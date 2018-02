Z převozů nadmíru obézních pacientů je problém, hasiče pojišťovny neplatí

Jen za loňský rok se náklady hasičů za tyto činnosti přiblížily v kraji částce 4,5 milionu korun, informovala Helena Frintová z krajského úřadu.

V loňském roce navíc případů, kdy hasiči museli pomáhat s převozem pacientů s nadměrnou obezitou, výrazně přibylo. Jestliže v roce 2016 jich bylo kolem padesáti, loni hasiči asistovali záchranné službě už v 800 případech.

Všechny tyto výjezdy museli hasiči zaplatit ze svého rozpočtu, kraj proto nyní volá po systémovém řešení situace.

Problém se podle hejtmanství týká především pacientů s váhou nad 150 kilogramů.

Starat se mají pojišťovny

Podle krajského radního Roberta Bezděka dospěla situace tak daleko, že je nezbytné řešit ji se všemi zúčastněnými složkami, tedy záchrannou službou i hasiči.

„S vedením Hasičského záchranného sboru Středočeského kraje a zástupci kraje jsme se už dohodli, že budeme v současné době situaci průběžně zpětně vyhodnocovat a upřesníme, u kterých zásahů byla asistence hasičů oprávněná a u kterých nikoliv, abychom měli přesné počty pro jednání se zdravotními pojišťovnami,“ uvedl ředitel středočeské záchranné služby Martin Houdek.

Míní, že by pojišťovny měly být schopné postarat se o své pacienty a tyto zásahy hasičům proplácet.

Problém je podle kraje také v případech, kdy jsou pacienti převáženi například na plánovaná vyšetření, nejde tak o akutní převozy.

„V případě chronických onemocnění nebo klasické návštěvy lékaře řešíme problémy s tím, jak tyto lidi převážet do nemocnice, protože hasiči nemají povinnost s těmito neakutními transporty pomáhat. Ani v takové situaci tudíž není úplně jasné, jak převoz zabezpečit a kdo by jej měl hradit,“ řekl Bezděk.

Nemocné s velkou nadváhou pak podle jeho slov převážejí v některých případech i vozy privátní záchranné služby.

„Často vozíme pacienty o hmotnosti mezi 200 až 300 kilogramy. Neodkladně převážených lidí s hmotností nad 180 kilogramů jsme v loňském roce převáželi 39, dalších 45 pacientů se transportovalo jako sekundární převozy mezi nemocnicemi k dalšímu vyšetření a ošetření,“ řekl provozní ředitel soukromé společnosti Trans Hospital Plus Bořek Bulíček. Jeho firma dělá tyto převozy už řadu let (čtěte v článku Přes 300 kilogramů těžkou ženu dopravili do nemocnice hasiči a policisté).

Nejtěžším přepravovaným pacientem ve Středočeském kraji byl v minulém roce muž s váhou zhruba 320 kilogramů.

Loni v říjnu zaujal také případ ženy z Pardubického kraje, která vážila přes 300 kilogramů. Kvůli jejímu transportu do nemocnice museli hasiči bourat zárubeň v domě a venku kácet strom.

„Při zásahu jsme museli uvnitř rodinného domku vybourat dveřní zárubeň, pacientka byla umístěna do popruhů, které si hasiči vytvořili z hadic. K domu musel přijet nakladač opatřený velkou deskou. Aby se ke dveřím dostal, museli hasiči pokácet strom. Na této události spolupracovalo asi dvacet hasičů, zásah trval asi šest hodin,“ řekla mluvčí Hasičského záchranného sboru Pardubického kraje Vendula Horáková.