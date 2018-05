Ryby poblíž čističky u Slaného umírají. Limity jsou v normě, tvrdí úřad

Tomáš Richtr, jednatel společnosti Ekofrukt, potvrzuje, že aktuální stav vody ve zdejších rybnících je nejen pro něj noční můrou.

„Sady máme v podstatě pár stovek metrů od rybníka, kam odpad z čističky vytéká. Ten je navíc tak zanesený, že se vylil a v sadech to teď vypadá jako na nějakým rašeliništi. Mám strach, co to s dřevinami udělá,“ obává se Richtr.

Zapáchající voda podle něj trápí i řadu místních.

„Lidé, kteří v okolí bydlí, jsou z toho nešťastní. Nejhorší ale je, že nevíme, na koho se obrátit. Město nám jasně dalo najevo, že se ho problém netýká,“ upozorňuje Richtr, který na vlastní náklady nechal odebrat vzorky a teď s hrůzou čeká na výsledky rozboru.

„Ovocnáři z jednoho ze zasažených rybníků čerpají vodu na závlahu. Tato oblast patří k nejsušším v republice a my jsme na této vodě závislí. Vůbec si nedokážu představit, co by to znamenalo, kdyby rozbory ukázaly, že voda je pro zalévání nepoužitelná,“ říká zemědělec.

„Celý problém jsme přednesli i na zastupitelstvu města Slaný a chtěli jsme najít řešení. Nikdo nás ale neposlouchal. Mávli nad tím rukou s tím, že rozbor vody je v normě,“ doplňuje Richtr, kterého šokovala i odpověď z odboru životního prostředí:

„Sdělili mi, že kontrolují, jestli vypouštěná voda splňuje limity, ale dopady na okolí už nejsou jejich problém. Prý je tímto způsobem nastavená legislativa a viník vlastně neexistuje.“

Slánský odbor životního prostředí ve čtvrtek nechtěl situaci komentovat a odkázal na tiskovou mluvčí.

„Nikdo nás neposlouchá“

Na problémy s kvalitou vody přitom už na začátku března upozornil i majitel jednoho ze zdejších rybníků Tomáš Jelen. Uhynulo mu totiž několik desítek ryb zhruba za půl milionu korun. Částka ale nemusí být konečná. Mrtvé ryby nachází i dnes, po dvou měsících.

„Ryba totiž nevyplave hned poté, co uhyne, na hladině se objeví až po několika dnech,“ vysvětluje Jelen s tím, že situaci začal okamžitě řešit.

„Úhyn jsem hned nahlásil a očekával, že to někdo začne řešit. Město nechalo udělat rozbor vody, který je podle nich v pořádku, jelikož čistička má kvůli rekonstrukci povolené vyšší limity na vypouštění škodlivých látek,“ kroutí hlavou Jelen a dodává, že problém se netýká pouze jeho.

„I kolega, jehož rybník se nachází kousek nad tím mým, musel větší úhyn ryb řešit. V blahotickém potoce pak nedávno leklo okolo pěti tisíc kaprů, které tam majitel vysadil jen pár dnů předtím,“ stěžuje si Jelen, který se obrátil už i na právníky. Také on potvrzuje, že voda velmi silně zapáchá.

„Nikdo nás neposlouchá, stále jen slyšíme, jak je všechno v pořádku a v normě. Ale každý, kdo se sem přijede podívat, hned vidí, v jakém stavu voda je,“ říká Jelen, který rybník zdědil po svém otci.

„Starám se tu o to celý život. Nikdy předtím jsme tu takovéhle problémy neměli. V rybníce chovám i trofejní kusy, lidé sem jezdí kempovat a rybařit. Ta škoda je pro mě nevyčíslitelná. Kdyby to byla moje obživa, znamenalo by to konec,“ míní. Obnova chovu může podle něj trvat i několik let.

My za nic nemůžeme, tvrdí úřady

Čističku odpadních vod má na starosti místostarosta Slaného Pavel Zálom (ČSSD), který tvrdí, že si za úhyn ryb mohou majitelé rybníků sami.

„Situaci jsme prověřili a nepřišli jsme na nic, co by potvrzovalo tvrzení zemědělců a majitelů rybníků, že problém je způsoben čističkou,“ říká Zálom.

Přiznává ale, že čistička aktuálně funguje pouze na padesát procent.

„Jsem si jist, že v tomto příčina není. Ryby umírají kvůli teplotám a nedostatku vody v rybnících. Provozovatelé rybníků si tyhle věci musí hlídat. Uvedu-li příklad pana Jelena, je povinen jednou za měsíc provzdušňovat, aby ryby, když je málo vody, měly kyslík. Což on nedělá a pak se diví, že mu umírají,“ brání se Zálom.

I Středočeské vodárny jakékoli pochybení odmítají.

„Všechna kontrolní měření potvrdila, že při rekonstrukci čistírny jsou dodržovány limity povolené pro rekonstrukci. Případem se aktuálně zabývá policie, se kterou spolupracujeme. Do ukončení vyšetřování není možné případ více komentovat,“ řekla MF DNES mluvčí vodáren Lenka Kozlová.

Krajský radní pro oblast životního prostředí a zemědělství Miloš Petera (ČSSD) pak upozorňuje, že čistička je v kompetenci města. Nicméně slíbil, že věc prověří.

„Nemohu moc udělat, ale pokud by se na mě majitelé s prosbou o pomoc obrátili, pokusil bych se nějaké řešení najít,“ slibuje Petera.