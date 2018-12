Nový návrh domu U Milosrdných není změna k lepšímu, tvrdí urbanistka

Změny v novém návrhu jsou podle asocie pouze kosmetické a žádný problém z jejich předešlých výhrad neřeší. Šestipatrový bytový dům i nadále v návrhu zastiňuje dva klášterní areály, mezi kterými má stát.

„Maršmeloun se svou předimenzovanou hmotou, která se nijak nezměnila, do daného prostředí nepatří. Staronový návrh nadále poškozuje urbanistické postavení kulturní památky barokního špitálu u kostela sv. Šimona a Judy Tadeáše a národní kulturní památku kláštera sv. Anežky České,“ uvedla za ASORKD urbanistka Marie Švábová.

Podle urbanistky je navíc trapné doplňovat významnou historickou hodnotu místa s uměle vytvořenou legendou kolem pražských Stínadel.

Původní návrh z roku 2009 počítal se sedlovou střechou, která byla však v následujícím projektu z roku 2012 od architekta Zdeňka Fránka nahrazena rovnou plochou a objem domu čtyřnásobně narostl.

V tomto roce Asociace požádala Památkovou inspekci ministerstva kultury o přezkoumání projektu a inspekce konstatovala, že magistrát nárůst bytového domu dostatečně nezdůvodnil.

„Magistrát skokový nárůst objemu bytového domu zdůvodnil tak, že je nutno respektovat autorský projekt, do kterého památková péče nemůže zasahovat, aby nepoškodila jeho kvalitu. Každý projekt ale musí mít svého autora, oprávněného k projektování. Magistrát tak připustil, že je v chráněném území možné stavět cokoli, a že funkce památkové péče nemá opodstatnění,“ dodala.

Projekt je výsledkem územního rozhodnutí

Projekt začátkem roku odkoupila od italského investora developerská společnost V Invest a na něj navázala v novém návrhu, který prezentovala veřejnosti minulý týden. Soutěž vyhrál architekt předešlého návrhu, Zdeněk Fránek, který se inspiroval Stínadly.

„Společnost celý projekt převzala s pravomocným územním rozhodnutím, které velmi detailně a závazně určuje, jaké vlastnosti a parametry má mít budova. Sem patří jak výška budovy, tak její celková hmota a případné členění,“ ředitel společnosti V Invest Jaroslav Vondřička a dodal, že věnovali úsilí tomu, aby podoba budovy byla pro okolí přínosem.

Výstavba bytového domu na pozemcích u Anežského kláštera trvala předchozímu investorovi Augustu Razzetovi skoro dvacet let a další prodlužování si nový majitel nepřeje. Během příštího roku chce společnost získat stavební povolení a následující rok by měly začít archeologické práce.

„Je třeba také připomenout, že dosavadní obstrukce při přípravách bytového domu U Milosrdných vedly pouze k tomu, že z lokality se stalo nevzhledné parkoviště kombinované s černou skládkou,“ dodal Vondřička.

Padne zeď kláštera, ale ne historická

V minulosti byli proti stavbě domu také místní obyvatelé, kteří nesouhlasili se záměrem předešlého investora zbourat jednu ze zdí Anežského kláštera. S demolicí se počítá stále, ale podle V Investu se nejedná o historicky cennou zeď.

„Stavba se dotkne zdi, která z východu hraničí s pozemky, na kterých se aktuálně nachází nevzhledné parkoviště. Tato zeď přitom nevymezuje samotný areál Anežského kláštera se zahradami, ale nachází se za ní betonový dvorek, který slouží rovněž jako parkoviště,“ vysvětlil Vondřička.

Developer má na využití těchto pozemků již uzavřenou smlouvu. Vedení Národní galerie na dotazy redakce iDNES.cz neodpovědělo.

Podoba bytového domu už se výrazně měnit nebude, jen o barvě fasády není prozatím rozhodnuto. Kromě bílé zvažuje developer cihlovou barvu, která by odkazovala na barvu okolních střech.

Všechny změny budou podle investora konzultovány nejen s památkáři, ale i s magistrátem a s Prahou 1 a jejím stavebním odborem, od kterého musí investor získat stavební povolení.

„Musíme se nejprve podrobně seznámit s novým projektem a všemi jeho detaily, jelikož se změnil investor. Každopádně nedopustíme, aby v pražské památkové rezervaci vzniklo něco, co by významně narušilo její ráz a unikátní genius loci historického místa,“ uvedl radní pro územní rozvoj a výstavbu Petr Hejma (My, co tady žijeme).

Společnost V Invest koupila projekt společně se smlouvou s hlavním městem z roku 1999, podle které má investor předkupní právo na pozemky. Odkup by byl možný až po kolaudaci domu a cena byla stanovena na 27 000 korun za metr čtvereční. Minulé vedení Prahy uvažovalo také o přímém prodeji, ale návrh neprošel vedením radnice.