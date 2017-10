Statkáře obvinili z týrání koní. Radnice rozhodla, že propadnou státu

„Benešovští kriminalisté zahájili trestní stíhání devětašedesátiletého muže pro přečin týrání zvířat. Za tento skutek mu v případě odsouzení hrozí trest odnětí svobody až na tři roky,“ řekl mluvčí středočeských policistů Jakub Vinčálek.

Televize Prima uvedla, že obviněným je statkář z Jankova Jiří Vondruška, kterému v únoru stádo zabavili úředníci. Podle veterinářů totiž byla většina koní ve špatném stavu a někteří byli podvyživení.

Chovatel Vondruška obvinění odmítá. Řekl, že se věcí zabývají jeho právníci.

,,No když někdo přijde k vám do statku, ulomí vám zámek a ukradne koně, když ho pětkrát předtím kontrolovala veterinární správa, a nic mu nebylo? Když někdo může přijít na pastvu kde je 80 koní, 5 je hubených, protože jsou ve své podstatě starý, nebo jsou v tom stádiu, že ve stáří se netloustne a dělají z toho aféru, že já jsem týral 80 koní. Když se nad tím někdo zamyslí a má hlavu na svém místě, tak musí dojít k závěru, že je to nesmysl,“ uvedl k případu Vondruška.

Městský úřad Votice nedávno vydal zatí nepravomocné rozhodnutí, aby zvířata propadla státu. Pak bude možné koně prodat a obec se zbaví nákladů na jejich ustájení a krmení, které nyní musí platit.

„Město to velmi zatěžuje, už jsme uvolnili 1,5 milionu korun a na dalším zastupitelstvu budeme o další milion. A to nám ještě chovatelé zdaleka neúčtují plnou sazbu,“ uvedl starosta Votic Jiří Slavík.

Úředníci z odboru životního prostředí votické radnice Vondruškovi nejprve odebrali sedm koní. Podle veterinářů měli koně parazity a v jejich výkalech našli i stopy salmonely (více zde).

O několik dní později úředníci a několik dobrovolníků odchytili další koně a umístili je do náhradní péče (psali jsme zde). Při dalším odchytu koní statkář Vondruška s jeho dcerou najížděli autem do dobrovolníků (o tom zde).