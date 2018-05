Do zabezpečovacího zařízení uhodil blesk. Vlaky u Čelákovic stojí

17:00 , aktualizováno 17:00

Vlaky na trati mezi Čelákovicemi a Lysou nad Labem nejezdí kvůli poruše zabezpečovacího zařízení, do kterého uhodil blesk. Podle prvotních předpokladů by mělo omezení trvat až do 18 hodin.