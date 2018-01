Provizorní lávka bude v Troji za rok a půl, vypluje velkokapacitní přívoz

„Do konce týdne by hlavní město Praha mělo objednat velkokapacitní přívoz do stopy historického přívozu mezi Trojou a Císařským ostrovem těsně nad zřícenou lávkou,“ řekl starosta Troje Tomáš Bryknar.

Přívoz pojme až 200 lidí a mohl by plout i při výrazně vyšším průtoku vody, který komplikuje provoz toho současného.

Provizorní lávka povede ve stopě lávky, která se zřítila loni v prosinci, a měla by být dána do provozu v květnu příštího roku. Závěsné lana, na kterém by mohl být přívoz zavěšen, neohrozí vodáky v trojských peřejích.

Přípravu stavby dočasné lávky zkomplikovalo, že není hotové územní rozhodnutí ani stavební povolení. Po vybudování té provizorní vypíše město soutěž na finální novou lávku.

Ředitel Institutu plánování a rozvoje (IPR) Ondřej Boháč již dříve řekl, že nová lávka bude podobně subtilní jako ta původní, aby nebyl narušen charakter Trojské kotliny.

„Při přípravě podkladů také budeme vycházet z plánu obnovy Císařského ostrova,“ řekl dříve Boháč.

Lávka se zřítila v sobotu 2. prosince ve 13 hodin. Dva zranění ze čtyř byli ve vážném stavu. Radní rozhodli, že každému z poškozených vyplatí jednorázový dar ve výši 50 tisíc korun. Dva ze zraněných byli spolupracovníky na radnici Prahy 6. Na místě zřícené lávky nyní jezdí přívoz P8.