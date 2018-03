TOP 09 a Starostové chtějí spolu dobýt Prahu, v čele může stát Pospíšil

Neshody jdou nyní stranou, přestože STAN zůstane až do voleb ve vedení metropole. Strany na sebe už nebudou tolik, nebo možná vůbec útočit. Řekly si, že je pro ně výhodnější netříštit síly. Díky společné kandidátce mohou získat v podzimních komunálních volbách více mandátů a vládnout Praze.



Lídra kandidátky strany sice nepředstavily, už několik měsíců ale zástupci TOP 09 mluví o tom, že by jím měl být předseda strany a europoslanec Jiří Pospíšil. „Mám ambici být lídrem,“ přiznal ve středu s tím, že bude záležet na dohodě stran.

Dosud Pospíšil vždy kandidoval na Plzeňsku při parlamentních, komunálních i krajských volbách. Naposledy před dvěma roky. Nyní už má trvalé bydliště v Praze na Kampě. Bez trvalého bydliště v metropoli by nemohl totiž do čela města kandidovat.

TOP 09 a STAN představí oficiálně svého lídra a volební program na začátku dubna. Již nyní deklarovaly, že se shodují v tom, jak by se měla Praha rozvíjet. Údajně jsou tak zažehnány rozdílné názory na dopravní problematiku metropole. Jde třeba o vedení trasy vnějšího okruhu Prahy.

TOP 09 prosazuje trasu Suchdolem, zatímco STAN, jenž má v této městské části starostu, je pro posunutí obchvatu až za hranici města. I proto se v pražské TOP 09 ozývaly obavy, jestli se na řešení dopravních témat po volbách strany shodnou.

Zástupci obou stran už se však na budoucím postupu dohodli. „Nechceme zavádět kamiony do Prahy. Na tom jsme se shodli. Výsledkem debat je, že není preferována ani jedna z variant. Chceme, aby se nejdřív obě prověřily. Až poté se rozhodneme pro tu, která se ukáže jako vhodnější,“ řekl předseda STAN v Praze Petr Hlubuček.

Program nové koalice bude kromě budování dopravní infrastruktury zaměřen také na rozvoj bydlení, školství a transparentnost radnice.

Spojenci jen pro magistrát

Zatímco do boje o magistrát půjde TOP 09 se STAN v jednom šiku, ve volbách v jednotlivých městských částech půjdou mnohdy strany proti sobě. „STAN by rád v městských částech šel především sám anebo v synergickém efektu s TOP 09. Hodně bude záležet na našich zástupcích v městských částech,“ popsal Hlubuček.

„Memorandum se týká jen magistrátu, ale já osobně budu velmi rád, pokud se i na městských částech podaří domluvit spolupráci se Starosty. Nikoho ale nebudeme nutit,“ doplnil Jiří Pospíšil.

Skoro jistě si půjdou TOP 09 a STAN „po krku“ v Praze 1, kde se proti sobě zástupci obou stran už před volbami v roce 2014 výrazně vymezovali. Spolupráce by podle opozičního zastupitele Prahy 1 Petra Hejmy (STAN) byla s TOP 09 možná jen ve chvíli, kdyby se personálně obměnila. Což by obnášelo odchod současného starosty Oldřicha Lomeckého, což není zatím pravděpodobné.

Lidovcům hrozí smrtelné riziko

TOP 09 v posledních měsících jednala o společné kandidátce na magistrát kromě STAN také s lidovci. K uzavření žádné dohody ale nedošlo. Předseda Starostů Petr Gazdík odmítl, že je za tím hořkost z loňska, kdy měli s lidovci kandidovat v dvojkoalici do Poslanecké sněmovny, ale KDU-ČSL ze společného projektu nakonec vycouvala.

STAN a TOP 09 chtějí s KDU-ČSL ještě jednat o spolupráci. Ač si jsou programově strany blízké, je možné, že se dohoda nezdaří. Což by bylo pro pražské lidovce smrtící.

Samostatně totiž nemají v Praze příliš velkou podporu. Navíc přišli o nejvýraznější tvář - poslance a starostu Prahy 7 Jana Čižinského. V prosinci uvedl, že bude na magistrát proti domovské straně kandidovat za vlastní volební uskupení Praha Sobě. A to vadí i TOP 09.

„Je to oslabení lidovců a my teď budeme řešit, zda mají i bez něj sílu,“ uvedl Pospíšil. Pokud by se ukázalo, že lidovci nemají tandemu topky a STAN co nabídnout, mohli by podle informací MF DNES skončit mimo koalici. Pokud se spolupráce TOP 09 a STAN vyplatí, mohly by ji obnovit i celostátně.