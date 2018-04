Eskalátory z metra na Veleslavíně se rozjedou příští pátek

„Nové schody musí ještě 12. dubna projít nutnými kontrolami. Pokud vše dopadne dobře, tak je v pátek 13. dubna zprovozníme,“ řekla Řehková. Náklady byly před zahájením stavby odhadnuty na 33 milionů korun.

Původně se odhadovalo, že stavba skončí až 30. dubna.



Na Veleslavíně přestupují cestující, kteří jedou na Letiště Václava Havla v Ruzyni, z metra na autobusovou linku 119. Původně tam přestupní terminál nebyl plánován, nakonec však tehdejší vedení města rozhodlo, že trasa metra A bude končit u nemocnice v Motole a směrem k letišti už nepovede.

Město řešilo v minulosti kromě eskalátoru další varianty. Jednou z nich byla stavba pohyblivého pásu, na který by si cestující dali kufry a vystoupali po vedlejším pevném schodišti. Podle tehdejších propočtů měl projekt vyjít na tři miliony. Další možností bylo vybudování výtahu z vestibulu na povrch. Jeho stavba by vyšla na asi osm milionů korun a trvala by devět měsíců.

Nový úsek metra A stál zhruba 20 miliard korun a vznikly čtyři zastávky - Bořislavka, Nádraží Veleslavín, Petřiny a Nemocnice Motol.

DPP dnes zprovoznil opravené eskalátory a vstup ve stanici metra B Palmovka směrem do Vysočan. Náklady na opravu činily 93 milionů korun. Podnik nyní rekonstruuje schody také ve stanicích metra B Anděl a Náměstí Republiky. Do budoucna chystá opravy i ve stanici Karlovo náměstí směrem na náměstí.