Prázdninové výluky prodlouží jízdu vlakem na středočeských tratích

Plánované letní výluky na železnici v kraji Linka S41 Praha-Hostivař – Praha-Libeň – Roztoky u Prahy

Opravy kolejí mezi Libní a Holešovicemi a také mezi Roztoky u Prahy a Bubenčí. Od 1. do 13. 7. nebude linka vůbec v provozu. Od 14. 7. do 2. 9. budou spoje linky S41 končit už ve stanici Praha-Podbaba.

Opravy kolejí mezi Libní a Holešovicemi a také mezi Roztoky u Prahy a Bubenčí. Od 1. do 13. 7. nebude linka vůbec v provozu. Od 14. 7. do 2. 9. budou spoje linky S41 končit už ve stanici Praha-Podbaba. Omezení na trati Praha – Lysá nad Labem – Nymburk

Celá řada výluk od 30. 6. do 20. 9. mezi Prahou a Nymburkem.

Celá řada výluk od 30. 6. do 20. 9. mezi Prahou a Nymburkem. Výluka Praha – Čakovice – Neratovice

Od 21. 7.do 2. 9. nepojedou vlaky na trati z Prahy do Všetat. Opravovat se budou koleje mezi Čakovicemi a Neratovicemi.

Od 21. 7.do 2. 9. nepojedou vlaky na trati z Prahy do Všetat. Opravovat se budou koleje mezi Čakovicemi a Neratovicemi. Výluka Čelákovice – Brandýs nad Labem

Autobusy nahradí vlaky 7.–13. 8.

Autobusy nahradí vlaky 7.–13. 8. Dvě letní výluky na trati z Prahy do Berouna

Omezení provozu osobních vlaků linky S7. Od 2. do 11. 7. se uskuteční výluka v úseku Řevnice – Karlštejn. Ve dnech 16. až 25. 8. pak z Prahy-Radotína do Dobřichovic.

Omezení provozu osobních vlaků linky S7. Od 2. do 11. 7. se uskuteční výluka v úseku Řevnice – Karlštejn. Ve dnech 16. až 25. 8. pak z Prahy-Radotína do Dobřichovic. Praha – Nučice – Beroun

Na lince S6 bude výluka 4.–15. 8. v úseku Praha-Smíchov – Nučice.

Na lince S6 bude výluka 4.–15. 8. v úseku Praha-Smíchov – Nučice. Mladoboleslavsko v textu

v textu Kladensko a Slánsko

Od 9. do 27. 7. nahradí vlaky autobusy v úseku Středokluky – Noutonice. Celé léto se nebude jezdit mezi Slaným a Zlonicemi.

Od 9. do 27. 7. nahradí vlaky autobusy v úseku Středokluky – Noutonice. Celé léto se nebude jezdit mezi Slaným a Zlonicemi. Rakovnicko

V polovině srpna se na dva měsíce uzavře trať mezi Nižborem a Roztoky u Křivoklátu. Nepřetržitá výluka začne 17. 8. a skončí až 15. 10.

V polovině srpna se na dva měsíce uzavře trať mezi Nižborem a Roztoky u Křivoklátu. Nepřetržitá výluka začne 17. 8. a skončí až 15. 10. Více informací o výlukách: www.cd.cz/omezeniprovozu