Praha bude mít za miliardu nový most do Podolí, radní vybrali podobu

Radní vybírali most ze sedmi návrhů z celkový 38, nakonec vybrali návrh zpracovaný ateliéry Tubes a Atelier 6.

„Sama jsem byla členkou hodnotící komise, a proto mohu říct, že výběr nebyl vůbec snadný. Sešly se velmi kvalitní návrhy, přesto ale myslím, že se nám podařilo zvolit dobře,“ řekla primátorka Adriana Krnáčová (ANO).



Podle primátorky se návrh mostu snaží respektovat tradiční pražské obloukové mosty a kubistické prvky v okolí. „Věřím, že uleví nejen dopravě, ale také obohatí pražskou architekturu,“ dodala Krnáčová.

Vzniknou nové zastávky pro MHD

V rámci řešení Dvoreckého mostu musel vzniknout i návrh tramvajové a autobusové zastávky Dvorecký most. Zastávka by měla vzniknout na smíchovské straně mostu a měla by umožnit přestup mezi autobusy jedoucími přes most a tramvajemi jedoucími na Podolské nábřeží.

Celková cena mostu včetně obou předmostí a kompletního technického a dopravního vybavení by se měla vyšplhat na miliardu korun.

„Je to velký krok pro lepší propojení Prahy 4 a Prahy 5, který zároveň zajistí nové možnosti dopravní obslužnosti celé lokality. Nyní bude potřeba most co nejrychleji postavit, aby mohl sloužit lidem,“ vyjádřil se náměstek primátorky pro dopravu Petr Dolínek (ČSSD). Podle předběžných informací by mohla stavba trvat zhruba šest let.