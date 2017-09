PŘEHLED: Kandidátky do voleb 2017 ve Středočeském kraji

Články o volbách do Sněmovny najdete ZDE



1 ODS

1. Jan Skopeček, poslanec

2. Veronika Vrecionová, senátorka

3. Vojtěch Munzar, konzultant

4. Petr Bendl, poslanec

5. Hynek Fajmon, podnikatel

6. Pavel Pavlík, ředitel společnosti

7. Tomáš Martinec, podnikatel

8. Rudolf Kulhánek, ředitel společnosti

9. Tomáš Vaněk, vědecký pracovník

10. Josef Živnůstek, OSVČ

11. Zdeněk Havrančík, podnikatel

12. Soňa Chalupová, geolog

13. Lukáš Rak, podnikatel

14. Karel Bendl, podnikatel

15. Zdeněk Nejdl, člen Zastupitelstva města Rakovník

16. Libuše Benešová, literární historik

17. Marcela Chrpová, podnikatelka

18. Jaroslav Vomastek, ekonom

19. Martin Smetana, majitel montážní firmy

20. Ondřej Vodňanský, učitel

21. Petr Lang, elektroinženýr

22. Jakub Šanda, marketingový specialista

23. Petr Paták, pedagog

24. Jan Pleskač, student

25. Petr Listík, stavební technik

26. Michal Prokůpek, vysokoškolský pedagog

27. Daniel Štěpánek, starosta

28. Zdeněk Renc

29. Dan Jiránek, zaměstnanec nestátní neziskové organizace

30. Petr Hanuš, sociální pracovník

31. Martin Kupka, starosta

32. Tomáš Patočka, starosta

33. Pavel Luxa, živnostník

34. Petr Magera, projekt. manažer

35. Ladislav Kutík, trenér basketbalu v důchodu

36. Filip Kohutič, místostarosta

37. Kateřina Zusková, starostka

38. Pavel Novák, regionální manager

39. Daniel Dvořák, místostarosta

40. Olga Dekojová, OSVČ

41. Lukáš Zídek, inženýring staveb

42. David Vaculík, student

43. Luděk Zámyslický, podnikatel

44. Lukáš Pilc, starosta

45. Petr Vychodil, starosta

46. Václav Chvál, učitel

47. Miroslav Kochman, referent životního prostředí

48. Jana Švagrová

49. Ondřej Macháč, bankovní úředník

50. Jan Lemfeld, jednatel společnosti

51. Jan Smital, student

1. Michal Kadluba, 43 let, podnikatel

2. Jana Venušová, 60 let, bezpečnostní referentka

3. Evžen Koller, 57 let, bezpečnostní referent

4. Karel Hanzálek, 44 let, voják

5. Ivana Nečasová, 52 let, bankovní referentka

6. Jiří Kantner, 46 let, voják

7. Jiřina Jiroutová

8. Jana Páclová

9. Vojtěch Kelt

10. Jana Mařasová

11. Vladimír Nikles

12. Jaroslav Ryneš

13. Rostislav Oplt

14. Vojtěch Hubinger

15. Tomáš Bohatec

16. Jiří Janata

17. Karolína Šuláková

18. Otto Dastych

19. Jitka Holá

20. Slavomír Vavřinec Nekuda

21. Vlasta Lebrová

22. Josef Zikmund

23. Stanislav Pelc

24. Bedřich Žiška

25. Naděžda Dvořáková

26. Zdeněk Musil

27. Alice Sojková

28. Richard Dastych

29. Barbora Kadeřábková

30. Hubert Dlabač

31. Roman Štěpán

32. Kateřina Sura

33. David Pokorný

34. David Henyš

3 Cesta odpovědné společnosti

1. Jaroslav Kuchař, 54 let, podnikatel, strategický konzultant

2. David Mrhač, 41 let, manažer ve st. sektoru, předseda outdoorové org.

3. Ilona Fialová, 60 let, knihkupec

4. Jan Zelený, 46 let, OSVČ v oblasti IT, vedoucí skautského oddílu

5. Jiří Javůrek, 43 let, řidič

6. Oldřich Dvořák, 41 let, produkční

7. Jitka Zahradníková, 58 let, lékařka

4 ČSSD

1. Jan Hamáček, 38 let, poslanec

2. Kateřina Valachová, 40 let, ministryně školství mládeže a tělovýchovy

3. Václav Zemek, 43 let, poslanec

4. Zdeněk Syblík, 61 let, poslanec

5. Petr Petržílek, 46 let, advokát

6. Ladislav Langr, 58 lte, starosta Poděbrad

7. Milan Urban, 58 let, poslanec

8. Oldřich Buchetka, 30 let, specialista externí a interní komunikace

9. Milan Fára, 48 let, vedoucí oddělení prevence kriminality

10. Lukáš Dukay, 29 let, asistent senátorky

11. Regina Komárková, 51 let, ředitelka střední odborné školy

12. Karel Filip, 61 let, starosta Nového Strašecí

13. Jiřina Hančarová, 33 let, specialista ŠKODA AUTO

14. Miloslava Becherová, 57 let, starostka Stochova

15. Jiří Volenec, 55 let, starosta obce Církvice

16. Vanda Bělinová, 30 let, starostka obce Těchařovice

17. Karel Otava, 66 let, starosta Lysé nad Labem

18. Petr Patera, 48 let, strážník

19. Milada Šeflová, 56 let, pedagog

20. Pavel Schenk, 50 let, technik

21. Jiří Csermelyi, 63 let, OSVČ

22. Lubomír Nymburský, 27 let, projektový manažer

23. Lucie Krejčíková, 30 let, dopravní referent a účetní

24. Dana Medřická, 54 let, starostka obce Lišany

25. Tereza Netíková, 31 let, ředitelka MŠ

