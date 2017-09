Praha pošle do Číny tři sta uměleckých děl jako náhradu za Muchovu epopej

Na počátku září jste cestoval do Pekingu, řešili jste i Slovanskou epopej, jejíž půjčení do Číny - krátce po jejím vystavení v Japonsku - nakonec ministerstvo kultury kvůli „nedodržení potřebných standardů“ zavrhlo?

Řešili jsme zástavní práva na vývoz českého kulturního dědictví do Číny obecně, aby obrazy, které tam vyvezeme, případně nemohly být obstaveny. Jako náhrada za epopej tam nyní budou propůjčena díla z Galerie hlavního města Prahy a z Uměleckoprůmyslového muzea.

Jaká díla Praha propůjčí do Číny Ze sbírek Galerie hlavního města Prahy bude zapůjčeno celkem 202 děl. Základem budou díla Alfonse Muchy, například návrhy pro Primátorský salonek Obecního domu, soubor kreseb Slovanstvo bratrské a díla Františka Bílka, která představí ukázky z celé jeho tvorby. Kolekci doplní malby, kresby a plastiky dalších českých umělců z období secese.

Ze sbírek Uměleckoprůmyslového muzea poputuje dalších více než sto secesních děl. „Zhruba čtyřicet z nich budou Muchovy plakáty, vybírali ty nejslavnější," uvedla mluvčí muzea Radka Potměšilová. Kromě toho zapůjčí sklo, kov i plastiky.

Výstava v Pekingu potrvá od listopadu 2017 do října 2018.

O jaká umělecká díla půjde?

Malé obrazy Alfonse Muchy a další díla předních umělců.

Z jakého důvodu by podle vás mělo hrozit jejich obstavení?

Netýká se to čínského státu, ale případného světového nařízení soudu. Ať jde o jakékoli umělecké dílo, je potřeba, abychom dostali jasnou garanci, že je nedílnou součástí českého majetku, českého státu, že se případně nestane předmětem zadržení ve prospěch nějakých mezistátních soudních sporů, jako byla například kauza Diag Human (v květnu například lucemburský soud povolil zablokovat české účty v tamních bankách).

Jak to s jednáním o státní garanci dopadlo?

Řešili jsme to přibližně dvě hodiny se státním tajemníkem, ale ne zcela úspěšně.

Kde je problém a jak ho budete řešit?

Nakonec nám řekli, že vlivem změny zákona tyto garance nemohou vydávat. Proto jsme pověřili naše velvyslanectví, aby zkusili najít jinou cestu a zjistili, kdo má tohle na starosti, aby se nestalo, že díla budou Česku případně zadržena či dokonce odebrána.

Proč se Praha tolik snaží nahradit zmařenou zápůjčku epopeje?

Chtěli bychom u nás čínské turisty zdržet déle. Je rozdíl mezi korejským, japonským a čínským turistou. První dvě jmenované skupiny jezdí hodně za kulturou, českou kulturu často znají pomalu lépe než my. Číňané oproti tomu jezdí buď za byznysem, nebo za památkami. S naší kulturou ještě nejsou tak spjati, právě k tomu měla sloužit i Slovanská epopej (v Japonsku ji za čtvrt roku vidělo 650 tisíc lidí, pozn. red), což se nepodařilo, proto nyní do Číny posíláme náhradu.

Co dalšího jste v Číně řešil?

Bezprostředně po příjezdu jsem zahajoval fast-food festival českých jídel, zahájení se konalo i za účasti velvyslanců, avšak především jsme řešili vztahy v oblasti cestovního ruchu a podepisovali dohody o spolupráci právě v oblasti „výměny“ turistů.

Co přesně je obsahem ujednání o cestovním ruchu?

Je to v podstatě úmluva navazující na vznik čtvrté přímé letecké linky mezi Čínou a Prahou, která vznikne příští rok na jaře. Praha je páté nejnavštěvovanější město světa a právě Asijce k nám chceme dostat v co největší míře. Usilujeme také o první přímou linku mezi Prahou a nějakým japonským městem.

Proč se zaměřujete primárně zrovna na asijské turisty?

Tyto země upřednostňujeme z taktických důvodů. Je to nejdůležitější a nejlepší klientela, která tady utratí nejvíc peněz a stráví nejvíc času. Lidé z centra často kritizují večerní hluk, ale viděli jste někdy Asijce, že by dělali po desáté nepořádek nebo vandalizovali město? To neexistuje.

Kolik turistů Prahu navštíví V roce 2016 se v hlavním městě ubytovalo sedm milionů lidí, což je o 460 tisíc hostů více než v předchozím roce.

Turistů z Asie přijelo v letošní prvním čtvrtletí ve srovnání s předchozím rokem o čtvrtinu více. Jejich podíl na celkovém počtu zahraničních turistů dosáhl 17,4 procenta. Ještě v roce 2013 to bylo 11,3 procenta.

Turisté z Jižní Koreje se dostali na šestou příčku žebříčku zahraničních návštěvníků, Číňané pak na devátou. Zdroj: Prague City Tourism

Byla součástí ujednání například nějaká čísla, o kolik turistů víc by mohlo ročně z Číny přiletět?

Žádná čísla, kterých bychom rádi dosáhli, obsažena nejsou, to by bylo i trapné. Loni se ale zvýšil turismus z těchto zemí ve srovnání s předchozím rokem o třicet procent. Letos předpokládáme, že to bude dalších patnáct až dvacet procent. Je to obecný trend – jestliže jsou vztahy mezi Českem a Čínou dobré, byla by škoda, nevyužít toho i tímto směrem.

Zavázalo se město k nějakému vylepšení služeb pro čínskou klientelu?

K ničemu jsme se nezavázali, šlo jen o deklaraci o vzájemné podpoře. Z naší strany děláme pro čínskou klientelu maximum. Mandarínština je jednou z pětadvaceti hlavních stránek Pražské informační služby.

Jak dobře je Praha vybavena pro práci s těmito turisty?

Dřív jsme měli mezery, dnes už jsou odchycené. Například povinná výbava v pokoji pronajímaném čínskému turistovi je varná konev – asi ji potřebují, aby si mohli zalít nudle. Hoteliéři na to nebyli zvyklí, ale poté, co se násobně zvýšil příjezd čínských turistů, už tohle vědí. Nedodělky se postupně vychytávají.

Takže žádné zásadní nedostatky už nyní nevidíte?

Myslím, že ne. Stoupající čísla vidíme jako optimální, akorát bychom právě ještě chtěli prodloužit délku pobytu asijských turistů v Praze.

