První pražské autobusy v tunelu by mohly spojit Smíchov s Dejvicemi

Na úterním jednání magistrátního dopravního výboru navrhli zástupci Ropidu vedení autobusové linky ze Smíchova tunelem na Hradčanskou. Obratiště by bylo na Špejcharu.

Tunelové linky Nejrychleji realizovatelný spoj Linka 126: Na Knížecí – Anděl – Strahovský tunel – Hradčanská – Špejchar Ropidem preferované spoje linka 126: Dejvická – Hradčanská – Bubenečský tunel – Pelc-Tyrolka – Prosek – Letňany – Krausova

linka 191: Na Knížecí – Anděl – Strahovský tunel – Kajetánka – Petřiny – Divoká Šárka – Letiště



„Je to z pohledu vynaložených nákladů i z provozního hlediska nejefektivnější varianta, která má největší šanci zkrátit Pražanům cestování a přesunout je z aut do MHD,“ uvedl mluvčí Ropid Filip Drápal.



Podle navrhované trasy by se cestujícím mohla cesta od Anděla do Dejvic zkrátit až o 9,5 minuty. Trasa sice není nejefektivnější ze všech deseti Ropidem navrhovaných, ale je nejrychleji realizovatelná.



„V dlouhodobém výhledu je pro nás výhodnější varianta dvou autobusových linek, které by vedly tunely. Jedna, která by přes Strahovský tunel spojovala Prahu 5 a Prahu 6 až na letiště. Druhá linka by vedla Blankou z Dejvické přes Prosek a Letňany,“ doplnil Drápal.



Navrhovanou trasu ještě musí schválit rada města. Kdy a zda se tak stane, není jasné.



Roční náklady se odhadují na 12,4 milionu korun. Výhodou je, že by autobusy mohly využívat obratiště na Špejcharu a město by nemuselo budovat nové. Naopak nevýhodou je podle dokumentu, který výbor projednal, že by autobusy nezajížděly na Dejvickou.



Ropid vypracoval ještě další varianty trasy, mezi kterými je například ta, kdy by autobusy od Anděla končily na dopravně vytíženém Vítězném náměstí.

Další bylo například prodloužení linky v šesté městské části až do zastávky Výhledy. U té by mohla způsobit zpožďování přeplněná ulice Jugoslávských partyzánů. Jiné varianty by navíc vyžadovaly další náklady na vybudování například nových zastávek a podobně.