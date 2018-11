Vánoční trhy v Praze budou pohádkové, některé motivy připomenou Popelku

Středem trhů na Staroměstském bude dvaadvacetimetrový smrk ztepilý z obce Rynoltice v Libereckém kraji, který v těchto dnech dostane svoji vánoční výzdobu.

Jeden z hlavních motivů vychází z pohádky O Popelce od Boženy Němcové.

„Rozzáří ho 4,5 kilometru světelných řetězů v teplé bílé barvě, 30 kusů obřích zlatých rolniček, bílých zvonků i lískových oříšků. Ty doplní holoubci a koule ve zlaté a bílé,“ uvedla Hanka Tietze, mluvčí organizátora trhů společnosti Taiko.

Slavnostní rozsvícení stromu bude probíhat každou hodinu po celou dobu vánočních trhů od 1. prosince do 6. ledna. Hudební doprovod se bude střídat.

Poprvé při rozsvícení stromu v sobotu v půl páté odpoledne zazní skladba z filmu Tři oříšky pro Popelku od Karla Svobody. O hodinu později se strom rozzáří za doprovodu vánoční skladby od Johna Williamse Somewhere In My Memory, známé z filmu Sám doma. Poslední rozsvícení proběhne každý den v půl desáté večer.

Po celou dobu trhů na Staroměstském náměstí společnost Taiko připravila hudební program a promítání pohádek.

Na Václavském náměstí bude rozsvěcování stromku probíhat od 17 do 21 hodin každou celou hodinu se stejnými hudebními motivy.

Veškeré nádobí bude nově na obou trzích ze zcela kompostovatelného materiálu.