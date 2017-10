Pražský „trolejbus“ začal brázdit ulicemi, zatím s nápisem Brno

Před oficiálním nedělním zahájením testovacích jízd elektrobusů mezi Palmovkou a metrem Letňany nyní pražský dopravní podnik vyzkoušel několik jízd pod trolejemi s vypůjčeným trolejbusem.

„Je to vůz společnosti SOR, který byl provozován v Brně. Není to tedy majetek Dopravního podniku města Brna. Jde o prototyp parciálního trolejbusu (tedy bateriového elektrobusu, který se umí dobíjet z troleje, pozn. red.), nikoli sériový výrobek,“ řekla iDNES.cz mluvčí DPP Aneta Řehková.

V Prosecké ulici je asi kilometrový úsek trolejového vedení, na kterém se budou elektrobusy pomocí pantografu za jízdy dobíjet.

Další zkušební jízda je naplánována ještě na čtvrtek a v neděli už se elektrobusem budou moci svézt i cestující.

„Po neděli pak začne program zkušebních a výzkumných jízd bez lidí. Termín pravidelného provozu s lidmi zatím není znám,“ dodala Řehková.

Zatím dopravní podnik testoval elektrobusy na linkách 163 a 213, které se dobíjely pouze na konečných zastávkách.

Elektrobusy by měly v budoucnu jezdit hlavně na okrajích města, kde je však kopcovitý terén. V souvislosti se zimním počasím to pro baterie znamená velkou zátěž a zkušební trasa v Prosecké by měla tyto výzvy ověřit v praxi. Možnost využití různých typů elektrobusů v městské hromadné dopravě zkouší dopravní podnik od roku 2010 (více zde).