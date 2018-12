Vánoční trhy bez davů nabízí Národní třída, levný svařák chutná nejlíp

Tradičně nejvyšší ceny jsou na Staroměstském a Václavském náměstí, kde dva decilitry svařeného vína stojí 60 korun.

Za to mají tyto trhy nejbohatší vánoční výzdobu, která je letos inspirovaná pohádkou O Popelce. Letos poprvé je veškeré nádobí používané při prodeji občerstvení na těchto trzích ze zcela kompostovatelného materiálu.

Trhy potrvají až do 6. ledna a každý den končí v deset hodin večer.

Úklid zabezpečuje provozovatel trhů Taiko, ale někteří trhovci si po sobě sami uklízejí.

Pod dvaadvacetimetrovým vánočním stromem na Staroměstském náměstí se nepořádek doslova vyluxuje.

S úklidem na Staroměstském náměstí pomáhá speciální vysavač

O patnáct korun levnější je svařené víno na Náměstí míru, které není tolik vyhledávané turisty. Je zde proto klidněji, než v centru.

Nejlevnější svařené víno reportérka pořídila na náměstí Jiřího z Poděbrad, kde stálo 39 korun. Přesto bylo chuťově nejlepší. Trhům ale schází bohatá vánoční výzdoba.

„Půlnoční“ mše pro děti Kromě tradičních půlnočních bohoslužeb mohou lidé zajít v odpoledních hodinách do některých kostelů, ve kterých se konají mše pro rodiny s dětmi. Rodiny mohou zajít například v 15:00 do kostela svatého Pankráce v Nuslích, v 16:00 do kostela svatého svatého Ignáce na Novém Městě nebo v 16:30 do kostela svatého Jakuba Staršího v Petrovicích.

Bez tlačenice se dá k občerstvení dostat také na náměstíčku za obchodním domem Quadrio na Národní třídě. Klidnější trh s příjemnou atmosférou nabízí svařené víno za 50 korun.

Už počtvrté se konají vánoční trhy také na Pražském hradě. Stánky jsou rozprostřené na náměstí za katedrálou sv. Víta, Václava a Vojtěcha.

Od pondělí do čtvrtka je otevřeno vždy od 9 do 18 hodin. V pátek a o víkendu až do 19 hodin. Na Štědrý den budou stánkaři nabízet své zboží od 9 do 15 hodin. Trhy potrvají až do 6. ledna.