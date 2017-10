Navigace v Blance nefunguje, město ale o signál nestojí

Ač stále nedokončený, je vnitřní okruh Prahy nejdůležitější dopravní stavbou v metropoli. Protože vzniká teprve v posledních desetiletích, není pro něj v husté zástavbě města už dostatek místa. A tak vede z velké části pod zemí a tvoří ho třeba Strahovský a Zlíchovský tunel, Mrázovka a od roku 2015 i tunelový komplex Blanka. Městská společnost Technická správa komunikací (TSK) dohromady spravuje téměř 20 kilometrů pražských tunelů, kterými každý den projedou desetitisíce řidičů.

Přestože jsou v nich všechny odbočky na povrch viditelně označeny ukazateli, mnozí řidiči mají problém se orientovat. A to zejména ti mimopražští, kteří často městem jen projíždějí. Komplikace jim působí skutečnost, že v tunelech nefungují GPS navigace. Protože signál ze satelitu pochopitelně pod zem nedorazí. Výsledkem jsou zmatky, přejíždění do odbočovacího pruhu na poslední chvíli, nebo dokonce drobné nehody, které mohou zablokovat provoz.

Pokud řidiči kvůli chybějícímu signálu správnou odbočku v tunelu minou, čeká je následně složité objíždění a návrat druhým tubusem zase zpátky. Podobné těžkosti před nedávnem zažila i řidička Pavla Franzkiová, která jela navštívit kamarádku na Smíchov.

„V okamžiku, kdy jsem vjela do tunelu, vypadl signál GPS. Absolutně jsem v tu chvíli netušila, kam dál. Během jízdy jsem míjela několik sjezdů. Nakonec jsem si jeden náhodně vybrala, ale samozřejmě špatně. Po vyjetí z tunelu ještě chvíli trvalo, než navigace GPS signál našla. Poté mě ale navedla na otočení a já se po pár minutách bloudění ocitla zpět v tunelu. A opět bez GPS signálu,“ vypráví svůj zážitek a dodává, že trvalo téměř hodinu, než se jí podařilo dostat do cíle.

Řešení přitom existuje. Podle společnosti Waze, která nabízí navigační aplikace, by bylo možné nainstalovat do tunelů takzvané bluetooth majáky. „Zjednodušeně řečeno se jedná o malé krabičky na baterie, které se rozmístí zhruba po čtyřiceti metrech. Navigace si pak od nich chytá signál a může bez problémů fungovat po celé délce včetně odboček,“ vysvětluje koordinátor Waze Česká republika Vít Jelínek.

Podle něj už letos na jaře firma umístila do Blanky deset takových majáků, a to v rámci spolupráce se společností AŽD Praha, která se podílela na dodávce technologií do tunelového komplexu. Zatím jsou ale pouze ve zkušebním režimu, uživatelé je tak běžně využívat nemohou. „Tento test byl povolen od TSK, projekt ale dále nepokračuje, protože Praha nejeví zájem se tím zabývat,“ tvrdí Jelínek.

Instalace v řádu milionů

Majáky nejsou určeny jen pro navigaci Waze, ale mohly by je využívat také ostatní navigace. Už dnes toto opatření funguje například ve Francii, Spojených státech nebo Izraeli. Pořízení jednoho majáku vyjde na necelých 28 dolarů, což je zhruba 600 korun.

Vít Jelínek odhaduje, že pokud by byly osazeny všechny tunely v Praze, náklady by byly včetně projektu a instalace v řádu několika milionů korun.

Praha hodlá v příštích letech investovat do takzvaných smart projektů a moderních technologií ve městě až 600 milionů korun. Příliš se ale nezdá, že by v tuto chvíli vážně uvažovala o možnostech zavedení signálu GPS do pražských tunelů.

„Chtěli bychom najít cestu, jak do budoucna umožnit, aby bylo možné si v tunelech naladit všechny stanice rádií. Vedle toho řešíme i další věci, které by zvýšily komfort pro řidiče. Jednou z nich by mohlo být i zavedení signálu GPS, pokud to bude možné,“ říká neurčitě náměstek primátorky pro dopravu Petr Dolínek (ČSSD).

Alespoň v otázce signálu rozhlasových stanic v pražských tunelech je naděje na postupné zlepšení. V tuto chvíli je v tunelech možné naladit pouze Český rozhlas Radiožurnál, u ostatních rádií zvuk zcela vypadne. „Hlavní město Praha nás před časem požádalo o prověření technických možností zavedení dalších stanic v tunelech ve správě TSK na Městském okruhu. Technicky to možné je, celkem zde mohou být až čtyři stanice,“ říká mluvčí TSK Barbora Lišková.

Podle Dolínka město nyní připravuje vypsání veřejné soutěže pro další tři stanice, ty by řidiči měli nově naladit ještě letos. Příští rok město prověří možnost zavedení potřebného technického vybavení, které by umožnilo poslouchat všechna v Praze dostupná rádia.