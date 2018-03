Středočeši si k řešení sousedských sporů volají veterinární správu

Na psy ve špatném stavu si stěžovali obyvatelé a vedení města na majitelku podalo trestní oznámení. Ta kvůli zhoršenému zdravotnímu stavu skončila v nemocnici, pejsky si pak převzalo několik útulků.

„V mnoha případech jde právě o lidi, kteří psy shromažďují, a ti se jim začnou nekontrolovatelně množit. Než si člověk uvědomí, že na ně nestačí, je už pozdě,“ uvedla ředitelka odboru ochrany zdraví a pohody zvířat Krajské veterinární správy Státní veterinární správy pro Středočeský kraj (KVS) Iva Táborská.



Návrh na odebrání velkého množství psů vydali i v Luštěnicích na Mladoboleslavsku. Tam kauza není dosud uzavřena.

Inspektoři vyřešili případ na Mělnicku, kde žil v nevyhovujících podmínkách kozel. „Byl uvázaný na kravském řetězu, který měl zamotaný tak, že i když byla kolem louka, nemohl na ni z bídného chlívku vyběhnout,“ popsala Táborská. Kozla si všimla žena a nahlásila vše na „veterinu“. Majitelé nejprve kozla odvezli. Žena případ ohlásila znovu, když sem zvíře za tři dny vrátili.

„Kolegové udělali kontrolu za přítomnosti chovatele a dali podnět na odebrání. Díky inspektorce se podařilo najít dobré náhradní chovatele,“ řekla Táborská. S majitelem ještě neskončilo správní řízení, v němž mu hrozí několikatisícová pokuta.

„Lidé si někdy pořídí zvíře a přitom nevědí, jak se o něj starat, jaké krmné dávky potřebuje, kolik sena nebo vody,“ upozornila Táborská.

Počet nahlášených případů podle Táborské oproti předešlému roku mírně vzrostl. Mnoho lidí si však přes „udání“ vyřizuje sousedské vztahy. Například když pes štěká nadmíru. „Inspektoři zjistí, že se paní odstěhovala naproti a pes celou noc vyje. Lidi v okolí to obtěžuje, ale pes je jinak v pořádku, není důvod k odebrání,“ vysvětluje.

Pociťují však problémy se sociálními sítěmi. Lidé často napíšou na Facebook o týrání, informaci sdílejí další a hlásí to veterinární správě. „Napíše nám šest lidí a my jim musíme odpovídat, což nás neúměrně zdržuje. Kontrola chovu trvá hodinu až dvě, ale my se tím zabýváme dny. Navíc je vidět, že ti lidé chov nikdy neviděli, jen si to přečetli na sociální síti,“ dodala Táborská.

Veterináři v roce 2017 Odbor veterinární hygieny a ochrany veřejného zdraví KVS zjistil loni při 6 250 kontrolách (potravinářské podniky, stravovací služby, centrální sklady, obchody) 220 porušení právních předpisů (3,52 %), nejčastěji při skladování či provozní hygieně. Náplní práce odboru jsou i prohlídky jatečních zvířat – poraženo bylo 25 824 kusů skotu, 351 064 kusů prasat, 3 650 ovcí a koz, 8 586 991 kusů drůbeže, 16 337 krůt a 6 066 králíků. Odbor ochrany zdraví a pohody zvířat KVS řešil výskyt moru včelího plodu u šesti chovatelů (Benešovsko, Příbramsko, Praha-východ), ptačí chřipky v sedmi ochranných pásmech, vzrostl výskyt salmonel (2 chovatelé). Nejvíc lidé hlásí podněty na týraná zvířata, když je mráz či vysoké teploty a také o Vánocích. Ve správním řízení loni uložili pracovníci 282 pokut v hodnotě téměř 5 milionů korun (25 % vybraných pokut v celé ČR).

Novinkou, se kterou inspektoři začali loni a pokračují i letos, jsou kontrolní akce v chovech domácích prasat kvůli ochraně proti africkému moru. Nákaza se vyskytla v Česku loni v červnu na Zlínsku u divokých prasat a dosud se ji nepodařilo zlikvidovat.

Od listopadu začala veterinární správa proplácet „zástřelné“ za odlovené divoké prase. Každý myslivec, který odevzdal vzorek krve zastřeleného zvířete, dostal tisíc korun. Pro veterináře to znamená velký nárůst agendy, jen loni zaplatili za čtrnáct tisíc zastřelených prasat.

„Jednou z nejzávažnějších věcí, která stále běží, jsou mimořádné kontroly dovozu brazilského drůbežího masa. Další jsou kontroly vaječných výrobků ze zemí Evropské unie z hlediska problematiky kauzy Fipronil,“ upozornil Zdeněk Císař, ředitel odboru veterinární hygieny a ochrany veřejného zdraví KVS. Vzorky na zakázanou látku odebrali veterináři z velkých drůbežáren na Benešovsku, Kladensku či Nymbursku, všechny byly negativní.

Loni řešili také výskyt ptačí chřipky. Na území kraje zasahovala dvě ochranná pásma z Liberecka a Plzeňska, jednalo se o sedm středočeských pásem. „Největší výskyt jsme zaznamenali v Praze-východ, kde se muselo zlikvidovat velké množství drůbeže i okrasných ptáků. Ptáci se nacházeli na soutoku dvou řek, které nebyly zamrzlé, a tak se sem soustředilo ptactvo z volné přírody, které je nejčastějším přenašečem,“ vysvětlil Císař.

Závažným problémem byl i mor včelího plodu u šesti chovatelů včel na Příbramsku, Benešovsku a Praze-východ. Stanoviště budou i letos inspektoři kontrolovat. Kromě moru šetřili pět otrávených včel.

Inspektoři byli i několikrát na kontrolách na silnicích s policisty a celníky. Naposledy na dálnici D8 policisté kontrolovali auto, které převáželo více než tunu masa neznámého původu. Maso inspektoři zabavili a poté zlikvidovali. „Pasažéři neměli dodací listy, nesplňovali hygienické předpisy, bylo jasné, že prasata byla poražena doma,“ přiblížil Císař s tím, že viníci na místě zaplatili deset tisíc korun.