Středočeský kraj má dva nové radní z ANO, opozice kritizuje odbornost

Zastupitelé navíc rozšířili počet uvolněných radních z 16 na 18. Draxler bude mít na starost oblast regionálního rozvoje, sportu a cestovního ruchu. Post radního pro majetek a ICT bude zastávat Herman.

Draxler uvedl, že se chce zaměřit na rozvoj sportu mládeže. Pokud jde o regionální rozvoj, přiznal, že se touto oblastí seznamuje. „Vidím obrovský prostor v rozvoji regionu Milovice, který se nyní řeší, a rozvoji cyklostezek,“ uvedl Draxler.

Zastupitel za opoziční STAN Vít Rakušan namítl, že by do této funkce měl nastoupit větší odborník. „Přijde mi nefér, když dehonestujete lidi, kteří přicházejí do rady a nejsou ještě takovými řečníky, jako jste vy,“ zastala se Draxlera hejtmanka Jaroslava Pokorná Jermanová (ANO).

První kroky Martina Hermana budou vést k prověření, jak je to v kraji se zbytným majetkem. Hejtmanství má podle něj také zastaralé technologie. „Krajský úřad ve 21. století pracuje s technologiemi, které tohoto století nejsou hodny,“ prohlásil.



Zdravotnictví po Jaroslavě Němcové převezme Robert Bezděk (ANO), který bude mít nadále na starost také bezpečnost.



Rada Středočeského kraje se naposledy obměňovala v říjnu po rozpadu původní koalice ANO, STAN, ODS a Nezávislých Středočechů. Hejtmanství od té doby řídí ANO a ČSSD s podporou komunistů. Kromě šesti zástupců ANO je v radě také pět sociálních demokratů.