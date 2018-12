Kraj si půjčí čtyři miliardy, aby využil evropské dotace na infrastrukturu

Bankovní domy teď mohou soutěžit o to, kdo půjčí středočeskému hejtmanství čtyři miliardy korun. Tolik peněz kraj potřebuje na předfinancování projektů s podporou evropských dotací. Na bankovní úvěry už vyhlásil výběrové řízení. Peníze by měly jít na to, co kraj trápí nejvíce, tedy na dopravní infrastrukturu.

„Úvěrem zajištěné finanční prostředky budou kompletně využity na předfinancování investičních akcí. Jde především o dopravní projekty, tedy opravy silnic II. a III. tříd včetně mostů, které budou hrazeny s finanční spoluúčastí evropských fondů,“ informovala hejtmanka Jaroslava Pokorná Jermanová (ANO).

Na nebývale vysokém úvěru se shodli nejen všichni koaliční partneři vedení kraje, ale krok má podporu i ze strany opozice.

„Krátkodobý úvěr nezbytný pro předfinancování projektů financovaných z Evropské unie podporujeme. Středočeský kraj potřebuje investice a má využít všech rozumných možností podpory, včetně EU. S ohledem na to, že finanční prostředky z Unie přicházejí až po realizaci i úhradě faktur, jsou překlenovací úvěry nezbytným řešením,“ řekl MF DNES opoziční zastupitel za ODS Martin Kupka.

Dluh Středočeského kraje K 30. listopadu 2018 činila výše dluhu kraje 3,214 miliardy korun. Z toho zůstatek úvěru přijatého Středočeským krajem na základě Smlouvy o úvěru uzavřené v roce 2007 činil 2,155 miliardy korun a zůstatek úvěrů oblastních nemocnic (ON Kladno, a. s., nemocnice Středočeského kraje, ON Kolín, a. s., nemocnice Středočeského kraje a ON Příbram, a. s.) vyplývající z uzavřených úvěrových smluv 1,058 miliardy korun. První úvěr by měl dle uzavřené smlouvy splatit v roce 2027 a úvěry za nemocnice v roce 2025.

Středočeský kraj dluh kontinuálně již několik let splácí. V roce 2017 se v porovnání s rokem 2016 snížil dluh o 354 milionů korun. Letos kraj předpokládá jeho snížení oproti roku 2017 přibližně o 361 milionů korun.

Nynější záměr kraje na vzetí úvěru na předfinancování projektů s podporou EU by na výši tohoto dluhu neměl mít vliv.

Podle Věslava Michalika (STAN) však bude potřeba kontrolovat, zda finance budou použity na smysluplné projekty za rozumné ceny. Jinak i on takový úvěr vítá.

Za potřebou úvěrů stojí i fakt, že kraj byl úspěšný při přípravě a podávání dotačních žádostí.

„V porovnání s rokem 2017 se nám podařilo enormně navýšit čerpání finančních prostředků z dotačního programu IROP. Zatímco na počátku roku 2017 měl kraj připraveny projekty za pouhých dvě stě milionů korun, ke konci letošního roku se již podařilo registrovat za všechny výzvy celkem 85 projektů v úhrnné výši 5,9 miliardy korun. Takto nastavené tempo investiční přípravy chceme udržet i v příštích letech, abychom dluh na středočeských silnicích odstranili co nejrychleji,“ zdůraznila hejtmanka.

Vysvětlila také, že finanční prostředky, které si kraj na profinancování dopravních staveb od vítěze výběrového řízení půjčí, mu budou následně z evropských fondů vráceny a kraj se tím rozhodně více nezadluží.

„U každé takové dopravní stavby zaplatí kraj z celkových nákladů jen poměrnou část, a to deset procent. Zbylých 90 procent mu bude vráceno z fondů EU. Vložené peníze na financování dopravních staveb se nám tak v krátkém čase opět vrátí,“ dodala.

Soutěž mezi bankami

„Přestože jde o úvěry, neznamená to, že by se kraj zadlužoval. Naopak, jde o investici, která nám umožní maximálně využít evropské dotační tituly, což považujeme za velmi pozitivní. Díky těmto prostředkům budeme moci projekty předfinancovat a v okamžiku, kdy budou peníze převedeny z evropských fondů, úvěry splatíme,“ podpořil záměr za koaliční ČSSD náměstek hejtmanky Miloš Petera.

„Předpokládáme, že bychom úvěry čerpali v následujících pěti letech. V roce 2019 by čerpání činilo 2,5 miliardy korun, v roce 2020 ve výši 1,5 miliardy korun, rok 2021 by už byl bez čerpání. V roce 2022 bychom splatili miliardu a v roce následujícím tři miliardy korun. Úroková sazba by měla být tříměsíční plus pevná marže,“ naznačil náměstek pro oblast financí Gabriel Kovács (ANO).

Výběrové řízení bylo vypsáno ve třech variantách.

„Každá banka by měla mít podle nás možnost podat nabídku na kteroukoli variantu, popřípadě i pro všechny tři najednou. Naším cílem je získat co nejvíce nabídek a umožnit co nejširší soutěž mezi bankami,“ uvedl náměstek Kovács a dodal: „Budeme pro tento krok hledat shodu napříč zastupitelstvem, a proto nabídneme účast na hodnocení nabídek opozici.“

Výsledek soutěže schválí Rada Středočeského kraje na svém zasedání koncem ledna příštího roku. Dohody a úvěrové smlouvy by pak chtělo vedení kraje předložit zastupitelstvu ke schválení na jeho únorovém zasedání.