26. Lenka Šmídová, 60 let, učitelka

27. Pavel Král, 64 let, místostarosta obce Sedlec-Prčice

28. Kateřina Mandovcová, 65 let, právnička

29. Václava Brabcová, 55 let, tajemnice Výboru pro zdraví a soc. politiku Senátu ČR

30. Michaela Dzamková, 69 let, důchodce

31. Renata Pelcová, 47 let, účetní

32. David Koryta, 25 let, učitel

33. Dagmar Femiaková, 67 let, důchodce

34. Radek Modes, 49 let, teamleader

6 Radostné Česko



1. Martin Vlček, 36 let, ředitel společnosti, manažer

2. Radka Čebišová, 36 let, sociální pedagog, vedoucí sociální služby

3. Martin Baroch, 45 let, podnikatel v geodezii

4. Erik Majringer, 37 let, podnikatel

5. Petr Koutník, 35 let, obchodní zástupce

6. Naděžda Zímová, 55 let, daňová poradkyně

7. Kamil Alač, 48 let, podnikatel

8. Daniel Hrabovský, 46 let, živnostník, překladatel

1. Vít Rakušan, 39 let, starosta Kolína

2. Věra Kovářová, 53 let, poslankyně

3. Zdeněk Hraba, 42 let, místostarosta Říčan

4. Pavel Fojtík, 42 let, starosta Nymburka, historik

5. Stanislav Boloňský, 69 let, pedagog, publicista

6. Lenka Mrzílková, 56 let, starostka Neratovic

7. Zdeněk Zahradníček, 67 let, ředitel gymnázia v letech 1990–2014

8. Ondřej Lochman, 37 let, starosta Mnichova Hradiště

9. Jana Šrámková, 66 let, středoškolská profesorka

10. Jaroslav Šebek, 62 let, obchodní manažer

11. Věslav Michalik, 54 let, starosta Dolních Břežan

12. Ivo Šanc, 62 let, krajský radní, geolog

13. Ondřej Tichota, 37 let, radní, zástupce ředitelky ESC ČR

14. Petr Halada, 55 let, starosta Kamýku nad Vltavou, učitel

15. Ivo Trešl, 45 let, lékař, chirurg, traumatolog

16. Jaroslav Červinka, 57 let, referent stavebního úřadu

17. Martin Macháček, 68 let, krajský radní

18. Petr Štěpánek, 53 let, starosta Petrovic

19. Jaroslav Čížek, 61 let, jednatel internetové společnosti

20. Petra Pecková, 42 let, starostka Mnichovic, žurnalistka

21. Pavla Štrobachová, 57 let, starostka Smečna

22. Viktor Liška, 45 let, starosta Ratměřic, učitel

23. Miloslav Nič, 48 let, vysokoškolský učitel

24. Petr Šibrava, 58 let, starosta Sázavy

25. Milan Vácha, 41 let, starosta Psár, projektový manažer

26. Hana Hajná, 56 let, starostka Kroučové, policistka

27. Petr Digrin, 47 let, starosta Mníšku pod Brdy

28. Rudolf Semanský, 49 let, starosta Mukařova, grafik

29. Petr Borecký, 46 let, starosta Úval

30. Václav Hrabě, 48 let, místostarosta Sedlece, soukromý zemědělec

31. Martin Kadrnožka, 44 let, starosta Týnce nad Sázavou

32. Jaroslav Pošta, 55 let, starosta Tuchlovic, učitel

33. Markéta Balková, 43 let, starostka Hvožďan – Vesnice roku 2017

34. Jan Jiskra, 51 let, starosta Starkoče

8 KSČM

1. Stanislav Grospič, 52 let,právník

2. Miloslava Vostrá, 52 let, ekonomka

3. Jan Klán, 34 let, sociolog

4. Pavel Hubený, 63 let, starosta obce Hudlice

5. Tereza Čechová Humpolcová, 30 let, vedoucí analytického oddělení

6. Zdeněk Štefek, 42 let, vedoucí IT oddělení

7. Josef Hála, 64 let, starosta městyse Jince

8. Miroslav Matyáš, 41 let, ředitel společnosti pro úklid a údržbu

9. David Kváč, 36 let, elektrotechnik

10. Dana Bechynská, 61 let, soudní znalkyně

11. Michal Budlovský, 49 let, stavební technik

12. Jiří Urban, 47 let, ministerský rada

13. Rudolf Fidler, 43 let, soukromý zemědělec

14. Jan Machálek, 27 let, OSVČ

15. Petra Chaloupková, 42 let, celní deklarantka

16. Karel Turanský, 22 let, vysokoškolský student

17. Josef Dovolil, 60 let, technik

18. Lenka Bochníčková, 53 let, živnostnice

19. Ivan Cinka, 60 let, zástupce šéfredaktora

20. Luboš Kudrna, 56 let, odborný veterinární rada

21. Jindřich Havelka, 43 let, řidič - záchranář

22. Jiří Hanák, 65 let, OSVČ

23. Pavel Posolda, 57 let, projektový manažer

24. Karel Brich, 41 let, operátor logistiky

25. Magdalena Lahodová, 46 let, vedoucí laboratoří

26. Rudolf Carvan, 61 let, státní zaměstnanec

27. Lenka Grygarová, 49 let, úřednice

28. Martin Krajdl, 37 let, elektrotechnik

29. Romana Prchalová Hocková, 45 let, ekonomka

30. Stanislav Hejduk, 61 let, technik

31. Josef Kukla, 53 let, místostarosta obce Nelahozeves

32. Rudolf Peltan, 74 let, státní zaměstnanec

33. Boris Podhorský, 46 let, OSVČ

34. Jindřiška Václavů, 61 let, právnička

9 Strana zelených

1. Petr Štěpánek, 51 let, starosta, přírodovědec

2. Magdalena Davis, 41 let, bioložka

3. Jiří Čejka, 63 let, aplikační specialista pro zdravotnictví

