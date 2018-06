VIDEO: Člun, šlapadlo nebo paddleboard. Jak strávit čas na Vltavě

„Máme tady půjčovnu šlapadel i paddleboardů. Můžeme jmenovat i motorový člun, který je až pro osm lidí,“ říká provozní ředitel Žlutých lázní Petr Hozák s tím, že k řízení člunu není potřeba žádný průkaz, jen musí být zájemce plnoletý.

Dalším plavidlem, které zde nabízejí k pronájmu, je paddleboard. Ten je k dispozici i ve verzi pro 4 až 8 osob a patří mezi plavidlo, ze kterého je malá možnost pádu do vody. Stejně tak jako šlapadla či člun.

Velké lodě mají přednost

Při plavbě na šlapadle, člunu nebo paddleboardu je podstatné dodržovat několik pravidel. „To nejdůležitější pravidlo je, že úplně všechna plavidla mají před vámi přednost. Neměl bych nikomu křížit plavební dráhu a měl bych si od všech udržovat odstup,“ vysvětluje Hozák.

Dále nesmí na palubu člověk, který je opilý. Stejně tak nesmí pít alkohol na palubě. Policisté mohou dát dýchnout lidem i na řece.

Podle Hozáka je dobré dávat si pozor i na povětrnostní podmínky, které mohou cestu zpět znepříjemnit. Pokud nastane takový problém, že kvůli větru nebude moct člověk dorazit zpět, může pro něj přijet člun. „Všem dáváme kontakt na naši půjčovnu, aby si mohli zavolat. Máme člun, abychom mohli pomoct lidem v nesnázích, naštěstí se nic takového neděje,“ říká Petr Hozák.

Cena podle denní doby

Ve Žlutých lázních mají ceny za půjčení plavidel určené dle denního tarifu. „Když přijdete od rána do dvou hodin, tak je ta cena velmi příznivá. Šlapadla a paddleboardy půjčujeme za 120 korun na hodinu. Další tarif je od do 17 hodin a nejdražší je od 17 do noci,“ vysvětluje Hozák.

Nejvyšší cena je za půjčení motorového člunu, který na hodinu stojí 550 korun. Na člun však může až 8 zájemců a cena se tak na jednoho zájemce nepohybuje moc vysoko.

„Na všech plavidlech máme i osvětlení. To znamená, že je můžeme půjčovat i po setmění,“ zakončuje provozní ředitel Žlutých lázní.