VIDEO: Do Prahy se po 45 letech vrátily trolejbusy, zatím na zkoušku

Na dopolední zahájení provozu se přišlo podívat několik desítek lidí. Ti se mohli elektrobusy na nové trase poprvé svézt. Prohlédli si i starý trolejbus Tatra T400, který byl vyráběn na přelomu 40. a 50. let a byl jedním z nejrozšířenějších trolejbusů v Praze.

V Prosecké ulici vznikla ve směru do kopce asi kilometr dlouhá trolej, na kterou se vozy za provozu připojí. Jízda do kopce je totiž pro elektrobus náročná na spotřebu energie a baterie by se tak vybila mnohem rychleji, tomu se podnik vybudováním troleje vyhne. Ve směru z kopce měří trolej 600 metrů.

„Tato linka byla vybrána z důvodu velmi prudkého kopce na trase, který je velmi nepříjemný pro baterie elektrobusu a mohl by limitovat jejich životnost,“ řekla před časem mluvčí Dopravního podniku hlavního města Prahy Aneta Řehková.

„Troleje by mohly v budoucnu vést právě do kopců a na trasách páteřních linek, to znamená tam, kde dominují kloubová vozidla, a také tam, kam neplánujeme metro nebo tramvaj,“ prohlásil technický ředitel dopravního podniku Jan Šurovský.

Elektrobus bude dobíjen i na konečné na Palmovce, kde bude asi 20 metrů dlouhá trolej, která bude dobíjet z tramvajových trolejí. Toto místo nebude sloužit pouze pro vozy z Palmovky do Letňan, ale také pro elektrobusy, které se přesunou z linek číslo 163 a 213 na linky 109 a 239. Tyto elektrobusy se dobíjejí vždy na obratišti.

V Praze bylo přes 60 kilometrů trolejbusových tratí

Pražský dopravní podnik v minulosti testoval elektrobusy několikrát, nikdy však nešlo o vozy, které by se na své trase připojovaly k troleji. Testovalo se loni i letos, v minulosti i v roce 2014. Tehdy ale vůz ujel na jedno nabití krátkou trasu.

První pražská trať pro trolejbusy, která spojovala Střešovice s Dejvicemi, byla postavena v roce 1936. Další byla zřízena mezi Jinonicemi a Smíchovem o tři roky později.

Další rozvoj trolejbusové dopravy zastavila druhá světová válka, pokračoval až na konci 40. let.

Výstavba tratí se znovu zastavila v roce 1955. Na svém vrcholu v roce 1959 existovalo v Praze přes 60 kilometrů trolejbusových tratí. Trolejbusy v Praze definitivně dojezdily v 15. října 1972, poslední spoj tehdy jel z Orionky na Strahov. Celkem tak trolejbusy v Praze jezdily 36 let. Zatím.