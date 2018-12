Balit téměř není co, říká člen simulované studentské mise na Mars

„O misi jsem uvažoval poslední tři roky. Dozvěděl jsem se o ní od svých vrstevníků. Letos na jaře jsem se rozhodl, že bych to mohl zkusit,“ říká Jakub Semrád.



Váhal jste s přihláškou?

Neváhal. Podíval jsem se na zadaná témata a zkusil jsem jedno z nich zpracovat. Určitě jsem nečekal, že se dostanu až do finálové pětice.

Co jste uvedl v motivačním dopise? A jaký projekt jste s ním odeslal?

Napsal jsem, že se o fyziku zajímám už od dvanácti let. Že se stala mým koníčkem. Jako téma jsem si vybral zvuk. Popsal jsem jeho vlastnosti a metody měření. Jednu z nich jsem provedl v praxi.

Jak probíhala jednotlivá soutěžní kola?

Nejdřív jsem musel napsat motivační dopis. Pokud porotce zaujmete, postoupíte do projektového kola, kde zpracujete vybrané téma. Ze stovek projektů, jež vzniknou během tří měsíců, vyberou organizátoři soutěže pětadvacet autorů, kteří postoupí do semifinále. V něm už nezáleží jen na odborných znalostech. Kromě toho projdete nejrůznějšími psychologickými testy, zkoušíte si spolupráci v kolektivu, zátěžové a povahové testy.

A potom?

Pak po čtyřech dnech vybírají porotci deset lidí, kteří postoupí do finále, jež probíhá podobně. Pracuje se na dalších projektech, probíhají další testy a pohovory, při kterých se organizátoři opět ptají na vaši motivaci a zda se na misi skutečně cítíte. V semifinále se účastníte také zkrácené desetihodinové simulace letu na Mars v uzavřené simulační místnosti, abyste měli trochu představu, co se bude dít ve finále. Po dalších pěti dnech vybere porota pětici soutěžících do týmu, který podstoupí závěrečný simulovaný let na Mars včetně sestupu na jeho povrch.

Co pro vás bylo náročnější? Znalostní testy, testování fyzičky, nebo psychiky?

Rozhodně testování odborných znalostí. Málokdo z přítomných je měl na úrovni, které od nás požadovali. Po celou dobu jsme pracovali s odbornou literaturou případně s internetem.

Mise startuje doslova za pár desítek hodin – 10. prosince. Už máte sbaleno?

Balím i nebalím, protože téměř není co. S sebou si můžeme vzít pouze osobní věci – tedy spodní prádlo a hygienické potřeby, a tím to končí. Mise má být co nejvíce autentická. Můžeme si na ni vzít jen to, co skuteční astronauti. Telefony, tablety, notebooky a další komunikátory jsou při misi zakázané. Budeme mít tedy jen minimální, ale spíš žádný kontakt s rodinami a vnějším světem.

Ptal jste se velitele simulace Jana Jurici, který byl členem již té první v roce 2014, na podrobnosti?

Možnost určitě byla. S lidmi z realizačního týmu jsme strávili hodně času. Do poslední chvíle jsem ale příliš nevěřil tomu, že se do simulovaného letu dostanu. Proto jsem se o to příliš nezajímal. Také se chci nechat překvapit, jak budu reagovat ve vypjatých situacích.

Byli jste se podívat na místě činu – tedy na hvězdárně Vyškov, kde se bude simulace odehrávat?

Neumožnili nám to. Víme, že místnost bude mít 25 metrů čtverečních. Budeme v ní sto hodin v pěti lidech. Součástí je i chodba vedoucí ke koupelně a toaletě.

Strávil jste už delší dobu v menší uzavřené místnosti s několika lidmi?

Vyzkoušeli jsme si to při zkrácené simulaci v semifinále. Byli jsme zavřeni ve větší místnosti a ve větším počtu lidí na kratší dobu – jen deseti hodin.

Jak vidíte další čtyři členy mise? Jste silný tým?

Z dvaceti pěti lidí se do týmu dostala nejlepší pětice. Myslím, že nebudeme mít nejmenší problém.

Jakub Semrád Jako sedmnáctiletý student Gymnázia Vlašim je jedním z pěti členů studentské posádky, která během stohodinové simulované mise „poletí“ na Mars. Mise se uskuteční od 10. do 14. prosince na hvězdárně ve Vyškově. Je to v pořadí již šestá simulovaná mise a koná se v rámci 15. ročníku mezinárodní soutěže Expedice Mars, kterou organizuje Dětská tisková agentura pro mládež ve věku od 13 do 18 let. Přípravu soutěže mají na starosti finalisté předchozích ročníků. Zdroj: Expedice Mars

Vy jste jedním ze dvou fyziků. Co budete mít za úkol?

Zlehka jsem si zjišťoval průběh předchozích ročníků, ale expedice je rok od roku jiná. Víme, že se úkoly budou týkat naší odbornosti. V mém případu fyziky. Ale nic konkrétního dopředu nevíme.

Kdo z vás nakonec vystoupí na Mars?

To zatím vůbec není určeno. Máme ve Vyškově sraz v neděli po poledni a bude to jedna z věcí, kterou vyřešíme ještě před nástupem do simulátoru.

Kdo o tom bude rozhodovat? Účastníci mise, nebo realizační tým?

To opravdu vůbec netuším. Podrobnosti se skutečně všichni dozvíme až na místě ve hvězdárně v neděli odpoledne, případně v pondělí ráno.

Nyní studujete víceleté gymnázium ve Vlašimi. Jaké máte zaměření?

Vlašimské gymnázium je všeobecné. Můj studijní obor se jmenuje Škola pro život. Výhodou je, že naši učitelé nám dovolují realizovat se při mimoškolních aktivitách, které pro nás mají smysl. Mne teď třeba průběžně uvolňovali na Expedici Mars.

Co chcete studovat dál po maturitě?

Několik let jsem si myslel, že půjdu studovat do Prahy na Matfyz. Díky expedici jsem ale objevil úžasnou školu v Holandsku zaměřenou na space engineering neboli vesmírné inženýrství. Je to obor zaměřený na konstrukce kosmických lodí. Každý, kdo tento obor vystuduje, najde uplatnění, leteckým průmyslem počínaje – tedy u firem, jako je Airbus nebo Boeing – až po vesmírné agentury typu NASA.

Takže další vaše kroky povedou do Holandska?

Ano. Pro mě je studium space engineeringu nyní jeden z největších cílů v mém životě. Účast na Expedici Mars mi ke splnění tohoto cíle pomůže udělat další významný krok.

Máte vůbec čas na koníčky?

Fyzika je již delší dobu můj koníček na hlavní úvazek. Hodně svého času poslední dobou trávím ve vlašimské hvězdárně, protože bydlím kousek od ní. Když mi přece jen zbude trochu času, tak rád lyžuji a plavu.