4. Jana Krumpholcová, 37 let, koordinátorka lesní školky

5. Martin Mach, 49 let, starosta, ekonom

6. Jana Zůnová, 38 let, učitelka, speciální pedagožka

7. Jan Cemper, 31 let, chemik a občanský aktivista

8. Daniela Göttelová, 51 let, lektorka kurzů pro děti a seniory

9. Ondřej Vaculík, 63 let, místostarosta, publicista

10. Alena Šálová, 58 let, OSVČ

11. Eva Češpivová, 44 let, lektorka komunitního a individualizovaného vzdělávání

12. Milan Sailer, 54 let, ekonom

13. Iva Kofroňová, 52 let, vedoucí daňové kanceláře

14. Vladimír Vedral, 49 let, projektový manažer

15. David Hynek, 42 let, výrobce regálových systémů

16. Kateřina Pazderů, 44 let, VŠ pedagog

17. Stanislav Chmela, 31 let, logistik

18. Petr Brož, 33 let, vědecký pracovník

19. Michaela Payeur, 39 let, bankovní administrátorka

20. Michal Karásek, 40 let, produktový manažer obnovitelných zdrojů

21. Jakub Špetlák, 42 let, stavební inženýr

22. Jana Klemešová, 44 let, OSVČ

23. Václav Vidím, 23 let, student

24. František Verner, 32 let, referent odbytu

25. Narcisa Podhradská, 61 let, odborná knihovnice

26. Marek Fajfr, 36 let, pedagog

27. Pavel Hrabec, 50 let, strojní mechanik

28. Jana Vidímová, 53 let, podnikatelka, kronikářka

29. Robert Šenk, 40 let, lesník na Správě CHKO Kokořínsko – Máchův kraj

30. Luboš Kožíšek, 31 let, pracovník v neziskovém sektoru

31. Karolína Nováková, 25 let, studentka lékařské fakulty

32. Jiří Klemeš, 45 let, manager

33. Martin Robeš, 44 let, projektový manažer, člen rady města

34. Vojtěch Ušela, 36 let, country manažer CZ & SK

1. Jitka Lenková, 54 let, právník

2. Jiří Somberg, 56 let, chirurg, vedoucí lékař

3. Alena Drvotová, 62 let, OSVČ, soudní znalec

4. Miloslav Hudec, 50 let, předseda představenstva, instruktor lukostřelby

5. Martin Rubeš, 50 let, politolog

6. Jiří Janů, 63 let, odborný lesní hospodář

7. Jaromíra Mušková, 52 let, středoškolská učitelka

8. Jaroslav Kratochvíla, 53 let, učitel hudby

9. Václav Pomma, 56 let, středoškolský učitel

10. Veronika Vaštová, 45 let, lékař, ortoped

11. Jan Čížek, 30 let, univerzální obráběč strojů

12. Roman Froněk, 59 let, živnostník

13. Pavel Tobiáš, 48 let, brusič skla

14. Miroslav Rainer, 71 let, důchodce

15. Andrea Čápová, 45 let, podnikatelka

16. Josef Musil, 51 let, živnostník, zednický mistr

17. Václav Pivoňka, 65 let, kovář

18. Hana Pužmanová, 57 let, živnostník

19. Drahomíra Majerová, 62 let, stavař

20. Martin Bořil, 48 let, pracovník ostrahy

21. Sandra Vališová, 35 let, propagační výtvarnice, skladatelka a textařka

22. Patrik Šimůnek, 27 let, herec a moderátor

23. Dagmar Vlašicová, 44 let, asistentka prodeje

24. Jaroslav Burian, 54 let, projektový manažer

25. Petr Bernard, 43 let, podnikatel

26. Pavel Krešne, 50 let, dělník, předseda KSH

27. Ladislav Šedý, 49 let, přijímací technik

28. Petr Semerád, 32 let, OSVČ

29. Martin Žejdlík, 46 let, OSVČ

30. František Hucek, 45 let, administrativní pracovník, zastupitel obce

31. Věra Hladká, 50 let, provozní technik

32. Pavel Červenka, 42 let, stavební technik, technik bytových staveb

33. Michal Ort, 37 let, technik 3D měření

34. Lenka Jandová, 52 let, pracovnice skladu

12 Strana svobodných občanů

1. Luboš Zálom, web developer, programátor

2. Petr Zavadil, 57 let, živnostník, člen Kontrolního výboru zastupitelstva

3. Daniel Šíma, 28 let, ekonomický analytik

4. Jiří Oukropec, 28 let, oceňování v oboru ekonomika

5. Radim Fedorovič, 32 let,

6. Markéta Chvalovská, 35 let, vedoucí výroby a vývoje

7. Milan Vodička, 68 let, ekonom

8. Jan Loder, 33 let, podnikatel

9. Karel Beneš, 66 let, lékař

10. Jan Matějka, 26 let,

11. Jakub Cyrani, 38 let, živnostník

12. Martin Kovařík, 47 let, ekonom

13. Ivana Burešová Marková, 41 let, živnostník

14. Jiří Vodička, 55 let, chemický inženýr

15. Lukáš Abík, 39 let, OSVČ/živnostník

16. Martin Morozovič, 53 let,

17. Pavel Mattivi, 37 let, IT manažer

18. Tomáš Pavlis, 35 let,

19. Pavel Otta, 28 let, Výzkumník

20. Martin Javůrek, 29 let, asistent poslance EP

21. Oldřich Duchoň, 51 let, elektromontér

22. František Kettner, 41 let, dělník

23. Jan Matyásko, 29 let, energetický analytik, lektor

24. Karel Vlk, 49 let

25. Petr Krešňák, 56 let, technický ředitel

26. Josef Trochta, 41 let, OSVČ

27. Jan Rathouský, 33 let, system administrator

