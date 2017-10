V zamčeném autě živořili dva psi. Zavřela je žena se zákazem chovu

Policejní hlídka k autu do ulice K Ládví v Praze 8 vyjížděla v úterý kolem poledne.

„Tomu, že psi jsou uvnitř opravdu již nějakou dobu, nasvědčovalo, že okna vozu byla zapařená. Jeden ze psů byl nakrátko přivázaný vodítkem k opěrce hlavy, druhý zavřený v přepravce pro kočky plné výkalů,“ popsal policejní mluvčí Jan Daněk.

Policisté rozhodli, že je potřeba dostat se do auta násilím, hasiči proto rozbili okna u spolujezdce. Následně byli psi vysvobozeni a ihned dostali napít, najíst a policisté je vyvenčili.

Veterinářka konstatovala týrání

Přítomná veterinářka na místě konstatovala, že se jednoznačně jedná o týrání zvířat. „Oba psi proto byli odebráni a převezeni strážníky do útulku v Praze 8 Troji,“ sdělil Daněk.

Při vyšetřování pak policisté zjistili, že do auta psy zavřela jednatřicetiletá žena, která má až do roku 2019 zákaz chovat zvířata. Podle dalších indicií je to Alice Večerková, neboť policejní mluvčí výslovně zmínil, že to není jediný případ, který v souvislosti s touto ženou řeší.

A odkázal na incident u nákupního centra Archeologické ulici v Praze 5, kde „ztratila kontrolu nad psy a ti útočili na lidi a tři zranili.“

Celým případem se proto nyní policisté zabývají nejen pro podezření ze spáchání trestného činu týrání zvířat, ale i pro podezření z maření výkonu úředního rozhodnutí a vykázání.