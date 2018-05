Příbramští studenti vytvořili hru na téma tragické události z dob války

Geolokační hra, kterou vytvořili učitelé a studenti příbramského gymnázia v ulici Legionářů v rámci projektu Erasmus+, vychází ze skutečných událostí z jara roku 1942.



Začátkem května došlo v sextě A ke zdánlivě bezvýznamné události. Sedmnáctiletý student Antonín Stočes vytrhl z časopisu Světový zdroj zábavy a poučení stránku s podobiznou Adolfa Hitlera. Údajně pronesl: „To sem nepatří,“ a hodil ji do koše. Stočesova chování si všiml spolužák Miroslav Červenka.



„Několik dní poté se s tím svěřil staršímu spolužákovi Karlu Kepkovi. Věděl totiž, že jeho rodina přijala po okupaci německé občanství a je velmi loajální,“ líčí historické události ředitel příbramského muzea Josef Velfl.

V době mezi Stočesovým činem a Červenkovým oznámením však dojde k atentátu na Reinharda Heydricha. Událost v gymnaziálních lavicích se tak stane záminkou pro exemplární tresty. V červnu v době konání maturit je nejprve zatčen ředitel školy Josef Lukeš, později sextán Antonín Stočes a jeho otec Vojtěch. Trojice je po několikadenním věznění v Táboře zastřelena popravčí četou. Zdůvodněním exekuce je schvalování atentátu na říšského protektora.

Právě osudy nejen popravených, ale i dalších aktérů dramatických válečných událostí v Příbrami ožívají díky současným gymnazistům.



„Hledali jsme nějaký silný příběh, studenti sami přišli s návrhem, aby byla hra postavena na osudech Stočesových,“ říká učitelka příbramského gymnázia Lenka Pavelková, která s kolegyní Hanou Štufkovou vedla pracovní skupinu pro přípravu aplikace.



Podílel se na ní celý tým, největší dík ale podle jejích slov patří studentovi 2. B Vojtěchu Bešťákovi, který hru naprogramoval, a sextánovi Ondřeji Luksovi za zdařilé fotografie. Práce trvala rok.

Vyšší princip v mobilu

Hra Vyšší princip je zároveň průvodcem městem. Zavede soutěžící například na poutní místo Svatá Hora, ke kostelu sv. Jakuba Většího na náměstí T. G. Masaryka či k domu, kde za války sídlilo gestapo. „Ne vše je úplně podle pravdy, třeba zmínka, že byl Antonín Stočes vášnivým čtenářem. Ale chceme upozornit na všechna významná místa staré části Příbrami včetně knihovny,“ podotýká Lenka Pavelková.

Vyšší princip Mobilní navigační hra funguje offline, pouze je nutné mít zapnutou GPS navigaci. Začít je možné kdekoliv v historické části Příbrami. Ke stažení je k dispozici zde.

Cíl, k němuž při správném řešení všech úkolů hráči dorazí, ale prozradit nechce. „Cestou příbramskými ulicemi a zákoutími sbírají lidé číslice do výsledné souřadnice, která je zavede na místo, kde se dozvědí, co se vlastně s Tondou stalo. Vše zapadne do sebe, proto nechci tuto pointu prozrazovat,“ upozorňuje iniciátorka projektu.

Hru nabízeli městu, zda by se nechtělo podílet na jejím vývoji a pak ji využívat. „Bohužel nás odmítli se zdůvodněním, že je to nákladné,“ líčí Pavelková s tím, že původní rozpočet dosahoval desítek tisíc korun.



Když už to vypadalo, že z projektu sejde, vzali vše na sebe studenti. Konkrétně zmiňovaný Vojtěch Bešťák, který aplikaci naprogramoval. Hotové dílo představili v dubnu, kdy Příbramští hostili studenty a učitele z partnerských škol z Polska, Německa, Itálie a Norska.

Téma po válce zpracoval v povídce Vyšší princip spisovatel Jan Drda. Podle literární předlohy vznikl také stejnojmenný film. „Drželi jsme se spíše historických faktů, které snímek místy opouští,“ připomíná Pavelková skutečnost, že Drdova verze je v mnohém smyšlená.

Smutný příběh z válečných let na malém městě zůstává i po desítkách let v povědomí současníků. Události připomínají pamětní desky v budově Střední zdravotnické školy a vyšší odborné školy zdravotnické Příbram, kde gymnázium za války sídlilo, v příbramské sokolovně či na domě rodiny Stočesů.



Nyní je také známé v prostředí mobilních telefonů, do nichž lze aplikaci s hrou na „okupační“ téma nahrát. Tvůrci věří, že si stejně jako u zahraničních kolegů najde jejich podoba Vyššího principu příznivce i v řadách studentů dalších středních škol v Příbrami, případně vzbudí zájem u obyvatel a návštěvníků města pod Svatou Horou.