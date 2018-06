Vlak strhl troleje, druhý vykolejil. Hlavní trať u Nymburka stojí

Trolej mezi Lysou nad Labem a Nymburkem strhl po druhé hodině ráno nákladní vlak.

„Při nehodě nebyl nikdo zraněn, škoda je asi 180.000 korun. Tato závada již byla odstraněna, uvedl mluvčí Správy železniční dopravní cesty (SŽDC) Pavel Tesař.



Další vlak později vykolejil při posunu v Nymburce na hlavním nádraží.



„Na místě je nyní nehodový vlak, který vrátí vykolejenou soupravu zpět na trať. Orientačně to odhadujeme do 13:00, ale může se to samozřejmě změnit,“ dodal Tesař.



Přerušení provozu na trati mezi Prahou a Kolínem se dotkne desítek spojů. Několik rychlíků mezi Lysou nad Labem a Kolínem už bylo zrušeno bez náhrady.

„Z důvodu nedostatečného množství autobusů nejsou vlaky dálkové dopravy nahrazeny autobusy,“ uvedly České dráhy. Lidé, kteří chtějí jet z Kolína do Ústí nad Labem, by měli využít vlakové spojení přes Prahu, jízdné doplácet nemusí.

Mezi Nymburkem a Lysou nad Labem je zajištěna v omezeném rozsahu náhradní autobusová doprava. Nezastavuje ale ve stanicích Kamenné Zboží a Ostrá. Mezi Nymburkem a Prahou mohou lidé využít spojů jedoucích přes Poříčany.