VIDEO: Prahu po silvestrovských oslavách uklízely desítky pracovníků

„Kapacity lidské i mechanizační jsme nasadili obdobné jako v minulých letech, strojní úklid byl zahájen ve tři hodiny ráno, vozovky jsou už téměř čisté. Budeme teď pokračovat ručním úklidem,“ řekl František Hodan z Pražských služeb krátce před 6. hodinou na Václavském náměstí. Odhadl, že by hrubý úklid měl být hotov asi dvě hodiny před polednem, následovat bude celodenní doklízení.

Slavící lidé za sebou podle něj zanechali podobný nepořádek jako v posledních letech. „Zhruba v posledních pěti letech je to velmi obdobné. Vrchol byl přelom milénia, ale letos se to dá celkem dobře srovnat s loňským rokem,“ podotkl.

Úklidové čety věnují hlavní pozornost nejexponovanějším místům, jako je Václavské a Staroměstské náměstí, Karlův most, Malostranské nebo Hradčanské náměstí.

Mluvčí Pražských služeb Radim Mana před koncem roku uvedl, že firma očekává, že na Nový rok odvoze kolem 35 tun odpadu. Střepy, zbytky pyrotechniky, konfety a další odpadky putují z ulic přímo do malešické spalovny. Firma každoročně doufá, že v ulicích nebude sníh. Pokud by napadl, práce by se podle Many protáhly až o dva dny a prodražily až na dvojnásobek. Znečištěný sníh by se v takovém případě odvážel na náplavku Na Františku. Poté by firma počkala, až roztaje a odpadky odvezla do spalovny.

Pražské služby zajišťují i úklid spojený s novoročním ohňostrojem, který bude velké množství lidí sledovat zejména z Dvořákova nábřeží.