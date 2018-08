Tramvaje se vracejí do Zenklovy ulice o měsíc dřív, otevře se i Na Slupi

„Ta nejnáročnější část rekonstrukce je za námi a já jsem ráda, že se to podařilo o měsíc dříve, než bylo plánováno,“ vyjádřila se primátorka Adriana Krnáčová a poděkovala lidem za trpělivost.

Technická správa komunikací (TSK) rekonstruovala celkem 1,6 kilometru dlouhý úsek mezi Elsnicovým náměstím a Bulovkou. A jelikož navazující úseky k Palmovce a ve směru na Stírku jsou již opraveny z minulých let, tato rekonstrukce Zenklovy má být podle správců na delší dobu poslední.

„Kromě kolejí, na kterých pracoval Dopravní podnik, prováděla TSK časově náročnou rekonstrukci mostu přes Rokytku na Elsnicově náměstí a k tomu také stavbu mysových zastávek a rekonstrukci vozovek a chodníků od Elsnicova náměstí až na zastávku Vosmíkových,“ řekla k Zenklově ulici mluvčí TSK Barbora Lišková.

Rekonstruovala se také kanalizace, vodovody, veřejné osvětlení a signalizace.

Nová trať má lepší parametry. „Při modernizace jsme nahradili konstrukce z velkoplošných panelů novou konstrukcí trati na betonové desce a na pražcích s živičným krytem, což přinese snížení hlukové zátěže pro okolí,“ informoval technický ředitel dopravního podniku Oldřich Vytiska.

Hlavní částí rekonstrukce však byla kompletní výměna silnice, jež byla v havarijním stavu.

Změny tramvajových zastávek

Zastávka Libeňský zámek, dříve Stejskalova, byla v obou směrech vysunuta ze soutěsky do prostoru před zámeček a vznikly zde nástupní ostrůvky.

„Naopak zastávky U Kříže, které byly původně ostrůvkové, jsou nově zřízeny jako mys s najížděním aut na tramvajové těleso,“ řekla Lišková.

I na zastávce Vosmíkových se nově nastupuje ze silnice. Zastávku U Kříže ve směru do centra TSK přesunula do Podlipného ulice kvůli možným přestupům na vlak.

I když je již většina prací hotová a Zenklova ulice bude ve směru do centra částečně zprovozněna i pro auta, stále bude TSK pracovat na chodnících mezi Horovým náměstím a zastávkou Vosmíkových. Trvat to bude až do jara příštího roku.

Opravena je i trať na Vinohradech

Kromě Zenklovy je dokončena i tramvajová trať na Vinohradech, konkrétně úsek Hradecká - Želivského. Dopravní podnik rekonstruoval i tramvajové zastávky Olšanské hřbitovy a Želivského.

Rovněž 1. září skoční rekonstrukce části ulice Na Slupi v Praze 2. Lidé uvidí nově opravené vozovky jsou s živičným povrchem, parkovací stání z velké žulové dlažby a chodníky z kamenné mozaiky. Součástí stavby byla také kompletní oprava mostu přes Botič u Ostrčilova náměstí.