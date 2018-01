Učitelka měla hlídat druháky při plaveckém výcviku, místo toho popíjela

Učitelka místo toho, aby dohlížela na žáky v bazénu, zamířila do restaurace v prvním patře plaveckého areálu.

„Tam vypila několik skleniček vína, tedy alespoň podle toho, jaké jsem měl informace od obsluhy,“ říká vedoucí bazénu Aleš Macoun. „S něčím takovým jsme se ještě skutečně nesetkali, je to něco opravdu výjimečného. Musel to být nějaký zkrat nebo vážná situace, do které se ten člověk dostal a řešil to nevhodným způsobem,“ dodává.



Podle Macouna se přesto děti nedostaly do bezprostředního ohrožení života. V bazénu totiž bylo více dozorujících instruktorů a stejně tak na dění ve vodě dohlíží plavčíci. Opilá učitelka ale měla především dohlédnout na dopravu dětí z bazénu do školy.

„Došlo k hrubému porušení pracovních povinností ze strany třídní učitelky. Zástupkyně ředitele zajistila neprodleně náhradní dohled nad svěřenými žáky a sepsala s paní učitelkou protokol o porušení pracovních povinností, dechovou zkoušku ale učitelka odmítla,“ říká starosta Kosmonos Jiří Müller (ANO).

Zástupkyně ředitele nezajistila dechovou zkoušku

Ředitel školy Jan Šilhán byl v době incidentu na školení a postup zástupkyně a starosty se mu nelíbí. „Bohužel paní zástupkyně nezajistila dechovou zkoušku či odběr krve dané učitelky. Podle sdělení paní zástupkyně byla za tento postup pochválena i panem starostou Müllerem, který nestál o žádný mediální skandál. Další den pak chtěli, abych situaci řešil já,“ tvrdí Šilhán.

Podle svých slov bez důkazů už nemohl nic dělat. Starosta takové obvinění odmítá. „Manažerským úkolem pana ředitele bylo zajistit výpověď učitelky, která se dopustila hrubého porušení pracovních povinností,“ říká Müller.

Popírá, že by se nějak snažil zabránit mediálnímu skandálu nezajištěním dostatku důkazů, třeba právě dechové zkoušky. „Každý má právo odmítnout dechovou zkoušku. Já jsem ten poslední, který by se bál dát vyjádření médiím nebo něco zametal pod koberec. Nemám žádný důvod,“ říká starosta.

Učitelka nicméně výpověď odmítla a skončila na nemocenské. Šilhán se proto začátkem ledna rozhodl po jedenácti letech ve vedení kosmonoské školy rezignovat.

„Cítím, že tato učitelka není způsobilá práce s dětmi a v případě dalšího pochybení by mohlo dojít k ohrožení jejich života a následnému trestnímu stíhání nejen dané učitelky, ale i mému,“ uvedl s tím, že nechce sebe ani svoji rodinu takovému riziku vystavovat.

Rodiče chtějí návrat ředitele

Mezi rodiči to vyvolalo pozdvižení, především na sociálních sítích žádají, aby ředitel zůstal. Šilhán totiž dříve upadající kosmonoskou školu výrazně pozvedl a vrátil jí dobrou pověst. Počet přihlášených dětí se díky tomu v posledních letech zdvojnásobil a rodiče už nevozí své děti do škol v blízké Mladé Boleslavi. Město v těchto dnech vypsalo otevřené výběrové řízení na nového ředitele.

Školu dočasně vede učitel a zastupitel Milan Petráš. Podle starosty byla Šilhánova rezignace zbytečná. „Co se nepodařilo panu Šilhánovi, tedy ukončení pracovního poměru s paní učitelkou, která hrubě porušila své pracovní povinnosti, vyřídil pan Petráš během prvního dne ve svěřené funkci. Paní učitelka už není zaměstnancem naší školy a opustila řady pedagogů bez nároku na odstupné,“ dodal Müller.

Obsluha v restauraci mladoboleslavského bazénu musí po incidentu s učitelkou aktivně komunikovat s plavčíky, aby do vody nepouštěli někoho, kdo si dával alkohol.

„Předal jsem interní informace, abychom důsledně hlídali, kdo si dává alkohol v naší restauraci, kterou máme otevřenou i pro veřejnost. Velmi těžce se jinak zjišťuje, kdo je plavec a kdo třeba jen doprovod,“ říká Macoun. Podle něho má bazén i v provozním řádu, že člověk pod vlivem alkoholu do vody nesmí.