Praha 5 chce vést tramvaje až do Jinonic, z Radlické má být bulvár

„Je potřeba říci, že toto prodloužení je běh na dlouhou trať jako většina tramvajových tratí, ale je potřeba, aby územní rezerva v plánu byla stanovena,“ uvedl starosta Prahy 5 Pavel Richter (TOP 09).

Zastupitel Petr Hnyk (nestr., dříve Zelení) namítl, že navržená trasa případného prodloužení tramvaje vede mimo zastavěné a obydlené území.



Podle Richtera je lepší nejprve vybudovat dopravní infrastrukturu a teprve poté kolem ní stavět.

„Fakt, že zatím není urbanizace kolem Radlické, nespatřuji jako nevýhodu, spíše jako výhodu,“ uvedl. Dodal, že už nyní je jasné, že se kolem frekventované ulice stavět bude.

Časem by se podle něj měla ulice proměnit v městský bulvár, čemuž odpovídá i snaha o prodloužení tramvaje.



Změny územního plánu připravuje na návrh městských částí a dalších subjektů Institut plánování a rozvoje a schvaluje je rada magistrátu a poté pražské zastupitelstvo s přihlédnutím k doporučení komise.

Celý proces obvykle trvá zhruba dva až tři roky. Město nyní připravuje nový územní plán, který by měl začít platit v roce 2023. Do té doby pořízené změny by se do něj měly překlopit.



Vedení magistrátu loni schválilo strategický dokument rozvoje tramvajových tratí do roku 2030, který připravil dopravní podnik. Hovoří se v něm o téměř třicítce nových tratí, které chce město v další více než dekádě postavit nebo začít připravovat. Prodloužení do Jinonic v tomto seznamu nefiguruje.