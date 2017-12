U Depa Hostivař vznikne nová smyčka. Přestup na tramvaj bude snazší

K nejméně frekventovaným stanicím v síti pražského metra tradičně patří Depo Hostivař. Dopravní průzkum uvedl, že zde denně projde jen o málo více než deset tisíc pasažérů. Zastávka slouží veřejnosti již 11 let, původně měla sloužit především pro terminál příměstské dopravy.



„Větší část příměstských linek se ale v letech 2008 a 2009 přemístila ke konečné metra C Háje a autobusový terminál Depo Hostivař tak není využit v plné kapacitě,“ uvedl Filip Jiřík z Dopravního podniku hl. m. Prahy (DPP). Nové obratiště tramvají by tak mělo dopravní uzel v Hostivaři poněkud oživit.

Pět minut chůze

Nyní to Pražané od stanice tramvaje v Černokostelecké ulici mají do vestibulu Depa Hostivař přes tři sta metrů, tedy přibližně pět minut chůze. Nová konečná bude umístěna do prostoru stávajícího autobusového terminálu a parkoviště P+R u metra linky A.

Napojení tramvajové smyčky na stávající trať inženýři plánují v prostoru před křižovatkou ulic Černokostelecká a Sazečská. Plán počítá s tím, že dojde k úpravě tramvajových kolejí v Černokostelecké v délce několika desítek metrů, kde dělníci položí základy křižovatky přes vozovku směrem z centra metropole. Změny poznamenají též stávající zastávku tramvají v Černokostelecké, stání pro cestující se zkrátí na délku jednoho vlaku.

„Tramvajová smyčka bude tříkolejná. Součástí záměru je úprava úseku hlavních kolejí v ulici Černokostelecká,“ uvádí projektová dokumentace. Cestujícím na konečné mají sloužit dohromady tři nástupiště. Smyčku projektanti zamýšlejí provázat s autobusovou dopravou.

Současné záchytné stání u depa podle předpokladu nová konečná poněkud zmenší a změní se i místo vjezdu. Nyní na místě zaparkuje 177 aut. Pouze ve fázi nápadu je parkovací dům v blízkosti depa. Dokumentace předpokládá, že se celá přestavba dotkne plochy o velikosti asi 88 tisíc metrů čtverečních.

Památkáři nejsou proti

V současné době probíhá k výstavbě konečné stanice zjišťovací řízení a další nezbytné procedury předcházející vydání stavebního povolení a finálnímu okamžiku, kdy se do lokality zaryjí nástroje těžké techniky.

„Dané území je silně ovlivněno lidskou činností, k dotčení jakéhokoliv prvku územního systému ekologické stability nedojde,“ uklidňuje Tomáš Novotný z odboru životního prostředí pražského magistrátu. S představeným projektem nemají podle aktuálních informací problémy ani hygienici, památkáři, lesníci či jiné organizace.

Letos byl vypracován projekt sloužící k územnímu řízení, v roce 2018 se předpokládá získání územního rozhodnutí. V roce 2019 může dojít k vydání stavebního povolení. Pokud vše poběží podle předpokladů, stavba smyčky tak odstartuje během roku 2020.

Záměr počítá s dvěma etapami výstavby smyčky. Během první dojde k přeložkám inženýrských sítí, rozestavění tělesa konečné a stavebním zákrokům na křižovatce s Černokosteleckou ulicí anebo v areálu parkoviště P+R.

„První etapa je dále rozdělena na dvě části. Doba trvání je jeden měsíc,“ uvádí plán. V druhé fázi se počítá s dokončením konečné a zprovozněním parkoviště. To by se mělo odehrát v průběhu dvou měsíců. Náklady na celou stavbu se předběžně odhadují přibližně na 300 milionů korun.

Nové linky v desáté městské části

Projektovaná konečná Depo Hostivař, která navzdory svému jménu však leží v katastru Strašnic, není jediným místem, kde se v Praze 10 počítá se vznikem nových tramvajových tratí.

Nová smyčka by mohla vzniknout i u křížení Švehlovy a Ždánické ulice v prostoru pod mostem Jižní spojky. Pokud se záměr podaří naplnit, svou cestu zde skončí spoje, které se nyní otáčejí na Radošovické. Část linek tak bude končit na nové smyčce Zahradní Město, část až na zastávce Nádraží Hostivař jako dosud. Konečná Radošovická by sloužila pouze nočním linkám.

„DPP chce k budoucí železniční stanici Zahradní Město přidat jednu tramvajovou smyčku a novou zastávku, díky čemuž vznikne významný přestupní uzel mezi vlakovými, tramvajovými a autobusovými spoji,“ vysvětlil již dříve radní Prahy 10 Martin Hejl (ODS).