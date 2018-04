Vedení Prahy po dvou letech opět řeší, zda vrátit tramvaje na Václavák

Téma vrácení tramvají na Václavské náměstí se během let už několikrát objevilo a zase zmizelo. Přitom v říjnu 2016 to vypadalo, že už je v zásadě rozhodnuto.

„Je to pro mě klíčová stavba a během několika týdnů vybereme finální verzi,“ uvedl před dvěma lety náměstek primátorky Petr Dolínek (ČSSD) .

Na základě již vypracovaných variant Institutu plánování a rozvoje hlavního města Prahy (IPR) tento týden představil tři návrhy tratí, které by spojily Vinohradskou ulici s Hlavním nádražím.

„Tři doporučované varianty vzešly z dříve zpracovaných studií a byly vyhodnoceny po stránce technické náročnosti, vazby na okolí, hluku i času dojezdu souprav,“ uvedl mluvčí IPR Marek Vácha.

Tramvají přes park

První trasa by tramvaje nasměřovala z Vinohradské okolo Nové budovy Národního muzea směrem přes Vrchlického sady, kde by vznikla nová zastávka, a trať by se napojila v ulici Bolzanova. Podle náměstkyně primátorky Petry Kolínské by zásah do parku měl být minimální.

Návrh vedení tří tramvajových tratí, které by spojily Vinohradskou ulici s Hlavním nádražím. (19.4.2018)

O něco méně kácení by bylo v případě druhé varianty, která by vedla stejné jako v prvním případě, ale na konci Washingtonovy ulice by trať odbočila do Opletalovy a vedla by dál k Bolzanově. Tato varianta by ale byla o něco hlučnější a přestup na hlavní nádraží by byl komplikovanější.

Ve třetí variantě by tramvaje jely přes Václavské náměstí, kde by odbočily do Opletalovy ulice a jely až k Bolzanově.

„Vedení tramvajové tratě v horní polovině Václavského náměstí umožňují všechny tři varianty. Z celoměstského hlediska tato trasa ale plní jinou funkci, protože nabízí nové spojení v centru města v odlišných směrech. Pro výrazné navýšení kapacity tramvajových tratí v centru by tak bylo ideální realizovat obě propojení,“ dodal Ondřej Boháč, ředitel IPR.

Novou trať lze podle mluvčího IPR očekávat již za 4 až 5 let.

Tramvaje jsou v centru na maximu kapacity

S návrhem vést tramvaje z Vinohradské na Hlavní nádraží souhlasí i Martin Šubrt z Ropidu a Jan Šurovský z dopravního podniku (DPP).

V centru je podle nich tramvajová síť na maximu kapacity a nové napojení by ulehčilo dopravě v úseku mezi Lazarskou a Jindřišskou. Jako příklad uvedl Šubrt trasu ve Spálené ulici, kde jezdí 129 tramvají za hodinu a za den zde projede asi 90 tisíc lidí.

„Velký tramvajový provoz v centru znamená problémy pro celou síť, protože klíčové trati, jako jsou ty ve Vodičkově a Lazarské nebo v Ječné ulici, nejdou objet. Trať z Vinohradské přes hlavní nádraží do Bolzanovy ulice je klíčová,“ uvedl na veřejné debatě Šubrt.

Připomínky k návrhům je možné podávat Odboru územního rozvoje pomocí datové schránky, elektronicky nebo poštou od 25. dubna do 25. května 2018. Veřejné projednání a následně změnu již schvaluje rada a zastupitelstvo.