28. Jana Urzová, 46 let, asistentka ČVUT, učitelka na VŠ a SŠ

29. Jakub Chromec, 25 let

30. Lukáš Hamouz, 25 let

31. Tomáš Krňávek, 30 let

32. Jan Pánek, 49 let

33. Matěj Gumulák, 35 let, koordinátor štíhlé výroby

34. Rostislav Sikora, 41 let, business development director

1. Jana Volfová, 59 let, učitelka, místopředsedkyně Bloku proti islámu

2. Libor Skružný, 50 let, tiskař

3. Ladislav Eliáš, 40 let, jednatel firmy

4. Roman Foff, 50 let, jednatel

5. Pavel Havránek, 42 let, místostarosta obce, IT specialista

6. Pavla Mansfeldová, 51 let, účetní

7. Lukáš Smělý, 38 let, správce budov

8. Josef Zikmund, 42 let, OSVČ

9. Michaela Hofmanová, 37 let, managerka

10. Roman Doba, 46 let, státní zaměstnanec

11. Peter Spálenka, 70 let, technik

12. Jan Kuřátko, 22 let, student

13. Josef Syrový, 57 let, majitel autodopravy

14. Libor Houha, 28 let, student

15. Veronika Kormošová, 31 let, recepční

16. Milena Šmejcová, 56 let, dělnice

17. Miroslav Šůcha, 40 let, technik

18. Pavel Šmejc, 61 let, zaměstnanec bezpečnostní agentury

19. Zdeňka Edrová, 58 let, operátorka

20. Pavel Melichar, 31 let, řidič

21. Eva Veselovská, 43 let, signalistka SŽ

22. Pavel Vojík, 50 let, státní zaměstnanec

23. Hana Bártová, 38 let, mateřská dovolená

24. Monika Houhová, 46 let, rehabilitační sestra

25. Slavomír Horský, 57 let, důchodce

26. Richard Špirk, 60 let, důchodce

27. Jiří Vybíral, 23 let, dělník ve výrobě

28. Pavel Večeřa, 29 let, seřizovač CNC

29. Petr Pospíšil, 34 let, pomocná síla

30. Václav Smělý, 60 let, automechanik

31. Petr Novotný, 51 let, podnikatel

32. Petr Marek, 53 let, instalatér

33. Radim Štefek, 51 let, automechanik

14 ODA

1. Vladimír Novák, 40 let, ředitel hotelu

2. Petra Kladivová, 27 let, podnikatelka

3. Přemysl Mrzena, 40 let, vydavatel časopisu

4. Karel Waisser, 46 let, ředitel pojišťovny

5. Michal Resl, 64 let, ředitel firmy

6. Pavel Balák, 51 let, ekonom

7. Radim Herbst, 53 let, manažer v pojišťovnictví

8. David Bahenský, 35 let, manažer

9. Petr Maule, 53 let, ředitel české fotovoltaické asociace

10. Martin Malý, 45 let, manažer

11. Aleš Zahajský, 59 let, organizátor soutěže Stavba roku

12. Pavel Jíša, 29 let, podnikatel

13. Ondřej Navrátil, 30 let, investiční poradce

14. Markéta Horáčková, 35 let, manažerka obchodu

15. Iva Sehnalová, 52 let, vzdělávání dospělých

16. Jiří Hyhlík, 58 let, pojišťovací zprostředkovatel

17. Jaroslav Radoň, 60 let, technik

18. Petra Kowalská, 41 let, vedoucí ubytovacího zařízení

19. Otto Naď, 30 let, bankovní úředník

20. Radka Biskupová, 48 let, zaměstnanec v pohostinství

21. Radek Navrátil, 35 let, pojišťovací makléř

22. Tomáš Šercl, 53 let, sportovní ředitel

23. Lenka Čepeláková, 47 let, účetní

24. Jaroslav Filip, 61 let, pojišťovací makléř

25. Pavla Bártová, 46 let, ředitelka provozu

26. Veronika Houbová, 36 let, účetní

27. Kateřina Jansová, 41 let, pojišťovací makléř

28. Dagmar Mašková, 44 let, vedoucí čerpací stanice

29. Miroslav Novotný, 63 let, důchodce

30. Eva Hejduková, 42 let, odborná referentka

31. Vojtěch Doubek, 21 let, finanční poradce

32. Tereza Lavická, 42 let, mateřská dovolená

33. Ivo Houba, 54 let, provozní technik

34. Gabriela Bastlová, 40 let, mateřská dovolená

15 Česká pirátská strana

1. Ivan Bartoš, 37 let, systémový architekt

2. Lenka Kozlová, 56 let, pedagog

3. František Kopřiva, 21 let, laboratorní specialista, copywriter

4. Petr Procházka, 36 let, vlakvedoucí mezinárodních vlaků, promotér

5. Jan Lukášek, 38 let, místostarosta obce Kmetiněves, podnikatel

6. Tomáš Zmuda, 29 let, projektový manažer, vývojář

7. Petra Smutná, 39 let, ekonomka

8. Antonín Schejbal, 21 let, promotér, DJ

9. Petr Chaluš, 44 let, předseda Fóra rodičů

10. Vojtěch Vopařil, 27 let, programátor

11. Daniel Prim, 34 let, webař

12. Zdeněk Lajbner, 39 let, vědecký pracovník

13. Magda Pektorová, 41 let, sekretářka, office manager, praktický vizionář

14. Miroslav Kozák, 64 let, důchodce, OSVČ, trenér

15. Jan Jurik, 32 let, elektrikář, provozovatel e-shopů

16. Jan Lička, 36 let, projektový manžer, konzultant logistiky

17. Jakub Václavovič, 22 let, volnočasový pedagog, žonglér

18. Vojtěch Ertl, 30 let, architekt

19. Pavel Mládek, 26 let, zdravotnický záchranář

20. Tomáš Krejčí, 28 let, IT databáze

21. Michal Limberk, 34 let, OSVČ

