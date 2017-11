Učitelé v Praze dostanou příplatek i byty. Město sáhne do rezerv

Město proto zvažuje, že ze svého rozpočtu na příští rok vyčlení až 700 milionů korun, které dá na navýšení platu pedagogů na základních a středních školách. Kantoři by pak brali o dva tisíce více.

Jenže rozdíl v platech nemůže podle předsedy magistrátního výboru pro vzdělávání Patrika Nachera (ANO) Praha dorovnávat donekonečna.

„Nemůžeme suplovat roli státu. Město nemá nekonečné finanční prostředky. Může tu vládnout jiná koalice, která s tím nebude souhlasit, a najednou pedagogům toto navýšení zmizí,“ říká.

Výhoda pro absolventy

Vhodným postupem města v této problematice se zabýval výbor pro vzdělávání koncem října na svém jednání. Všichni jeho členové se shodli, že lákadlem pro nábor kvalitních pedagogů je vedle výše platu i zajištění bydlení. Proto vyzvali radního pro oblast bydlení Radka Lacka (ANO), aby navýšil počet městských bytů pro učitele.

Podle Nachera je třeba řešit situaci už nyní, přestože není vážná.

„Může se však kvůli ekonomickému růstu začít prohlubovat rozdíl mezi tabulkovým platem a průměrným příjmem člověka v Praze,“ popisuje předseda výboru s tím, že pokud se začne jednat nyní, mohou se výsledky objevit za několik let.

K tomu chce město nadále, dokud mu to rozpočet umožní, přispívat učitelům na platy. Peníze na pokrytí rozdílu v platech by však měl v budoucnu podle města dávat stát. Praha má nabízet dle Nachera byty proto, že na rozdíl od peněz, které by jí mohly chybět, má bytový fond pevně v rukou.

297 bytů má hlavní město vyčleněno pro učitele i nepedagogické pracovníky škol.

700 milionů korun zvažuje magistrát dát příští rok na zvýšení učitelských platů.

Dostupné bydlení by mohlo být bonusem spíše pro mladé učitele, s jejichž nedostatkem se začínají školy pomalu potýkat. Absolventi pedagogických škol totiž místo práce ve škole často odcházejí do jiného oboru, v němž si vydělají více. Ale levné ubytování by je mohlo u učitelské profese udržet.

Dlouholetí vyučující mají většinou nějaký byt, městský tedy nepotřebují, a tudíž se jich taková pomoc ze strany magistrátu už nemusí tolik týkat. Na výtku, že to vůči takovým učitelům bude nespravedlivé, předseda výboru blíže nereagoval.

Byty pro učitele nejsou v Praze novinkou. „Pro potřebu školských zařízení je určeno 297 bytů. Je to nejvíc z vybraných profesí, které hlavní město takto podporuje,“ uvádí radní Lacko s dodatkem, že učitelé jsou nejpočetnější profesní skupinou, pro kterou má město byty.

Pro záchrannou službu je kupříkladu vyčleněno 29 bytů, čtyřicítka pro hasiče a 68 bytů pro zaměstnance v sociálních službách. Další byty pro učitele nabízejí i městské části.

Soudci zabírají levné bydlení

Z výboru pro vzdělávání se ozývá, že by učitelé mohli dostat byty, které jsou nyní obsazeny soudci a státními zástupci. Pražští piráti v dubnu přišli se zjištěním, že tito státní zaměstnanci, jejichž příjmy se pohybují kolem 100 tisíc korun, mají velmi nízký nájem. Za metr čtvereční platí 60 korun, zatímco běžná částka je kolem stokoruny.

Od jara se podle Lacka situace změnila k lepšímu. „U nájemních smluv uzavřených na dobu určitou lze nájemné upravit v souladu s rozhodnutím rady hlavního města,“ popisuje Lacko. Přetrvávající problém má podle něj město jen se soudci, s nimiž byly uzavřeny nájemní smlouvy na dobu neurčitou, což odpovídá asi polovině případů. U nich lze navyšovat nájem jen jednou za tři roky, a to o 20 procent.

I kdyby všichni právní odborníci opustili byty s nízkým nájmem, mnoho se jich pro učitele neuvolní.

„V současné době bydlí soudci asi ve dvaceti bytech hlavního města Prahy, což je necelých 2,5 promile všech našich bytů,“ tvrdí Lacko. Řešením situace je proto výstavba bytových domů nabízejících dostupné bydlení, kde by právě měli nejen pedagogové nalézt domovy. Za několik let by mohlo v Praze vzniknout až tisíc bytů s nižším nájmem. Příští rok začne výstavba několika stovek bytů na Černém Mostě, počítá se také s Dolními Počernicemi a Prahou 13.