boleslav Nwelati. ČSSD ve středních Čechách ztrácí

* Kolín

Komunální volby v Kolíně vyhrála bezkonkurenčně strana Změna pro Kolín se starostou a poslancem Vítem Rakušanem. Minulé volby dosáhla jeho strana zisku 64 procenta, letos taktéž daleko předběhla ostatní strany, tentokrát s téměř 63 procenty a 21 mandáty.

Hnutí Změna pro Kolín sdružuje nezávislé kandidáty a členy STAN. „My jsme samozřejmě spokojeni, protože jsme v podstatě obhájili zisk z minulých voleb, který už tehdy byl v České republice v městech nad 20 tisíc obyvatel zcela rekordní. My jsme upřímně řečeno čekali, že zvítězíme, ale ne až s takovým náskokem,“ řekl Vít Rakušan.



Druhé skončilo hnutí ANO s 11,09 procenty a třemi mandáty, ale s výraznou ztrátou na Změnu pro Kolín kolem padesáti procent. Téměř poloviční ztrátu oproti hnutí ANO měli Kolíňáci s 5,76 procenty a jedním mandátem následování Volbou pro Kolín taktéž s jedním mandátem a 5,5 procenty. KSČM obsadilo pátou příčku a získalo poslední místo v zastupitelstvu. Pod pět procent měla ODS, Piráti a ČSSD s TOP 09.

* Beroun

Nezávislí Berouňáci opět vyhráli komunální volby v Berouně s 24 procenty a pěti mandáty, v těsném závěsu za nimi pak uspěla strana Beroun sobě s 20 procenty a čtyřmi mandáty. Hnutí ANO skončilo na třetím místě a získalo čtyři mandáty, následuje ODS, Lepším Berounem a ČSSD. Komunisté se umístili na posledním sedmém místě. Všechny strany získaly mandát.

K urnám přišlo 36,92 procenta oprávněných voličů, což je více než při obecních volbách v roce 2014. Tehdy byla voličská účast 34,89 procenta.



V okrese Beroun podruhé kandidoval i jedenašedesátiletý herec Tomáš Hanák do zastupitelstva v Nižboru, kde působí v barvách SNK – Nižbor, Stradonice, Žloukovice. Nakonec se mu do zastupitelstva dostat podařilo.

* Kladno

Volba pro Kladno volby vyhrála s 34 procenty. ODS se umístila druhá s 20 procenty a třetí příčku obsadili Kladeňáci. Hnutí ANO se získalo čtvrté místo, hned poté následuje KSČM a SPD. ČSSD se stejně jako v ostatních okresech propadla o několik příček dolů a nezískala žádný mandát.



V roce 2014 rovněž vyhrála Volba pro Kladno, dostala 23,67 procenta hlasů a deset mandátů v třiatřicetičlenném zastupitelstvu. Druhá skončila ODS s 18,49 procenta a třetí ČSSD volilo 17,39 procenta lidí. Shodně měly sedm zastupitelů. ANO mělo 13,39 procenta hlasů a pět mandátů, KSČM s 11,03 procenta hlasů čtyři křesla. K urnám přišlo 31,20 procenta oprávněných voličů. Vládla koalice Volby pro Kladno, ANO a KSČM. Primátorem byl lídr Volby pro Kladno Milan Volf.



V okrese Kladno kandidoval i rockový zpěvák a hudební skladatel Michal Prokop, člen zastupitelstva ve Velké Dobré na Kladensku. Ten letos svůj post obhájil a v zastupitelstvu zůstane za jedinou stranu v obci Občané pro Velkou Dobrou zůstane.



* Mladá Boleslav

V Mladé Boleslavi v komunálních volbách v roce 2014 vyhrála ODS, kterou následovalo hnutí ANO, ČSSD, TOP 09 a KSČM. Letos se opět ukázalo, že občanští demokraté mají ve městě podporu a opět se umístili na prvním místě i se současným starostou Raduanem Nwelatim a ziskem 28,76 procent.

Ten kandiduje zároveň i do senátu a podle dosavadních výsledků má šanci se do něj dostat. Pro MF DNES již dříve řekl, že pokud se dostane do Senátu a bude opětovně zvolen starostou, bude zastávat obě funkce.

Druhé místo opět obsadilo hnutí ANO, tentokrát se stranou Volba pro Mladou Boleslav a společně získali 26,42 procenta. Třetí příčku obsadili STAN se zhruba polovinovou ztrátou na ANO. V závěsu za Starosty se umístila ČSSD s téměř osmi procenty a poté KSČM. Poslední stranou, která získala mandát je Koalice křesťanské a demokratické unie. Na posledním místě se umístili kandidáti z TOP 09, předposlední příčku potom SPD Tomia Okamury.

* Příbram

Drtivé vítězství a důvěru občanů v Příbrami obdrželo hnutí ANO s 38,87 procenty a obhájilo pozici z minulých voleb. O více než 20 procent menším ziskem je v závěsu TOP 09, která si oproti minulým volbám o jednu příčku polepšila.