22. Robert Šíp, 29 let, číšník

23. Petr Malínský, 29 let, provozovatel klubu, promotér

24. Tomáš Felix, 28 let, saunový mistr

25. Pavel Mendl, 53 let, softwarový inženýr

26. Pavel Kvíz, 30 let, barman, hudební producent

27. Kateřina Valenčíková, 37 let, rodičovská dovolená

28. Jiřina Přikrylová, 34 let, učitelka ZŠ

29. Antonín Klejzar, 27 let, specialista technické podpory

30. Jana Vodrhánková, 53 let, zemědělec, provozovatelka První pomoc v krizi

31. Robert Koželský, 41 let, podnikatel, lektor

32. Petr Korecký, 25 let, nástrojář

33. Martin Polák, 32 let, polygraf

34. Pavel Janeček, 52 let, strážník MP hl. m. Prahy

1. Ferdinand Chalupa, 61 let, OSVČ

2. Ferdinand Chalupa, 34 let, OSVČ

19 Referendum o Evropské unii

1. Karel Zvára, 41 let, ekonom, jednatel, systémový architekt

2. Denisa Rohanová, 42 let, asistentka poslance, prezidentka Čes. asoc. povin.

3. Milan Radoňský, 48 let, kriminalista

4. Michaela Rudolecká, 32 let, právnička, chovatelka irských vlkodavů

5. Petr Žák, 38 let, bezpečnostní konzultant, novinář a fotograf

6. Jordanka Jirásková, 32 let, publicistka

7. Hedvika Javná, 51 let, veterinární sestra, asistentka

8. Jan Puchmertl, 65 let, důchodce, živnostník

9. Jan Štěpánek, 39 let, manažer

10. Iveta Dusilová, 51 let, v domácnosti

11. Radek Tauš, 42 let, podnikatel, konzultant

12. Alena Jelínková, 46 let, zástupce vedoucí prodejny

13. Rudolf Sůkup, 70 let, důchodce, dělník (opravář)

14. Petra Synková, 46 let, referentka zákaznického centra

15. Hana Duraidiová, 63 let, lektorka anglického jazyka, důchodkyně

16. Zdeněk Piškule, 41 let, IT specialista

17. Václav Kolka, 63 let, důchodce

18. Petr Masák, 48 let, odborný konzultant

19. Oto Trejbal, 61 let, elektrotechnik, podnikatel

20. Radek Heřman, 40 let, elektrikář

21. Marek Elstner, 43 let, mechanik seřizovač

22. Pavel Táborský, 36 let, vedoucí pracovník IT

23. Robert Králík, 24 let, student

24. Martin Hejl, 40 let, obchodní manažer

25. Renata Danišová, 42 let, provozní

26. Jaroslav Mičánek, 51 let, realitní makléř

27. Adam Hromčík, 28 let, fitness trenér

28. Kryštof Horáček, 34 let, specialista kurzových sázek

29. Andrea Rizmanová, 21 let, servírka

30. Michal Paulík, 29 let, konzultant

31. Věra Řezníčková, 63 let, podnikatelka

32. Radomír Popela, 60 let, řidič

33. Filip Luffer, 23 let, barman

34. Nikolas Delios, 33 let, barman



20 TOP 09

1. Miroslav Kalousek, 56 let, poslanec, předseda TOP 09

2. Jan Jakob, 34 let, starosta Roztok

3. Václav Švenda, 43 let, místostarosta Příbrami

4. Petr Matušina, 62 let, soukromý veterinární lékař

5. Helena Langšádlová, 54 let, poslankyně

6. Jana Havelková, 58 let, zastupitelka Kostelce nad Černými lesy

7. Tomáš Trč, 62 let, lékař - ortoped

8. Jaroslav Suk, 57 let, ředitel letecké přehlídky CIAF

9. Tomáš Klinecký, 37 let, místostarosta Českého Brodu

10. Petr Nohel, 39 let, univerzitní pracovník, předseda Koruny České

11. Marek Jansta, 42 let, advokát

12. Aleš Kocourek, 48 let, ekonom

13. Jan Švácha, 52 let, vrchní ministerský rada

14. Marcela Procházková, 57 let, lékařka - pediatrička

15. Tomáš Janák, 43 let, manažer ve státní správě

16. Antonín Tolkačev, 50 let, podnikatel, krizový management

17. Jana Mužíková, 43 let, pedagog, zastupitelka Neveklova

18. Bohumil Herčík, 56 let, ředitel ZŠ Kolín

19. Jan Martin Ječmínek, 73 let, lékař - chirurg

20. Pavel Schmidt, 55 let, starosta Černolic

21. Radek Hondl, 49 let, manažer logistiky

22. Petr Mistoler, 43 lte, ambulantní psychiatr

23. Petra Neubergerová, 50 let, místostarostka Dobříše

24. Petr Lojka, 49 let, konstruktér, programátor

25. Zdeněk Jeřábek, 56 let, hudebník

26. Kateřina Kotková, 26 let, učitelka češtiny pro cizince

27. Petr Křemen, 28 let, průvodce CK

28. Jaroslav Steinbach, 43 let, stavitel

29. Jana Valentová, 35 let, ekonomka na ZUŠ

30. Tomáš Müller, 59 let, provozovatel penzionu v Krkonoších

31. Oskar Blažek, 23 let, student, pořadatel Olympiády lidských práv

32. Marek Školoud, 29 let, jednatel, předseda spolku Pražské ulice

33. Pavel Rynt, 74 let, pedagog

34. Petr Tiso, 50 let, lékař, zastupitel Středočeského kraje



21 Hnutí ANO

1. Andrej Babiš, 63 let, poslanec

2. Milan Hnilička, 44 let, manažer hokejové reprezentace

3. Andrea Brzobohatá, 46 let, manažerka neziskových organizací

