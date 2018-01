Praha 6 chce semafory na kraji města, mají regulovat příval automobilů

Dlouhý had aut vinoucí se stovky metrů ulicemi Svatovítská, Milady Horákové, Jugoslávských partyzánů i přes Vítězné náměstí a za volantem rozzlobení řidiči. Podobné situace v Praze 6 často nastanou, pokud se dočasně uzavře vjezd do tunelového komplexu Blanka kvůli přetížené dopravě.



Tunel na Prašném mostě ústí v podstatě v centrální části Dejvic, a pokud tady vznikají kolony, má to navíc negativní dopad i na řadu dalších komunikací ve stotisícové městské části. Podobné nesnáze působí občasná uzávěra Blanky i na břevnovské Patočkově ulici ve stejné městské části.



Obyvatelé Prahy 6 na obecně špatnou dopravní situaci dlouhodobě upozorňují. Někteří posílají rozzlobené dopisy na radnici, jiní si ve velkém stěžují například na sociálních sítích.

Radnice už iniciovala několik dílčích opatření, to vůbec nejrazantnější ale chystá až nyní. Tři čtvrtě roku před komunálními volbami přichází s návrhem instalovat na okrajích svého území takzvané světelné závory.

Mají to být semafory na některých příjezdových komunikacích ve směru ze středních Čech, které by byly napojeny na světelnou signalizaci u ústí do Blanky. Jejich úkolem by bylo v přímé návaznosti na uzavírání a otevírání vjezdu do tunelu regulovat příval aut už na hranicích Prahy 6.

Má se zvýšit průjezdnost

Cílem navrhovaného opatření je, aby auta čekající na vjezd do tunelu stála ještě před obytnými částmi Prahy 6, a tím se snížil provoz uvnitř městské části a zejména pak na příjezdových radiálách k Blance.

Díky úbytku aut v ulicích má také klesnout množství exhalací a obyvatelům by se mělo o něco lépe dýchat. „Městská část připravuje materiál, jehož smyslem je regulace dopravy na území Prahy 6 tak, aby se ze silnic nestávalo parkoviště a zvýšila se průjezdnost,“ potvrzuje radní Prahy 6 pro dopravu Roman Mejstřík (ANO).

Ve zkušebním provozu by mohly světelné závory začít fungovat ještě letos na severním okraji Prahy 6 ve směru od Suchdola, Sedlce a Lysolají. Pomoci mají zejména ulici Jugoslávských partyzánů, která vede na Vítězné náměstí a denně po ní projede 17 až 19 tisíc aut.

„V případě uzavírání Blanky budou semafory pouštět takové množství aut, aby docházelo k jejich plynulému odjezdu jak do tunelu, tak i jinam do centra Prahy,“ slibuje Mejstřík a dodává, že pokud se opatření osvědčí, vznikne podobné také na Patočkově ulici ve směru od Karlových Varů.

Radnice aktuálně projednává a zvažuje efektivitu navržených variant. Výsledný návrh řešení pak schválí rada Prahy 6, poslední slovo však v každém případě bude mít magistrát.

Tomu se však pro mnohé kontroverzní plán vůbec nelíbí. „Světelné závory jsou zde jako téma pana Koláře (starosta Prahy 6 Ondřej Kolář z TOP 09, pozn. red.) poněkolikáté. Je to jen populismus a odvádění pozornosti od opravdových řešení,“ zlobí se náměstek primátorky pro dopravu Petr Dolínek (ČSSD).

Podle něj starosta postupuje podobně i v případě chybějících záchytných parkovišť na území Prahy 6, kdy volá po jejich budování, ale údajně dosud nepřišel s žádným návrhem na konkrétní umístění. „Na Praze 5, 7 nebo 8 jsme schopni se starosty se dohodnout a přijímáme funkční opatření. Mrzí mne, že na mé domovské šestce to prostě nefunguje,“ říká Dolínek.

Uzavírka zhruba jednou týdně

Pozitivně se k záměru nestaví ani starosta Suchdola Petr Hejl (SOS). Právě této městské části by se totiž pilotní provoz světelných závor významně dotkl. „Nemám o tom z radnice Prahy 6 žádné informace a nikdo se nás na to neptal. Nedokážu si to ale představit. Už jen proto, že mezi Vítězným náměstím a Suchdolem denně cestuje 10 tisíc studentů zemědělské univerzity a autobusy je už teď nestíhají vozit,“ obává se další případné komplikace Hejl.

Podle něj může za současný stav především špatné trasování Blanky. Kdyby byla vybrána varianta s výjezdem v Podbabě místo u Prašného mostu, enormní dopravní zatížení by se podle starosty Suchdola okolí Vítězného náměstí z velké části vyhnulo.

Pokud Praha 6 opatření přesto prosadí, život řidičů to ovlivní poměrně významně. „K uzavírání Blanky dochází zcela nepravidelně, v průměru tak jednou týdně. Záleží také na tom, jak se situace projeví. Někdy je to otázka pěti minut, jindy se to protáhne až na jednu hodinu,“ informuje Jakub Karlíček, mluvčí společnosti Satra, která spravuje tunelový komplex Blanka.

Uvnitř tunelu nesmějí stát žádná vozidla

Nejrizikovějšími částmi dne jsou pochopitelně ranní a odpolední špička a také páteční podvečer, kdy Pražané vyrážejí na víkend mimo hlavní město.

Podle Karlíčka automatický systém dočasně uzavře tři tunely, které tvoří Blanku, v důsledku přetížené dopravy na navazujících komunikacích na povrchu. Pokud hrozí, že by se narůstající kolona mohla přesunout až do tunelu, bývá nejprve v celé jeho délce snížena rychlost na 50 kilometrů v hodině a poté je provoz zastaven, než se situace zlepší.

Uvnitř tunelu totiž nesmí žádná vozidla stát. „Praha 6 chce mít zázračné semafory, které v určitých případech zabrání vjezdu na její území. Jinými slovy hodlají celý problém vzít a přesunout ho ještě o kus dál,“ dodává Karlíček.