Třetí pak skončila KSČM s téměř 7 procenty. Občanští demokraté obsadili čtvrtou příčku, následuje Šance pro Příbram. Piráti a Příbramáci pro Příbram se jako poslední dostali do zastupitelstva.

ČSSD, která se o několik příček propadla oproti minulým volbám, se žádný mandát získat nepodařilo.

* Kutná Hora

V Kutné Hoře těsně před sečtením všech hlasů vedla strana bývalého starosty města Martina Starého Město PRO lidi, která získala téměř 18 procent hlasů.

Následuje hnutí ANO s více než 15 procenty a ODS se ziskem přes 13 procent. STAN a Šance pro Kutnou Horu, která byla minulé volby první, skončili zatím na čtvrtém místě. Na pátém místě je pak Alternativa pro Vás.

Piráti mají necelých 7 procent hlasů, přes 6 procent získala Kutnohorská změna a podobného výsledku dosáhla i místní KDU - ČSL. KSČM získala 6,04 procenta. ČSSD se jako na mnoha místech propadla a nedosáhla 4 procent.

* Mělník

Strana Mé město opětovně obhájilo prvenství v komunálních volbách a získalo téměř 20 procent. Zato dříve druhou TOP 09 nahradila ODS s 17,54 procenty. Na třetím místě skončilo hnutí ANO se ziskem 16,20 procenty následované Máme rádi Mělník s téměř 14 procenty a poté Mělníčané s 9,19 procent.

Do zastupitelstva se dostali i Nezávislí kandidáti a KSČM, Spojené síly pro Mělník, ale i ČSSD.

Procentuální zisk Mělnickým patriotů naopak na zisk mandátu nestačil a jako jediní se do zastupitelstva nedostali.

Město dosud vedla koalice zastupitelů zvolená za Mé město, TOP 09 a Mělničané. Jednání o budoucí spolupráci už v Mělníku začala. Pokud se zástupci stran dohodnou, měla by Mělník vést koalice uskupení Mé město, Mělničané a uskupení Máme rádi Mělník, jeho členy jsou i zastupitelé, kteří v minulých volbách kandidovali za TOP 09.



* Rakovník

Volební účast málo nad 40 procenty a malý rozdíl v procentuálním zisku všech stran zaznamenali v Rakovníku. První místo obsadila Občanská demokratická strana se ziskem 17,10 procent a čtyřmi zastupiteli následovaná stranou Město pro vás s téměř 14 procenty a třemi zastupiteli. V těsném závěsu pak skončilo Společně pro Rakovník a čtvrtá příčka patří hnutí ANO, které získalo 12,31 procento.

Přes deset procent získali i Komunisté a sociální demokraté. Pod deset procent naopak získala Strana svobodných občanů, Změna pro Rakovník a SMĚR Rakovník - Nestraníci.

Komunální volby v Rakovníku před čtyřmi roky vyhrála ČSSD, hlas jí odevzdalo 21,92 procenta voličů a získala pět mandátů v jednadvacetičlenném zastupitelstvu. Na druhém místě skončilo uskupení Město pro vás se ziskem čtyř mandátů.



* Benešov

V Benešově probíhá stále sčítání hlasů. Podle prozatimních výsledků to vypadá, že Volba pro Benešov získala výrazný počet procet, konkrétně přes 36 procent a volby vyhrála. Hned poté následuje hnutí ANO s necelými 12 procenty a ODS s téměř, 11,5 procenty.

STAN Spolu PRO Benešovs s podporou KDU-ČSL získali téměř 8 procent hlasů, ČSSD přes 6 procent, KSČM téměř 6 procent a Nový Impuls pro Benešov téměř 4,5 procenta.

Na předposledním místě prozatím je SPD s téměř 4 procenty a TOP 09 s nedosaženými 3 procenty.

* Nymburk

Název města v pojmenování stran v Nymburku podle všeho bodoval. První se totiž umístila strana Nymburk s klidem se 7 mandáty a 26 procenty, druzí Nymburští demokraté se čtyřmi mandáty a 14,38 procenty. Třetí je Změna pro Nymburk se třemi mandáty a 13 procenty.

Po těchto nymburských stranách následovaly tradiční strany v pořadí hnutí ANO (9,58 %), ODS (8%), ČSSD (6,64 %) a Zdravý Nymburk (5,11 %). Malý zisk naopak měli Komunisté, Piráti nebo SPD, kteří se do zastupitelstva nedostali.

Seznam stran opět uzavírají strany s Nymburkem v názvu, tedy Pro Nymburk s podporou TOP 09 a Krásný Nymburk. Po jedno procento pak získala Národní demokracie.

* Prstenec okolo Prahy

V obcích okolo Prahy si prvenství mezi sebe rozdělili Starostové a nezávislí na Praze - západ a ODS na Praze - východ.