4. Jaroslava Pokorná Jermanová, 47 let, hejtmanka

5. František Petrtýl, 58 let, poslanec

6. Julius Špičák, 65 let, přednosta kliniky

7. Stanislav Berkovec, 62 let, poslanec

8. Marcela Melková, 46 let, členka Pražského filharmonického sboru

9. Přemysl Mališ, 37 let, projektový manažer

10. Milan Pour, 52 let, starosta města Milovice

11. Miroslav Samaš, 51 let, místostarosta Rakovníka

12. Adriena Gabrielová, 44 let, místostarostka města Nymburk

13. Miloš Babiš, 57 let, poslanec

14. Ivana Dobešová, 57 let, poslankyně

15. Igor Karen, 53 let, lékař

16. Radka Vladyková, 44 let, starostka Jesenice

17. Drahomír Blažej, 55 let, dopravní pilot

18. Dušan Strakula, 42 let, speciální pedagog

19. Martin Herman, 47 let, manažer

20. Jiří Müller, 58 let, starosta města Kosmonosy

21. Petr Karban, 50 let, podnikatel

22. František Martínek, 59 let, podnikatel

23. Markéta Čermáková, 48 let, radní města Dobříš

24. Zdeněk Sedláček, 52 let, vedoucí technického oddělení

25. Václav Porazík, 38 let, starosta obce Kolešov

26. Jiří Landa, 61 let, lékař

27. Martin Stolín, 52 let, jednatel nestátního zdravotnického zařízení

28. Jakub Hostek, 33 let, bezpečnostní ředitel

29. Václav Hájek, 60 let, bezpečnostní ředitel

31. Jakub Starý, 32 let, koordinátor controllingu

32. Barbora Daňhová, 44 let, primářka

33. Martin Luksík, 50 let, ředitel ZŠ

34. Jindřich Neumann, 62 let, podnikatel

22 Dobrá volba 2016

1. Martin Kuruc, 28 let, Ředitel

2. Tomáš Kučera, 30 let, Podnikatel

3. Romana Kurucová, 35 let, Podnikatelka

4. Jiří Volný, 53 let, Podnikatel

5. Jitka Sotáková, 53 let, Kontrolorka

6. Jiří Skála, 74 let, Podnikatel

7. Miloslav Kácha, 53 let, Podnikatel

8. Martin Chlada, 59 let, Podnikatel

9. Milan Soták, 66 let, Důchodce

10. Stanislav Kettner, 44 let, Podnikatel

11. Robert Benda, 45 let, Podnikatel

12. Růžena Novotná, 63 let, Důchodkyně

13. Lucie Fagalová, 25 let, Servisní technik

14. Jiří Bukovský, 60 let, Profesionální hasič

15. Michal Šebek, 28 let, Automechanik

16. Jan Prousek, 51 let, Řidič

17. Petr Grus, 33 let, Podnikatel

18. Michal Pomeisl, 40 let, IT Technik

19. Jan Rohrbach, 23 let, Prodavač

20. Zdeňka Voráčková, 57 let, Vedoucí prodejny

21. Lenka Jáchimová, 44 let, Vedoucí prodejny

22. Pavla Vandlíčková, 39 let, Zástupkyně vedoucího

23. Jan Tarnóczi, 23 let, Prodavač

24. Petr Záveský, 45 let, Obráběč kovů

25. Romana Záveská, 47 let, Strážná

26. Romana Hnízdilová, 36 let, Prodavačka

27. Stanislav Hnízdil, 47 let, Údržbář

28. Jindřich Pospíšil, 65 let, Strojvedoucí na šachtě

29. Naďa Pospíšilová, 62 let, Krejčová

30. Růžena Hamouzová, 67 let, Inspektorka

31. Jana Zelenková, 38 let, Realitní makléř

32. Štěpána Černá, 26 let, Prodavačka

33. Václava Makovcová, 61 let, učitelka ZŠ

1. Dušan Kučera, 55 let, podnikatel

2. Tomáš Franěk, 31 let, podnikatel

3. Miroslava Jursová, 61 let, zdravotní sestra

4. Stanislava Novosádová, 51 let, zdravotnice

5. Josef Sahula, 48 let, technik

6. Jana Xénie Bobková, 24 let, manažerka

7. Jan Rýč, 25 let, pracovník České pošty

8. Jiří Kočí, 38 let, invalidní důchodce

9. David Kloc, 31 let, produkční

10. Zdeněk Jirák, 30 let, technik

11. Josef Sýkora, 48 let, pracovník údržby

12. Vasil Gožo, 39 let, dělník

13. Lubomír Hradil, 35 let, vedoucí pracovník

14. Vojtěch Petrlík, 22 let, dělník

15. Jaroslava Heřmanová, 69 let, důchodkyně

16. Jan Voslář, 36 let, operátor výroby

17. Radek Venhauer, 36 let, IT specialista

18. Radek Matějka, 43 let, operátor výroby

19. Miloslav Chudáček, 69 let, důchodce



1. Ivan Gabal, 66 let, poslanec

2. Tomáš Růžička, 47 let, místostarosta Kolína

3. Karel Kroupa, 57 let, místostarosta Vlašimi

4. Jan Borguľa, 42 let, stavební technik

5. Vladimír Dupal, 36 let, ekonom

6. Patricie Koubská, 44 let, učitelka, výtvarnice

7. Daniel Průša, 49 let, pojišťovací makléř

8. Zdeněk Volf, 36 let, starosta městyse Bezno

9. Dobromila Lebedová, 70 let, dětská lékařka

10. Viktor Souček, 58 let, OSVČ

11. Marie Urbánková, 55 let, učitelka

12. Jiří Jindra, 32 let, IT support supervisor

13. David Hlavinka, 38 let, stavbyvedoucí

14. Slavomír Mácha, 48 let, středoškolský učitel

15. Ludmila Šimková, 44 let, ředitelka neziskové organizace

16. Tomáš Dudka, 40 let, jednatel společnosti

17. Tomáš Ryza, 28 let, krajský předseda Mladých lidovců

