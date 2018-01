Radními Středočeského kraje se nově stanou Draxler a Herman z ANO

„Důvodem jsou osobní zdravotní záležitosti, které mi do budoucna nedovolí tuto funkci vykonávat,“ tvrdí Tomáš Beneš (ANO). Z řad opozice se ovšem ozývají hlasy, že důvodem Benešovy rezignace mohla být nespokojenost se směřováním vedení hejtmanství.



„Byl to rozumný radní, možná právě proto se v krajské politice dál nechce angažovat, protože to na něj také nepůsobí nejlepším dojmem. Osobní či zdravotní důvody, to se tak obvykle říká, ale samozřejmě to může hrát svou roli,“ říká bývalý radní za oblast majetku Martin Macháček (STAN).

Právě Macháčka Beneš ve funkci vystřídal po říjnovém rozpadu koalice ANO, STAN, ODS a Nezávislých Středočechů.

Podle Beneše je však jediným důvodem skutečně jeho zdravotní stav, který se až v poslední době začal zhoršovat. „Je to záležitost z dřívějška. Byl jsem na vyšetření, které nastalo po mém nástupu do funkce. Kdybych je podstoupil dříve, tak bych ani do pozice radního nešel. Je to shoda okolností,“ vysvětluje Beneš.

„Bohužel se mi to neposouvá úplně dobrým směrem, nechci o tom mluvit, je to velice citlivá osobní věc,“ řekl ke svému zdravotnímu stavu. Po skončení v krajské radě si chce nastavit takový životní režim tak, aby si zdravotní stav nezhoršoval. Dál plánuje zůstat zastupitelem.

Své působení coby náměstka pro oblast majetku považuje za úspěšné, byť velmi krátké. Hlavním cílem podle něho bylo provedení pasportizace neboli důkladného zdokumentování majetku spadajícího pod hejtmanství.

„To se nám podařilo nastartovat, ale je to běh na dlouhou trať. Mrzí mě, že tento projekt nemohu dotáhnout do konce. Rád bych v této oblasti už jen jako zastupitel ještě nějak pomáhal,“ uvádí Beneš.

Herman dostane majetek

Zastupitelé jeho nástupce zvolí na svém zasedání 29. ledna. Podle informací MF DNES se novým radním pro majetek stane Martin Herman (ANO), který je aktuálně místopředsedou finančního výboru a členem kontrolního výboru krajského zastupitelstva.

„Kromě toho bude mít nově v gesci oblast ICT,“ potvrzuje hejtmanka Jaroslava Pokorná Jermanová (ANO) a dodává, že na Hermanovi i dalších personálních změnách v krajské radě se vládnoucí koalice už shodla, a očekává proto jejich hladké schválení v zastupitelstvu.

„Změn ale bude více, například radním za oblast regionálního rozvoje, sportu a cestovního ruchu se stane Martin Draxler,“ uvádí Jermanová. Draxler je momentálně za hnutí ANO členem výboru zastupitelstva pro tělovýchovu a sport.

Bezpečnost i zdravotnictví pro Roberta Bezděka

Ke změnám dojde i v oblasti zdravotnictví, které se nově přesouvá pod radního Roberta Bezděka (ANO). „V gesci mu zůstane bezpečnost a přidá se zdravotnictví,“ upřesňuje hejtmanka.

Středočeské zdravotnictví do prosince vedla Jaroslava Němcová (ANO), která se stala ministryní práce v Babišově menšinové vládě, a v krajské radě proto ihned skončila.

S návratem na tuto pozici Němcová nepočítá, přestože vláda nedostala důvěru a premiér včera prezidentovi předal demisi.

„Dnem, kdy jsem nastoupila do vlády, jsem v krajské radě skončila. Co bude dál, nevím. S paní hejtmankou jsem o tom nediskutovala, ještě před zastupitelstvem budeme mít schůzku. Rozhodně jsem do vlády nenastupovala s tím, že bych se za měsíc měla někam vracet,“ uvádí Jaroslava Němcová.

Podle hejtmanky Jermanové aktuálně není možné, aby se Jaroslava Němcová vracela do krajské rady. „Jak to bude s vládou, je otázka, ale už není možné ji tam vracet. Nicméně je to odbornice, o kterou bychom neradi přišli, a pokud by ve vládě skončila, tak bychom o spolupráci mohli jednat,“ připouští hejtmanka.

Koaliční partner hnutí ANO, tedy sociální demokraté, s personálními změnami v radě nemají problém a budou pro ně hlasovat. „Jména nových členů, která navrhlo hnutí ANO, jsme probírali a odsouhlasili. Jako sociální demokraté je podpoříme. Myslíme si, že gesce, které jim budou přiděleny, znají a zvládnou je,“ říká první náměstek hejtmanky Miloš Petera (ČSSD).

To ovšem nejsou jediné personální záležitosti, které budou v pondělí řešit středočeští zastupitelé. Hlasovat budou rovněž o novém složení Výboru Regionální rady operačního programu Střední Čechy. Podle hejtmanky je to očekávaný krok s ohledem na podzimní změnu v koalici. „Vždy platí, že kdo má koalici, má i většinu ve Výboru regionální rady,“ uvedla.

Podle hnutí STAN jde však o reakci na nedávné hlasování, kdy opoziční zastupitelé, kteří měli dosud ve výboru většinu, zablokovali vyčlenění dotace pro farmu Čapí hnízdo z evropského financování. Starostové se teď obávají, aby ve výboru nebyli převoleni rovnou všichni. Zastupitel Věslav Michalík (STAN) navrhuje poměrné zastoupení, tedy sedm křesel pro opozici a osm pro koalici.