VIDEO: Odpůrci spalovny dali Babišovi domácí vejce, zatím bez dioxinů

„Přivezli jsme panu Babišovi naše domácí vajíčka, aby si stejně jako my mohl pochutnat na vejcích, která jsou zatím bez dioxinů, ale po výstavbě spalovny by mohla být kontaminována,“ řekla Hana Beranová, zástupkyně iniciativy Stop spalovně Mělník.

Občané kromě toho předali premiérovi petici s více než třemi tisícovkami podpisů.Andrej Babiš si dokument převzal, konkrétní stanovisko k záměru ale nedal. „Je otázka, jestli bude ve Sněmovně chuť a nálada lidem ještě více komplikovat život,“ řekl Babiš MF DNES.



Dodal, že lidem ztíží život zesílená doprava odpadu do spalovny, stav silnic a doprava ve středních Čechách jsou podle něho už nyní katastrofální.

„Je otázka, zda obce budou ochotné to realizovat a uzavřou s ČEZ smlouvy. K celému záměru musí proběhnout důkladná veřejná debata,“ řekl Babiš.



Spalovna ještě nemá zelenou

Skupina ČEZ chce spalovnu uvést do provozu v roce 2024, argumentuje zákazem skládkování odpadů, který nařizuje Evropská unie. Se záměrem souhlasí i Středočeský kraj, který hledá řešení, jak s odpadem v budoucnu naložit.

„Evropa už dnes nemá taková tvrdá kritéria a je důležité, abychom nebyli papežštější než papež,“ prohlásil Babiš.

Nyní odborníci zpracovávají posudek EIA, tedy vliv budoucí spalovny na životní prostředí. „Myslíme si, že je to dobrý záměr a dává smysl. Proto chceme být připraveni a již nyní probíhá řízení EIA,“ uvedl člen představenstva ČEZ Ladislav Štěpánek.

Premiér Babiš spolu s dalšími členy vlády dnes kromě mělnické elektrárny navštívil také Třineckou ulici v Kladně, kde se zajímal o dopravní situaci. Na železniční zastávce Velká Bučina mu zástupci města představili plány na investice do železnice. V Mělnickém zámku se vláda sešla se středočeskými starosty a odpoledne zamířila do základní školy v Českém Brodě, do skanzenu v Kouřimi a do Poděbrad.

Na programu je také návštěva přerovského zámku, který chce kraj získat od Českého rozhlasu. Plánována je i prohlídka místa, kde se má stavět obchvat Jesenice a Vestecká spojka.

Hnutí STAN kritizovalo, že program návštěvy vlády v kraji je sestavený povrchně a neřeší nejdůležitější problémy oblasti.

„Zdá se, že politici si vybrali okamžité a z našeho pohledu méně palčivé problémy, než které Středočeský kraj opravdu trápí nebo v budoucnu trápit budou,“ uvedli zastupitelé hnutí STAN. „Hnutí STAN je asi zoufalé a nemá žádné téma, my máme alespoň nějaká,“ reagoval Babiš.