18. Karolína Schönauerová, 40 let, jednatelka personální agentury

19. Marie Mužíková, 53 let, osobní pokladník

20. Petr Zavřel, 28 let, sociální pracovník

21. Ivo Salcman, 56 let, bankovní analytik

22. Karel Blecha, 62 let, vedoucí odborný referent

23. Alena Šeligová, 53 let, starostka obce Konětopy

24. Lucie Kašparová, 32 let, asistentka

25. Dana Ziovská, 57 let, regionální manažerka

26. Jan Křížek, 61 let, ředitel sociálních služeb

27. Zbyněk Jankovský, 45 let, právník

28. Patrik Kučera, 20 let, student ČVUT

29. Alois Vašků, 44 let, servisní technik

30. Stanislav Štumpf, 41 let,náměstek pro služby a správu majetku

31. Markéta Bahníková, 49 let, architekt, středoškolský pedagog

32. Jan Špaček, 50 let, učitel na SPŠ

25 Česká strana národně sociální

1. Karel Janko, 74 let, zastupitel, ekonom

2. Filip Souček, 25 let, logistik

3. Antonín Vít, 61 let, akreditovaný stavitel

4. Jolana Michalicová, 67 let, spojařský technik

5. Jaroslav Drobný, 44 let, agronom

6. Marcela Rückaufová, 69 let, koordinátor ANS pro vystoupení z EU a NATO

7. Josef Zdobinský, 24 let, učitel



26 Realisté

1. Antonín Fryč, 64 let, ředitel společnosti

2. Daniel Bartek, 56 let, marketingový specialista

3. Martin Kubiska, 40 let, vedoucí provozu skladů

4. Jana Marková, 40 let, majitelka společnosti

5. Václav Svítil, 53 let, ředitel farmaceutické společnosti

6. Martin Hejl, 24 let, strážník

7. Pavel Šafařík, 48 let, IT manažer

8. Daniel Hradský, 48 let, veterinární lékař

9. Eliška Hynková, 38 let, projektový manažer

10. Jan Pachman, 47 let, ředitel společnosti, spolumajitel

11. Milan Beneš, 49 let, OSVČ obchod s textilem

12. David Maxera, 47 let, programátor

13. Jan Binder, 50 let, specialista IT

14. Stanislav Hlubocký, 56 let, OSVČ, výpočetní technika

15. Emil Ženatý, 55 let, vedoucí oddělení

16. Ivan Musil, 49 let, ředitel společnosti

17. Miloslav Kašpar, 47 let, živnostník

18. Helena Babáková, 53 let, učitelka ZŠ

19. Petr Skřivan, 42 let, programátor

20. Nikola Hedrlínová, 23 let, studující

21. Vladimír Rettinger, 42 let, manažer řízení kvality

22. Ota Maceška, 57 let, živnostník – majitel firmy

23. Václav Přibyl, 56 let, ředitel IT společnosti

24. Marek Novák, 48 let, vedoucí obchodního odd.

25. Josef Klein, 32 let, lékař

26. Vladislav Jadwiszczok, 59 let, podnikatel

27. Alena Králová, 55 let, pěstounka

28. Jan Strnad, 46 let, majitel IT společnosti

29. Jan Rathouský, 72 let, auditor

30. Petr Procházka, 57 let, živnostník

31. Dagmar Valentová, 56 let, administrativní pracovnice

32. Zdenka Šíchová, 67 let, jednatelka, spolumajitelka spol.

33. Ondřej Kryšpín, 47 let, podnikatel

34. Jiří Čertík, 61 let, důchodce

27 SPORTOVCI

1. Miroslav Daniel, 53 let, ředitel společnosti

2. Michal Drápela, 32 let, trenér

3. Jaroslav Němec, 63 let, fotbalový trenér

4. Ladislav Bobek, 63 let, trenér

5. Vladimír Sedláček, 48 let, fot. trenér

6. Jaroslav Černý, 38 let, fot. trenér

7. Petra Morawska, 32 let, lékařka

8. Renáta Sehnalová, 33 let, fitnes trenérka

9. Petr Rada, 59 let, prvoligový trenér

10. Matěj Falta, 27 let, prof. fotbalista

11. Pavlín Jirků, 61 let, rozhodčí

12. Michal Rája, 32 let, restauratér

13. Zdeněk Lupínek, 39 let, prof. florbalista

14. Michala Svobodová, 26 let, atletická rozhodčí

15. Petr Vesecký, 53 let, mechanik

16. Marek Trval, 50 let, fotbalový trenér

17. Pavel Drápela, 57 let, trenéri

18. Miloslava Koloušková, 65 let, administrativní pracovnice

19. Aneta Vesecká, 26 let, školitelka

20. Lucie Grygarová, 41 let, trenérka

21. Jindřich Stejskal, 34 let, trenér mládeže

22. Jan Sadílek, 34 let, trenér

23. Michal Sedláček, 28 let, prof. fotbalista

24. David Klimek, 37 let, trenér

25. Michal Pazio, 38 let, asistent trenéra

26. Zbyněk Zlámal, 49 let, ředitel společnosti

27. Edita Sedláčková, 46 let, administrativní pracovnice

28. Marcela Holzäpfelová Sehnalová, 52 let, obchodní asistentka

29. Jaroslav Schindler, 47 let, trenér

30. Zdeněk Zavadil, 67 let, delegát

31. Marek Sedláček, 25 let, prof. fotbalista

32. Stanislav Pochylý, 39 let, rozhodčí

33. Vojtěch Menšík, 54 let, trenér

34. Jiří Frkal, 43 let, vedoucí mužstva

28 Dělnická strana sociální spravedlnosti

1. Alena Poláčková, 56 let, předsedkyně KO DSSS Středočeského kraje

2. Libor Sojka, 62 let, podnikatel

3. Přemysl Votava, 74 let, publicista

