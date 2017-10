Učitelé v Praze mají nižší plat, než je průměr. Magistrát chce rozdíl snížit

Sedět za katedrou v hlavním městě se vzdělaným lidem příliš nevyplatí. Praha je jediným krajem v tuzemsku, kde pedagogové na základní škole berou méně, než je průměrný plat v daném regionu. Do průměru jim chybí zhruba čtyři tisíce korun, jak nedávno vypočítala MF DNES.

Je to dáno tím, že učitelé berou v celé republice zhruba stejně, jelikož se jejich plat odvíjí od tabulek. Jenže Praha je dražším místem pro život. Vyšší jsou například náklady na bydlení.

„Městská rezerva na dokrývání platů učitelů má nyní 400 milionů korun. Do rozpočtu pro příští rok chci prosadit navýšené o dalších minimálně 300 milionů korun,“ říká pražská radní pro školství Irena Ropková (ČSSD). Současná rezerva se totiž zatím dělí hlavně ve prospěch pedagogů na středních školách, které přímo zřizuje magistrát.

Na navýšení platů středoškolských kantorů jde nyní z rezervy 300 milionů, zbylá stovka jde městským částem, které je dají mateřským a základním školám. Částka, o kterou nyní Ropková navrhuje navýšit zmíněnou rezervu, by šla jen kantorům v mateřinkách a na základních školách.

Pokus motivovat absolventy

V průměru by si učitelé díky tomuto navýšení přišli na další dva tisíce korun k výplatě. Nedá se však říct, že by se to týkalo všech, protože o odměnách pro pedagogy rozhodují ředitelé škol. Ani dva tisíce navíc však nevyřeší problém s učitelskými platy. Do průměrného pražského platu budou kantorům nadále asi tři tisíce korun stále scházet.

„Postupně by se měla rezerva navyšovat, pokud by to v rámci rozpočtu šlo. Je třeba myslet na to, že v podobné situace jsou například i sociální pracovníci,“ popisuje Ropková. Finance od města nemají pomoci jen stávajícím učitelům, aby si mohli dovolit život v metropoli. Peníze navíc by mohly motivovat i absolventy pedagogických škol k tomu, aby skutečně začali pracovat ve školách a nehledali místo mimo vystudovaný obor, jak se nyní často děje. V soukromém sektoru si totiž mohou vydělat více peněz. Hrubý příjem učitelů na začátku jejich kariéry se s obtížemi přehoupne přes 20 tisíc korun.

I případné dva tisíce navíc však mohou mít efekt. Alespoň to tvrdí předseda magistrátního výboru pro vzdělávání Patrik Nacher (ANO). „Jde o psychologický moment. I několik tisíc měsíčně na osobu, které by město nemuselo dávat, dá učitelům najevo, že jejich stav není Praze lhostejný,“ tvrdí Nacher. Přestože pražský zastupitel podporuje navýšení částky, která je určena na přilepšení k učitelským platům, má k tomuto kroku výhrady. „Není to dlouhodobé řešení, situaci je třeba řešit koncepčně. Praha nemůže v tomto ohledu suplovat stát,“ říká Nacher. Souhlasí s ním i opoziční zastupitelka a členka vzdělávacího výboru Alexandra Udženija (ODS).

„Učitelé by měli mít minimálně 35 tisíc měsíčně. Je dobře, že k tomu míří, ale musí to být koncepčně. Pedagogové musí mít výhled do budoucna a nebýt závislí na tom, jaká koalice v Praze zrovna schválí rozpočet. Vadí mi, že to může kdykoli skončit,“ uvádí místopředsedkyně ODS Udženija.

Diskriminace vůči jiným krajům

Všichni pražští politici se shodují, že situaci musí primárně vyřešit stát. Podle informací MF DNES vznikla pracovní skupina se zástupci státu i města, která se problematikou zabývá.

Mimo jiné by měla řešit i návrh, aby se o deset procent zvedl plat státních zaměstnanců v Praze s ohledem na vyšší náklady na žití. Podle Nachera o tom skupina už dříve diskutovala na magistrátní půdě. Takový návrh s největší pravděpodobností neprojde, a to kvůli diskriminaci ostatních krajů.

Ani na pražské úrovni však zatím nemusí učitelé ještě slavit. Zatím se o rozpočtu hlavního města pro příští rok stále jedná. „Na zmiňované částce do rezervy určené na platy učitelů mateřských a základních škol neexistuje koaliční shoda, jelikož vyjednávání o návrhu na takové navýšení běžných výdajů doposud neproběhlo,“ říká náměstkyně primátorky pro oblast financí Eva Kislingerová (ANO). S Udženijou se shoduje na tom, že před volbami je třeba brát návrh Ropkové s rezervou. Balík peněz určených na dokrytí učitelských platů by Praha v rozpočtu metropole nenavyšovala v tomto volebním období poprvé. Finanční podporu zvýšil pražský magistrát už minulý rok, a to o sto milionů korun. Tehdy šlo spíše o peníze, které šly na přilepšení k platům středoškolských vyučujících.