4. Miroslav Konečný, 31 let, pracovník v leteckých službách

5. Aleš Jánský, 48 let, razič-střelmistr

6. Jan Poláček, 35 let, předseda občanského sdružení

7. Jaroslav Dupák, 62 let, karosář

8. Radek Andres, 47 let, strojvedoucí

9. Petr Kastely, 64 let, bezpečnostní pracovník

10. Martin Aubrecht, 33 let, chemik

11. Romana Jůdlová, 53 let, stewardka

12. Kateřina Radochová, 26 let, prodavačka

13. Martin Niesner, 42 let, mistr obráběcí dílny

14. Jan Srb, 46 let, manažer

15. Petr Stárka, 41 let, montér

16. Daniela Sojková, 61 let, sekretářka

17. Josef Kapek, 61 let, technolog

18. Hana Papicová, 29 let, obchodnice

19. Bohumil Hňup, 61 let, vrtmistr

20. Jaroslav Kop, 43 let, operátor

21. Josef Škarvada, 60 let, OSVČ

22. Radek Uher, 48 let, dělník

23. Lenka Němcová, 49 let, kadeřnice

24. Petr Jiruš, 66 let, důchodce

25. Lukáš Kastely, 28 let, kuchař

26. Jindřich Jenšovský, 73 let, stavbyvedoucí

27. Josef Štoček, 53 let, strojní zámečník

28. Roman Beneš, 53 let, tavič

29. Kateřina Jelínková, 23 let, na rodičovské dovolené

30. Lukáš Slunský, 38 let, opravář-údržbář

31. Jaroslav Hloušek, 63 let, důchodce

32. Hana Ulrichová, 30 let, prodavačka

33. Jan Hašek, 52 let, palič

34. Ivan Karda, 59 let, koordinátor veřejné služby



1. Tomio Okamura, 45 let, poslanec

2. Radek Rozvoral, 50 let, místostarosta obce Všechlapy, člen předsednictva SPD

3. Oldřich Černý, 51 let, živnostník

4. Julie Bakošová BA(Hons), 44 let, ekonom

5. Robert Nedvěd, 52 let, mistr směny

6. Jan Štraub, 46 let, operátor ve výrobě

7. Jiří Novotný, 41 let, živnostník

8. Miroslav Hulicius, 41 let, technický pracovník

9. Blanka Čejková, 50 let, živnostník

10. František Kroužek, 54 let, bankovní pracovník

11. Vlastimil Staněk, 51 let, živnostník

12. Jan Páša, 57 let, dispečer

13. Miroslav Křeček, 59 let, živnostník

14. Jiří Zíka, 42 let, IT analytik

15. Vladimíra Štefcová, 53 let, živnostník

16. Jaroslav Paima, 49 let, programátor

17. Ivana Slavíčková, 56 let, zdravotní asistent

18. Petr Fober, 31 let, živnostník

19. Jarmila Mudrochová, 49 let, živnostník

20. Petr Kafka, 67 let, konstruktér

21. Květa Domasová, 50 let, zdravotní sestra

22. Jan Hošna, 47 mlet, živnostník

23. Jiří Sedláček, 45 let, živnostník

24. Pavel Žák, 41 let, zámečník

25. Ilona Havelková, 45 let, prodavačka

26. Ladislav Chvalkovský, 73 let, živnostník

27. Jakub Černý, 35 let, projektant

28. Přemysl Vališ, 56 let, obchodní zástupce

29. Tomáš Randík, 39 let, živnostník

30. Renata Veselá, 46 let, obsluha čerpací stanice

31. Michal Skalický, 39 let, administrativní pracovník

32. Markéta Konvalinková, 26 let, učitelka v mateřské školce

33. Aleš Vach, 50 let, statistik

34. Miloslav Moravec, 50 let, mistr výroby

30 Strana Práv Občanů (SPO)

1. Hynek Blaško, 62 let, krajský zastupitel

2. Stanislava Tůmová, 59 let, jednatelka obchodní společnosti

3. Jan Chvála, 36 let, zkušební technik elektro

4. Anna Čudrová, 55 let, učitelka

5. Martin Rossbach, 41 let, ex diplomat, manažer

6. Lubomír Pondělíček, 34 let, regionální obchodní manažer

7. Pavel Falář, 24 let, manažer stavební firmy

8. Klára Matějková, 29 let, na mateřské dovolené

9. Jiří Černohorský, 46 let, soukromý podnikatel

10. Miloš Adamec, 58 let, lékař

11. František Zeman, 69 let, důchodce

12. René Rossbachová, 41 let, soukromá podnikatelka

13. Antonín Tůma, 58 let, jednatel obchodní společnosti

14. Petra Pondělíčková, 27 let, na mateřské dovolené

15. Petr Vaněk, 31 let, vedoucí gastro provozovny

16. Alexandra Bínová, 23 let, studentka

17. Ivana Doležalová, 49 let, manažerka prodeje

18. Václava Francová, 51 let, dělnice

19. Milada Zemanová, 55 let, soukromá podnikatelka

20. Jozef Jakab, 57 let, revizor

21. Lenka Bínová, 57 let, zdravotní sestra

22. Michaela Filípková, 29 let, kosmetička

23. Miloš Franc, 53 let, personalista

24. Jan Neoral, 74 let, důchodce

25. Miloslav Sochor, 62 let, důchodce

26. Jiří Neuwirth, 32 let, nástrojař

27. Michal Soldát, 34 let, manažer bezpečnosti

28. Miluše Košťáková, 75 let, důchodce

29. Ondřej Zeman, 31 let, kuchař

30. Vladimír Endršt, 64 let, důchodce

31. Martin Šulc, 35 let, daňový analytik

32. Naděžda Konečná, 53 let, soukromá podnikatelka

33. Antonín Habarta, 35 let, soukromý podnikatel

34. Hana Dolejšová, 46 let, personalistka